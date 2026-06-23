東京工芸大学(学長：吉野 弘章、所在地：東京都中野区、以下本学)芸術学部は、6月28日(日)から7月26日(日)まで「芸術学部フェスタ2026」(以下、本イベント)を開催します。本イベントは本学芸術学部の教員が制作した作品や最新の研究成果を発表するものです。





東京工芸大学「芸術学部フェスタ2026」メインビジュアル





今年で第13回目となる芸術学部フェスタでは、メディア芸術を中心とした7学科の教員が制作した19の作品と最新の研究成果を発表します。本イベントは、芸術学部の学生にとっては、日々指導を受ける教員の新作や研究成果に触れ、創作活動への刺激や学びを深める機会となっています。





会場では、ガム印画を応用した3色印画による写真作品をはじめ、い草の染めによる色彩表現とそのい草を素材とした家具作品および研究発表、日本アーティストのミュージックビデオ(アニメーション)、海の環境問題をテーマにしたインタラクティブな体験型リズムゲームなど、多彩な作品が展示されます。





また、今年で27回目を迎えたドイツの「ハンブルク日本映画祭」出品映画作品や、「U35フォト&ムービーコンペティション」の受賞作品なども展示され、来場者は実物の作品を間近で鑑賞することができます。

出展作品はアーカイブとして、今後、本学公式Webサイトで公開を予定しています。

また、今年の芸術学部フェスタのメインビジュアルは、芸術学部デザイン学科の相楽 賢太郎助教が担当しています。





本学は、テクノロジー(工学)とアート(芸術)を融合させた新たな価値の創造をこれからも続けていきます。そして、日本国内のみならず世界的なメディア芸術の教育・研究機関を目指し、取り組んでいきます。





昨年開催された東京工芸大学「芸術学部フェスタ2025」の様子1 (C)都筑写真事務所





■芸術学部フェスタ2026

・主催 ： 東京工芸大学

・日程 ： 6月28日(日)～7月26日(日)

・時間 ： 平日：10:00～18:00、土曜日：10:00～16:30

※日曜・祝日は休館

※開催時間は変更になる可能性があります。

・会場 ： (1)東京工芸大学中野キャンパス6号館 地下1階ギャラリー

(東京都中野区弥生町1-10)

(2)上映作品は、2号館B1階マルチメディア講義室

(東京都中野区本町2-9-5)

・入場 ： 無料

【URL】： https://www.t-kougei.ac.jp/activity/extension/festa2026/





昨年開催された東京工芸大学「芸術学部フェスタ2025」の様子2 (C)都筑写真事務所





■芸術学部フェスタ2026上映会

・上映作品 ： (1)『MATER』

(2)『ビハインド・ザ・シーンズ』

(3)『約束の季節』

・日程 ： 7月3日(金)、7月17日(金)

・時間 ： 開場18:20 (開演18:30)

・会場 ： 中野キャンパス2号館 地下1階 マルチメディア講義室

・上映について： (1)及び(2)、(3)は連続で上映されます。

※上映場所は変更になる可能性があります。





昨年開催された東京工芸大学「芸術学部フェスタ2025」の様子3 (C)都筑写真事務所





■東京工芸大学 芸術学部

1994年に芸術学部設置(所在地：東京都中野区)。

写真学科、映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、マンガ学科、ゲーム学科の7学科を有します。芸術学部全学年の就学地が中野キャンパスに集約された、メディア芸術のすべてを都心の1キャンパスで学べる唯一無二の大学です。

現在芸術学部には88名の教員が在籍しており、設立以来社会で活躍するための総合的な力を備え、クリエイティブ産業や文化を牽引するメディア芸術分野のプロフェッショナルを育成しています。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/gakubu/arts/





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