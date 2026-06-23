星槎大学公開シンポジウム ～学びの多様化学校から、これからの学びのかたち～ を以下の日程にて開催いたします。 どなたも無料で参加いただけますので、ぜひご参加ください。

日時：2026年7月22日(水) 18：30～19：45

会場：駒澤大学深沢キャンパス(東京都世田谷区深沢6-8-18)

参加：無料

子どもの学びはひとつじゃない。不登校などの新たな選択肢として注目される「**学びの多様化学校**」。 本セミナーでは東京都教育長の坂本雅彦氏を迎え、本学の西永 堅副学長・蓮田 亮大先生を登壇者とともに、現場と社会の視点からこれからの教育のあり方を考えていきます。

【登壇者紹介】

・坂本 雅彦氏(東京都教育委員会教育長) 東京都の教育施策のトップとして、不登校児童生徒への多角的な支援や、多様な学びの場づくりを推進されています。 本シンポジウムでは、行政の視点から今後の展望についてお話しいただきます。

・西永 堅副学長 特別支援教育や臨床発達心理学を専門とし、誰一人取り残さない教育環境づくりを研究・実践されています。 当日は、誰もが安心して学べる「インクルーシブな学校運営」について提唱します。

・蓮田 亮大先生 学校臨床心理学や不登校支援を専門とし、子どもたちや現場に寄り添った研究を行われています。 「学びの多様化学校」のリアルな現状と、今必要とされている具体的な支援について紐解きます。

・石元 悠生教授 星槎大学・大学院教育学研究科修士課程教授。元東京都知事政務担当秘書として行政の現場にも携わる。 教育と社会をつなぐ幅広い視点を活かし、今回の講座ではファシリテーターを努めます。

【本講座プログラム】

①開会 ②東京都教育委員会 発表〈東京都の取り組み／今後の展望 ③西永 堅先生 〈インクルーシブな学校運営〉 ④蓮田 亮大先生〈学びの多様化学校の現在と不登校児童生徒への支援について〉 ⑤ディスカッション ⑥質疑応答

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