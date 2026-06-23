株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、エアコン工事会社・空調設備会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「エアコンM&A総合センター」を開設しました。

対象は、家庭用エアコン取付、業務用空調設備工事、空調保守・点検、エアコンクリーニング、冷媒配管、換気設備、家電量販店・管理会社からの委託工事、管工事業など、エアコン・空調関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

エアコンM&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://aircon-ma-center.jp/

■開設の背景

エアコン・空調設備業界では、経営者の高齢化、後継者不在、工事担当者・有資格者の採用難、繁忙期の人員確保、元請・委託先との関係維持、材料・機器価格の変動など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

エアコン工事会社・空調設備会社の価値は、決算書だけでは判断できません。管工事業許可、電気工事士・冷媒フロン類取扱技術者等の資格者体制、工事台帳、現場別粗利、保守契約、家電量販店や管理会社との取引、車両・工具・在庫まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

エアコンM&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、エアコン・空調業界の繁忙期、人員、資格、元請関係、保守収益の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

エアコンM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■エアコン工事会社・空調設備会社のM&Aで整理すべき論点

エアコン工事会社・空調設備会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「資格者、職人、元請関係、保守契約、工具・車両、繁忙期対応をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・家庭用エアコン取付、業務用空調設備、冷媒配管、換気設備、保守点検、クリーニング、修理対応などの対応領域

・管工事業許可、電気工事業登録、第二種電気工事士、冷媒フロン類取扱技術者、第一種・第二種冷媒フロン類取扱技術者の体制

・家電量販店、管理会社、工務店、法人顧客、ビルメンテナンス会社、元請・協力会社との取引経路

・繁忙期と閑散期の売上、工事件数、施工単価、保守契約、定期点検、スポット修理、季節変動

・工事台帳、現場別粗利、材料費、外注費、労務費、赤字現場、クレーム・手直し履歴

・職人、協力会社、一人親方、施工班、現場管理者、受付・手配担当、緊急対応体制

・車両、真空ポンプ、ゲージマニホールド、フレア工具、冷媒回収機、脚立、在庫、倉庫、リース・ローン残高

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：エアコンM&A総合センター

URL：https://aircon-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：家庭用エアコン取付、業務用空調設備工事、空調保守・点検、エアコンクリーニング、冷媒配管、換気設備、家電量販店・管理会社からの委託工事、管工事業など

特徴：エアコン・空調業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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