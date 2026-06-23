アートホテル大阪ベイタワー 毎年人気の「ホテルのおしごと体験」

アートホテル大阪ベイタワー（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：守屋 浩二）では、2026年8月8日（土）、5歳～12歳のお子さまを対象とした夏休み特別企画「キッズシェフ～パティシエ体験～」を開催いたします。





本イベントは、ホテルで活躍するパティシエに直接学びながら、オリジナルのデコレーションケーキ作りに挑戦できる体験型プログラムです。単なるケーキ作りにとどまらず、「パティシエとはどのような仕事なのか」をテーマに、クイズやミッションを通して楽しみながら職業への理解を深めていただきます。

体験では、フルーツやデコレーションを自由に選び、自分だけのオリジナルホールケーキを制作。完成後には「パティシエミッション」と題したクイズに挑戦し、実際に使用する道具を観察したり、パティシエとのコミュニケーションを通じて答えを導き、プロの仕事への理解を深めていただきます。最後には、体験を終えた証として修了証を授与いたします。

地上200メートルからの絶景を望む「スカイビュッフェ51」でのランチビュッフェ付き。親子でホテルならではの美食と学びをお楽しみいただけます。夏休みの思い出づくりはもちろん、自由研究の題材にも適したホテルならではの特別な一日をお届けします。

「キッズシェフ ～パティシエ体験～」概要

【開催日】2026年8月8日（土）

【開催時間】

■ランチ先行コース（11：30～14：30）※定員：20名（先着順）

先に「スカイビュッフェ51」でのお食事をお楽しみいただいた後、パティシエ体験にご参加いただけます。

11:30～13:00 お食事

12:50～ 22階「スカイバンケット」前にて受付開始

13:00～14:30 パティシエ体験

■体験先行コース（11：00～14：00） ※定員：20名（先着順）

先にパティシエ体験にご参加いただいたあと、「スカイビュッフェ51」でのお食事をお楽しみいただけます。

10:50～ 22階「スカイバンケット」前にて受付開始

11:00～12:30 パティシエ体験

12:30～14:00 お食事

※各コースとも同一内容です。

※お食事と体験の順番が異なります。

【会場】パティシエ体験：22階 宴会場「スカイバンケット」

お食事：51階「スカイビュッフェ51」

【参加条件】

対象年齢：5歳～12歳（保護者同伴必須）

【料金】参加費10,000円

（大人お食事1名分＋お子さまお食事（パティシエ体験含む）1名分）

※お子さまについて、パティシエ体験1名追加ごとに＋5,000円（お子さまお食事1名分＋パティシエ体験含む)

※事前予約制

※スカイビュッフェ51のお席の指定はいたししかねます。

【内 容】

◆パティシエ体験「オリジナルホールケーキ作り」

ホテルパティシエとともに、自分だけのホールケーキ作りに挑戦。チョコペンを使用したメッセージプレート作りも体験いただけます。

◆パティシエミッション

ケーキ作りを終えた後は、「パティシエミッション」と題したクイズに挑戦。実際の道具に触れながら、パティシエとの交流を通じて、仕事の工夫やこだわりについて学びます。

【予約方法】

「キッズシェフ ～パティシエ体験～ ランチ先行コース」または「キッズシェフ ～パティシエ体験～ 体験先行コース」をお申し込みください。





(https://www.tablecheck.com/sky-buffet51/reserve?menu_lists=684cf08a1fefe4b98340c96a)

【注意事項】

・本イベントは「スカイビュッフェ51でのランチ付き体験プラン」です。体験にご参加いただくには、お子さま・保護者さまともにスカイビュッフェ51をご予約・ご利用いただくことが必要となります。

・体験へご参加のお子さまには、保護者さまのご同伴をお願いいたします。安全管理上、お子さまのみでのご参加はご遠慮いただいております。

・パティシエ体験の料金は当日スカイビュッフェ51ご利用の際ご精算をお願いします

・お子さまのみ、または大人のみでの体験参加はできませんのでご了承ください。

・体験で作ったケーキは、お持ち帰り用としてご用意しております。会場内でのご飲食はご遠慮ください。※衛生上、当日中にお召し上がりください。

・体験では制服をご用意しておりますが、サイズおよび数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

【本企画お問い合わせ】TEL: 06-6577-1115（マーケティング担当 平日10:00~18:00）

アートホテル大阪ベイタワー公式ウェブサイト：

https://iconia.co.jp/hotel-art-hotel-osaka-bay-tower-osaka/

※料金は税金を含みます。

※食材は、当日の状態、仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※写真は全てイメージです。

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ―

アートホテル

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

※施設により付帯設備は異なります。

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





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