腫瘍学における人工知能（AI）市場、2035年に213億6000万米ドル規模へ｜CAGR 27.58％が牽引する次世代がん診断・創薬・精密医療の革新
腫瘍学における人工知能（AI）市場は、2025年の18億7000万米ドルから2035年には213億6000万米ドルに達すると予測され、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は27.58％に達すると見込まれています。この急速な成長は、世界的に増加するがん患者数と個別化医療のニーズ、さらに膨大な医療データの解析能力向上により、医療従事者やライフサイエンス関連団体がより正確で迅速な診断・治療の実現を求めていることが背景にあります。AI技術は、画像解析、ゲノムプロファイリング、液体生検などの新興技術と連携し、腫瘍分類の精度向上や低侵襲検査の実現を後押ししています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、腫瘍学における人工知能（AI）市場の詳細な成長動向、セグメント別分析、地域別展望を網羅しており、意思決定者や投資家にとって価値ある情報源となります。市場の制約要因として、規制承認の取得やデータプライバシーへの懸念を分析するとともに、ゲノムプロファイリングや液体生検などの新技術が生み出す成長機会を示しています。また、主要企業の提携事例や新製品導入に関する情報も網羅しており、戦略策定に直結するインサイトを提供します。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/artificial-intelligence-in-oncology-market
市場ダイナミクスと成長ドライバー
世界的ながん負担の増大と精密医療への需要が、腫瘍学における人工知能（AI）市場を牽引しています。AIによる画像解析や予測モデルは、従来の手法に比べ精度が高く、個別化治療計画の作成や治療効果の評価を迅速化します。さらに、ゲノムデータや液体生検データの急増が、AI分析の適用範囲を広げ、治療法の最適化と早期発見を可能にしています。これらは、医療提供者にとって競争優位性をもたらすとともに、市場全体の拡大を支える重要な要素です。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年には、AIを活用した腫瘍診断・治療支援ソフトウェアの導入が急増し、市場規模は18億7000万米ドルに到達。
● 2026年には、個別化治療の精度向上に寄与するゲノム解析AIや画像解析AIの商用展開が本格化。
● 高齢化とがん有病率の増加に伴い、アジア太平洋地域でのAI医療ソリューション導入が加速。
● 米国・欧州における規制承認の取得が進み、市場参入ハードルをクリアする新興企業が増加。
AIがもたらす影響
腫瘍学におけるAIは、がん診断・治療に革命をもたらします。従来の診断法では難しかった微小腫瘍の検出や、患者個別の治療反応予測が可能となり、医療現場での意思決定を大幅に効率化します。さらに、AIは膨大な医療データから有効なパターンを抽出し、画像診断の精度向上、治療計画の最適化、再発リスクの予測を支援します。これにより、臨床転帰の改善や治療期間の短縮、医療コスト削減に寄与するとともに、患者に合わせた精密医療の提供を実現しています。
主要企業のリスト：
● Azra AI
● ICAD, INC.
● Siemens Healthcare GmbH
● Intel Corporation
● GE HealthCare
● NVIDIA Corporation
● Digital Diagnostics Inc.
● ConcertAI
● Median Technologies
● PathAI
● MVision AI
市場の制約
一方で、データプライバシーや規制承認の取得は依然として大きな課題です。医療データの漏洩リスクや厳格な規制により、新規AIソリューションの市場投入は慎重に進められる必要があります。特に診断支援や治療提案に関わるAIは、医療機器としての承認が求められ、時間とコストがかかるため、新規参入者にとって障壁となります。
本レポートを購入する理由
本レポートは、腫瘍学における人工知能（AI）市場の詳細な成長動向、セグメント別分析、地域別展望を網羅しており、意思決定者や投資家にとって価値ある情報源となります。市場の制約要因として、規制承認の取得やデータプライバシーへの懸念を分析するとともに、ゲノムプロファイリングや液体生検などの新技術が生み出す成長機会を示しています。また、主要企業の提携事例や新製品導入に関する情報も網羅しており、戦略策定に直結するインサイトを提供します。
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市場ダイナミクスと成長ドライバー
世界的ながん負担の増大と精密医療への需要が、腫瘍学における人工知能（AI）市場を牽引しています。AIによる画像解析や予測モデルは、従来の手法に比べ精度が高く、個別化治療計画の作成や治療効果の評価を迅速化します。さらに、ゲノムデータや液体生検データの急増が、AI分析の適用範囲を広げ、治療法の最適化と早期発見を可能にしています。これらは、医療提供者にとって競争優位性をもたらすとともに、市場全体の拡大を支える重要な要素です。
2025年および2026年の注目ポイントを含む最新動向
● 2025年には、AIを活用した腫瘍診断・治療支援ソフトウェアの導入が急増し、市場規模は18億7000万米ドルに到達。
● 2026年には、個別化治療の精度向上に寄与するゲノム解析AIや画像解析AIの商用展開が本格化。
● 高齢化とがん有病率の増加に伴い、アジア太平洋地域でのAI医療ソリューション導入が加速。
● 米国・欧州における規制承認の取得が進み、市場参入ハードルをクリアする新興企業が増加。
AIがもたらす影響
腫瘍学におけるAIは、がん診断・治療に革命をもたらします。従来の診断法では難しかった微小腫瘍の検出や、患者個別の治療反応予測が可能となり、医療現場での意思決定を大幅に効率化します。さらに、AIは膨大な医療データから有効なパターンを抽出し、画像診断の精度向上、治療計画の最適化、再発リスクの予測を支援します。これにより、臨床転帰の改善や治療期間の短縮、医療コスト削減に寄与するとともに、患者に合わせた精密医療の提供を実現しています。
主要企業のリスト：
● Azra AI
● ICAD, INC.
● Siemens Healthcare GmbH
● Intel Corporation
● GE HealthCare
● NVIDIA Corporation
● Digital Diagnostics Inc.
● ConcertAI
● Median Technologies
● PathAI
● MVision AI
市場の制約
一方で、データプライバシーや規制承認の取得は依然として大きな課題です。医療データの漏洩リスクや厳格な規制により、新規AIソリューションの市場投入は慎重に進められる必要があります。特に診断支援や治療提案に関わるAIは、医療機器としての承認が求められ、時間とコストがかかるため、新規参入者にとって障壁となります。