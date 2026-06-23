溶接材料市場規模レポート2026：13460百万米ドル到達予測、年平均成長率2.9%で拡大
溶接材料とは
溶接材料とは、金属同士を接合する溶接プロセスにおいて消費される電極、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ、サブマージアーク溶接用ワイヤおよびフラックスなどの総称である。これらは溶接時に母材へ溶融・凝固し、接合部の機械的強度、耐食性、耐熱性を決定づける重要な役割を担う。
用途や成分により分類され、高張力鋼用のチューブラーコアード電極や低スパッタ型ワイヤなど、産業用途ごとに最適化された製品が展開されている。溶接材料市場は単なる消耗品市場ではなく、構造物の安全性と生産効率を左右する基盤産業として位置付けられる。
溶接材料は電極、ワイヤ、フラックスなど溶接工程で使用される消耗材の総称であり、構造物の接合品質を左右する基幹材料として、自動車、建設、造船、エネルギー、航空宇宙など幅広い産業に不可欠な役割を果たしている。2024年には世界生産量が約888万4,000トン、平均市場価格は1トン当たり約1,435米ドルに達した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353325/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353325/images/bodyimage2】
図. 溶接材料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「溶接材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、溶接材料の世界市場は、2025年に13120百万米ドルと推定され、2026年には13460百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.9%で推移し、2032年には15980百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 高精度溶接技術が市場成長を加速
溶接材料市場では、高精度加工技術の進展が需要構造を大きく変化させている。特にハイブリッドレーザー溶接技術は年平均9.59％で成長しており、2024年の4億6,000万米ドル規模から2034年には11億5,000万米ドルを超える見通しである。
これに伴い、高精度溶接ワイヤおよび特殊シールドガスの需要が増加している。直近6か月ではEVバッテリーケースや精密電子機器分野において低スパッタ溶接材料の採用が拡大し、品質安定性と歩留まり向上を目的とした導入が進んでいる。
■ 新エネルギー・精密部品分野での応用拡大
溶接材料市場では、新エネルギー関連用途が重要な成長ドライバーとなっている。精密冷間圧延溶接パイプは肉厚0.1mm以下の超薄肉加工を実現し、新エネルギー車のバッテリーシェルや水素燃料電池のバイポーラプレートなどへの応用が拡大している。
これにより関連溶接材料市場は2025年に25億元規模へ達する見込みである。特に軽量化と高気密性が求められる次世代エネルギー構造部品において、溶接材料の性能は製品競争力を直接左右する要素となっている。
■ 自動化とAIが溶接材料市場構造を再定義
製造現場の自動化進展は溶接材料市場の需要構造を大きく変えている。ビジョンセンシングとAIアルゴリズムの導入により溶接欠陥検出率は99.97％に達し、高品質生産ラインの標準化が進んでいる。これに伴い、自動化溶接ロボットに適したコアードワイヤや自己保護フラックスの採用が増加している。2025年には世界の溶接ロボット浸透率が58％に達すると予測されており、連続供給システム対応ワイヤや低スパッタ材料の需要が拡大している。
■ グリーン溶接技術と低炭素材料への転換
環境規制の強化により、溶接材料市場ではグリーン化が急速に進展している。無銅溶接ワイヤや低ヒュームフラックス入りワイヤの採用が増加し、溶接煙霧排出規制への対応が進んでいる。さらにレーザー・アーク複合溶接は従来工法比で約30％のエネルギー削減を実現しており、低炭素生産プロセスへの移行を後押ししている。欧州を中心に環境認証制度の導入が進み、環境性能が調達要件として重視される傾向が強まっている。
溶接材料とは、金属同士を接合する溶接プロセスにおいて消費される電極、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ、サブマージアーク溶接用ワイヤおよびフラックスなどの総称である。これらは溶接時に母材へ溶融・凝固し、接合部の機械的強度、耐食性、耐熱性を決定づける重要な役割を担う。
用途や成分により分類され、高張力鋼用のチューブラーコアード電極や低スパッタ型ワイヤなど、産業用途ごとに最適化された製品が展開されている。溶接材料市場は単なる消耗品市場ではなく、構造物の安全性と生産効率を左右する基盤産業として位置付けられる。
溶接材料は電極、ワイヤ、フラックスなど溶接工程で使用される消耗材の総称であり、構造物の接合品質を左右する基幹材料として、自動車、建設、造船、エネルギー、航空宇宙など幅広い産業に不可欠な役割を果たしている。2024年には世界生産量が約888万4,000トン、平均市場価格は1トン当たり約1,435米ドルに達した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353325/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353325/images/bodyimage2】
図. 溶接材料の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「溶接材料―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、溶接材料の世界市場は、2025年に13120百万米ドルと推定され、2026年には13460百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.9%で推移し、2032年には15980百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 高精度溶接技術が市場成長を加速
溶接材料市場では、高精度加工技術の進展が需要構造を大きく変化させている。特にハイブリッドレーザー溶接技術は年平均9.59％で成長しており、2024年の4億6,000万米ドル規模から2034年には11億5,000万米ドルを超える見通しである。
これに伴い、高精度溶接ワイヤおよび特殊シールドガスの需要が増加している。直近6か月ではEVバッテリーケースや精密電子機器分野において低スパッタ溶接材料の採用が拡大し、品質安定性と歩留まり向上を目的とした導入が進んでいる。
■ 新エネルギー・精密部品分野での応用拡大
溶接材料市場では、新エネルギー関連用途が重要な成長ドライバーとなっている。精密冷間圧延溶接パイプは肉厚0.1mm以下の超薄肉加工を実現し、新エネルギー車のバッテリーシェルや水素燃料電池のバイポーラプレートなどへの応用が拡大している。
これにより関連溶接材料市場は2025年に25億元規模へ達する見込みである。特に軽量化と高気密性が求められる次世代エネルギー構造部品において、溶接材料の性能は製品競争力を直接左右する要素となっている。
■ 自動化とAIが溶接材料市場構造を再定義
製造現場の自動化進展は溶接材料市場の需要構造を大きく変えている。ビジョンセンシングとAIアルゴリズムの導入により溶接欠陥検出率は99.97％に達し、高品質生産ラインの標準化が進んでいる。これに伴い、自動化溶接ロボットに適したコアードワイヤや自己保護フラックスの採用が増加している。2025年には世界の溶接ロボット浸透率が58％に達すると予測されており、連続供給システム対応ワイヤや低スパッタ材料の需要が拡大している。
■ グリーン溶接技術と低炭素材料への転換
環境規制の強化により、溶接材料市場ではグリーン化が急速に進展している。無銅溶接ワイヤや低ヒュームフラックス入りワイヤの採用が増加し、溶接煙霧排出規制への対応が進んでいる。さらにレーザー・アーク複合溶接は従来工法比で約30％のエネルギー削減を実現しており、低炭素生産プロセスへの移行を後押ししている。欧州を中心に環境認証制度の導入が進み、環境性能が調達要件として重視される傾向が強まっている。