【5万円から】学会・大学向け「論文投稿システム（ベーシックプラン）」を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353311/images/bodyimage1】
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
学会・大学向けWebシステムを提供するサイエンスウェブ SWTは、学会事務局や大学研究室向けに、学会、大学紀要、学会大会、研究会、シンポジウムなどの論文投稿受付や投稿管理をオンライン化できる「論文投稿システム（ベーシックプラン）」の提供を開始しました。
導入費用は5万円（税別）から。
まずは論文投稿の受付だけを、低コストでオンライン化できます。
「まずは論文投稿の受付だけをシステム化したい」
「できるだけ費用をおさえて始めたい」
そんな学会や大学でも導入しやすい、シンプルな論文投稿システムです。
論文投稿の受付や投稿データの管理は、いまもメールやExcelで行われていることが少なくありません。
・投稿メールの見落としが心配
・著者情報の整理に時間がかかる
・投稿状況の確認や共有に手間がかかる
・編集委員とのやり取りが煩雑になる
このようなお悩みを、学会事務局や大学研究室、紀要編集委員会から多くお聞きしています。
本システムでは、
・論文のWeb受付
・論文ファイルのアップロード
・投稿状況の確認
・管理画面での一元管理
が可能です。
まずは論文投稿の受付機能から導入し、学会や大学ごとの運用にあわせて、査読機能や通知機能を追加することもできます。
■ このような団体におすすめ
・学会大会の論文募集や演題募集を行う学会
・大学紀要の投稿受付を行う大学
・研究会やシンポジウムを開催する研究団体
・投稿管理をデジタル化したい学会事務局
・研究支援業務を効率化したい大学・研究機関
・はじめて論文投稿システムを導入する学術団体
メール管理や手作業による集計をへらし、必要な機能から少しずつ始められることが、このサービスの特長です。
■ システム開発
・論文投稿システム ５万円（税別） https://science-web.tokyo/ronbun.trial/
お問い合わせ・お見積り https://science-web.tokyo/ronbun/2026request.form/form.html
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.tokyo
会社案内：https://www.science-web.co.jp/
事業内容：学会、大学専門のWebシステムの開発・販売
配信元企業：Science Alliance Japan株式会社
Science Alliance Japan株式会社が運営する「SAJサイエンスニュース」は、6月キャンペーンを開始いたします。
「SAJサイエンスニュース」（運営：Science Alliance Japan株式会社の子会社５社）のプレスリリースを配信します。
月曜日 大学ホームページ制作 サイエンスウェブ SWC
火曜日 学会システム開発 サイエンスウェブ SWT
水曜日 大会開催サポート サイエンスウェブ SWO
木曜日 海外研究者の招へい 呼び寄せエクス YXP
金曜日 研究論文の校閲校正 CRL
導入費用は5万円（税別）から。
まずは論文投稿の受付だけを、低コストでオンライン化できます。
「まずは論文投稿の受付だけをシステム化したい」
「できるだけ費用をおさえて始めたい」
そんな学会や大学でも導入しやすい、シンプルな論文投稿システムです。
論文投稿の受付や投稿データの管理は、いまもメールやExcelで行われていることが少なくありません。
・投稿メールの見落としが心配
・著者情報の整理に時間がかかる
・投稿状況の確認や共有に手間がかかる
・編集委員とのやり取りが煩雑になる
このようなお悩みを、学会事務局や大学研究室、紀要編集委員会から多くお聞きしています。
本システムでは、
・論文のWeb受付
・論文ファイルのアップロード
・投稿状況の確認
・管理画面での一元管理
が可能です。
まずは論文投稿の受付機能から導入し、学会や大学ごとの運用にあわせて、査読機能や通知機能を追加することもできます。
■ このような団体におすすめ
・学会大会の論文募集や演題募集を行う学会
・大学紀要の投稿受付を行う大学
・研究会やシンポジウムを開催する研究団体
・投稿管理をデジタル化したい学会事務局
・研究支援業務を効率化したい大学・研究機関
・はじめて論文投稿システムを導入する学術団体
メール管理や手作業による集計をへらし、必要な機能から少しずつ始められることが、このサービスの特長です。
■ システム開発
・論文投稿システム ５万円（税別） https://science-web.tokyo/ronbun.trial/
お問い合わせ・お見積り https://science-web.tokyo/ronbun/2026request.form/form.html
【会社概要・お問い合わせ先】
Science Alliance Japan株式会社
TEL：050-3538-7006
Mail：science-mg@science-web.tokyo
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