世界の缶市場動向、年平均成長率5.8%で拡大継続2026-2032
缶とは
缶はアルミニウム缶、ブリキ缶、TFS（ティンフリースチール）缶を中心に構成され、飲料、食品、工業製品まで幅広い用途を支えている。2025年には世界で約5,506億本の缶が販売されると予測され、平均販売価格は1本当たり0.12米ドルと見込まれている。
缶市場は、飲料、食品、エアゾール製品、および幅広い一般用途または産業用途の包装のために、主にアルミニウムと鋼（ブリキおよびティンフリースチール（TFS）を含む）から製造された完成金属缶で構成される。製品レベルでは、この市場には飲料缶、食品缶、エアゾール缶、一般用途缶が含まれ、これらが一体となって剛性金属包装の中核的な胴体成形セグメントを形成している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353321/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353321/images/bodyimage2】
図. 缶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「缶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、缶の世界市場は、2025年に65933百万米ドルと推定され、2026年には69542百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には97535百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 缶市場を支える飲料包装需要の拡大
缶市場において最大の需要源となっているのが飲料用途である。ビール、炭酸飲料、エナジードリンク、炭酸水、RTD（Ready-to-Drink）飲料などの消費拡大に伴い、缶需要は継続的な増加傾向を示している。
特にアルミニウム缶は軽量性、遮光性、リサイクル性に優れており、ブランド価値向上と物流効率化を両立できる包装材として高く評価されている。直近6か月では北米およびアジア市場においてプレミアム飲料ブランドによる缶包装採用が拡大しており、缶市場の成長を支える主要要因となっている。
■ 缶市場における食品包装分野の安定需要
缶市場では食品包装分野も重要な位置を占めている。保存食品、缶詰、ペットフード、常温保存可能な栄養食品などにおいて、缶は長期保存性能と高い密封性を提供する。近年の食品安全意識の高まりや防災備蓄需要の増加により、食品向け缶の需要は安定的に推移している。
特にスリーピース缶は耐久性と加工性に優れており、世界各地で広く採用されている。食品メーカーにとって缶はサプライチェーンの安定化を実現する重要な包装ソリューションとなっている。
■ エアゾール缶と産業用途缶が高付加価値市場を形成
缶市場では、エアゾール缶および一般用途缶が高付加価値分野として成長を続けている。エアゾール缶はパーソナルケア製品、医薬品スプレー、家庭用品、工業用ケミカル製品に幅広く使用されている。さらに一般用途缶は塗料、潤滑油、化学薬品などの産業用途で重要な役割を果たしている。これらの缶製品では耐圧性能、耐薬品性、内容物保護性能が求められるため、高度な製造技術が競争力を左右する要素となっている。
■ 缶市場を取り巻くサプライチェーンと関税リスク
2025年の米国関税政策の見直しは、缶市場の国際競争環境に新たな不確実性をもたらしている。アルミニウムや鋼材など主要原材料の調達コストが変動することで、缶メーカーの利益構造にも影響を与える可能性がある。
加えて、各国の保護貿易政策や脱炭素規制の強化により、缶市場ではサプライチェーン再編の動きが加速している。近年は地域内調達比率の向上や製造拠点の分散化を進める企業が増加しており、安定供給体制の構築が重要課題となっている。
缶はアルミニウム缶、ブリキ缶、TFS（ティンフリースチール）缶を中心に構成され、飲料、食品、工業製品まで幅広い用途を支えている。2025年には世界で約5,506億本の缶が販売されると予測され、平均販売価格は1本当たり0.12米ドルと見込まれている。
缶市場は、飲料、食品、エアゾール製品、および幅広い一般用途または産業用途の包装のために、主にアルミニウムと鋼（ブリキおよびティンフリースチール（TFS）を含む）から製造された完成金属缶で構成される。製品レベルでは、この市場には飲料缶、食品缶、エアゾール缶、一般用途缶が含まれ、これらが一体となって剛性金属包装の中核的な胴体成形セグメントを形成している。
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図. 缶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「缶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、缶の世界市場は、2025年に65933百万米ドルと推定され、2026年には69542百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には97535百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 缶市場を支える飲料包装需要の拡大
缶市場において最大の需要源となっているのが飲料用途である。ビール、炭酸飲料、エナジードリンク、炭酸水、RTD（Ready-to-Drink）飲料などの消費拡大に伴い、缶需要は継続的な増加傾向を示している。
特にアルミニウム缶は軽量性、遮光性、リサイクル性に優れており、ブランド価値向上と物流効率化を両立できる包装材として高く評価されている。直近6か月では北米およびアジア市場においてプレミアム飲料ブランドによる缶包装採用が拡大しており、缶市場の成長を支える主要要因となっている。
■ 缶市場における食品包装分野の安定需要
缶市場では食品包装分野も重要な位置を占めている。保存食品、缶詰、ペットフード、常温保存可能な栄養食品などにおいて、缶は長期保存性能と高い密封性を提供する。近年の食品安全意識の高まりや防災備蓄需要の増加により、食品向け缶の需要は安定的に推移している。
特にスリーピース缶は耐久性と加工性に優れており、世界各地で広く採用されている。食品メーカーにとって缶はサプライチェーンの安定化を実現する重要な包装ソリューションとなっている。
■ エアゾール缶と産業用途缶が高付加価値市場を形成
缶市場では、エアゾール缶および一般用途缶が高付加価値分野として成長を続けている。エアゾール缶はパーソナルケア製品、医薬品スプレー、家庭用品、工業用ケミカル製品に幅広く使用されている。さらに一般用途缶は塗料、潤滑油、化学薬品などの産業用途で重要な役割を果たしている。これらの缶製品では耐圧性能、耐薬品性、内容物保護性能が求められるため、高度な製造技術が競争力を左右する要素となっている。
■ 缶市場を取り巻くサプライチェーンと関税リスク
2025年の米国関税政策の見直しは、缶市場の国際競争環境に新たな不確実性をもたらしている。アルミニウムや鋼材など主要原材料の調達コストが変動することで、缶メーカーの利益構造にも影響を与える可能性がある。
加えて、各国の保護貿易政策や脱炭素規制の強化により、缶市場ではサプライチェーン再編の動きが加速している。近年は地域内調達比率の向上や製造拠点の分散化を進める企業が増加しており、安定供給体制の構築が重要課題となっている。