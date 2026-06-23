【最新予測】炭素繊維強化プラスチックリサイクル市場規模、2026年に395百万米ドルへ｜年平均成長率13.6%で推移予測
炭素繊維強化プラスチックリサイクルとは
CFRP（炭素繊維強化プラスチック／ポリマー）は、航空宇宙、自動車、エネルギー、スポーツ産業向けの理想的な軽量構造材料です。CFRPリサイクルとは、使用済み部品や生産過程で発生する廃材、期限切れプリプレグなどの廃棄物からCFRPをリサイクルすることを指します。
炭素繊維は、同じ重量の鋼鉄の4分の1で10倍の強度を持つ先端材料です。炭素繊維とプラスチックから作られる複合材料であるCFRPは、変形に対する高い耐性と、酸およびアルカリの両方に対する耐食性という追加の利点を持っています。
炭素繊維強化プラスチックリサイクルは、航空宇宙、自動車、エネルギー、スポーツ用品などの分野で発生する廃材や使用済み部品を再資源化する重要な産業として位置付けられており、持続可能なサプライチェーン構築の中核技術として注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353319/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353319/images/bodyimage2】
図. 炭素繊維強化プラスチックリサイクルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「炭素繊維強化プラスチックリサイクル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、炭素繊維強化プラスチックリサイクルの世界市場は、2025年に162百万米ドルと推定され、2026年には184百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で推移し、2032年には395百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 炭素繊維強化プラスチックリサイクルの重要性が高まる背景
炭素繊維強化プラスチックリサイクルが急速に普及している背景には、CFRPの利用拡大に伴う廃棄物処理問題がある。炭素繊維は同重量の鋼材と比較して約4分の1の重量でありながら約10倍の強度を有する先進材料であり、軽量化と高強度を同時に実現できることから幅広い産業で採用が進んでいる。
一方で、従来は廃棄時の処理コストや環境負荷が課題となっていた。炭素繊維強化プラスチックリサイクルは、こうした課題を解決しながら資源循環を実現する手段として、各国政府や大手メーカーから高い関心を集めている。
■ 炭素繊維強化プラスチックリサイクル技術の進化と課題
現在の炭素繊維強化プラスチックリサイクル市場では、物理的プロセスと化学的プロセスの二つが主要技術となっている。特に物理的プロセスは市場全体の約90％を占める最大セグメントであり、コスト競争力と量産適性を兼ね備えている。
一方で、回収後の炭素繊維の強度維持や品質均一化は依然として技術課題である。近年6か月では、欧州を中心に熱分解技術や低温ケミカルリサイクル技術への投資が活発化しており、炭素繊維強化プラスチックリサイクルの高品質化が進展している。
■ 自動車産業が炭素繊維強化プラスチックリサイクル需要を牽引
用途別では、自動車分野が炭素繊維強化プラスチックリサイクル市場の最大用途となっており、市場全体の約42％を占めている。電気自動車（EV）の普及に伴い、航続距離向上のための軽量化ニーズが高まっていることが主因である。
実際に欧州の大手自動車メーカーでは、再生炭素繊維を内装部品や非構造部材へ採用する動きが拡大している。さらに航空宇宙分野でも、退役航空機から回収された複合材の再利用プロジェクトが進められており、炭素繊維強化プラスチックリサイクルの適用領域は着実に広がっている。
CFRP（炭素繊維強化プラスチック／ポリマー）は、航空宇宙、自動車、エネルギー、スポーツ産業向けの理想的な軽量構造材料です。CFRPリサイクルとは、使用済み部品や生産過程で発生する廃材、期限切れプリプレグなどの廃棄物からCFRPをリサイクルすることを指します。
炭素繊維は、同じ重量の鋼鉄の4分の1で10倍の強度を持つ先端材料です。炭素繊維とプラスチックから作られる複合材料であるCFRPは、変形に対する高い耐性と、酸およびアルカリの両方に対する耐食性という追加の利点を持っています。
炭素繊維強化プラスチックリサイクルは、航空宇宙、自動車、エネルギー、スポーツ用品などの分野で発生する廃材や使用済み部品を再資源化する重要な産業として位置付けられており、持続可能なサプライチェーン構築の中核技術として注目を集めている。
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図. 炭素繊維強化プラスチックリサイクルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「炭素繊維強化プラスチックリサイクル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、炭素繊維強化プラスチックリサイクルの世界市場は、2025年に162百万米ドルと推定され、2026年には184百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で推移し、2032年には395百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 炭素繊維強化プラスチックリサイクルの重要性が高まる背景
炭素繊維強化プラスチックリサイクルが急速に普及している背景には、CFRPの利用拡大に伴う廃棄物処理問題がある。炭素繊維は同重量の鋼材と比較して約4分の1の重量でありながら約10倍の強度を有する先進材料であり、軽量化と高強度を同時に実現できることから幅広い産業で採用が進んでいる。
一方で、従来は廃棄時の処理コストや環境負荷が課題となっていた。炭素繊維強化プラスチックリサイクルは、こうした課題を解決しながら資源循環を実現する手段として、各国政府や大手メーカーから高い関心を集めている。
■ 炭素繊維強化プラスチックリサイクル技術の進化と課題
現在の炭素繊維強化プラスチックリサイクル市場では、物理的プロセスと化学的プロセスの二つが主要技術となっている。特に物理的プロセスは市場全体の約90％を占める最大セグメントであり、コスト競争力と量産適性を兼ね備えている。
一方で、回収後の炭素繊維の強度維持や品質均一化は依然として技術課題である。近年6か月では、欧州を中心に熱分解技術や低温ケミカルリサイクル技術への投資が活発化しており、炭素繊維強化プラスチックリサイクルの高品質化が進展している。
■ 自動車産業が炭素繊維強化プラスチックリサイクル需要を牽引
用途別では、自動車分野が炭素繊維強化プラスチックリサイクル市場の最大用途となっており、市場全体の約42％を占めている。電気自動車（EV）の普及に伴い、航続距離向上のための軽量化ニーズが高まっていることが主因である。
実際に欧州の大手自動車メーカーでは、再生炭素繊維を内装部品や非構造部材へ採用する動きが拡大している。さらに航空宇宙分野でも、退役航空機から回収された複合材の再利用プロジェクトが進められており、炭素繊維強化プラスチックリサイクルの適用領域は着実に広がっている。