淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」内にある大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、未就学児のお子様を対象とした体験型イベント「ぼくとわたしの冒険デビュー2026 夏」を、2026年7月10日（金）から9月30日（水）までの期間限定で開催いたします。 本イベントでは、アトラクションにご入場された未就学児のお子様が、冒険の途中で「オノコガルドの町」にいる「占い師」に「はじめての冒険です！」と伝えることで、夏限定デザインの「勇者のたまごステッカー」をプレゼントいたします。

このステッカーは、お子様の“はじめての冒険”を記念する、この夏限定の特別なアイテムです。 「まだ小さいけれど楽しめるかな？」「テーマパークデビューは少し不安…」というご家族にも気軽に参加いただける内容となっており、小さなお子様でもドラゴンクエストの世界で冒険者気分をお楽しみいただけます。 この夏だけの「勇者のたまごステッカー」を手に、お子様の冒険デビューを家族みんなで応援しよう！

■未就学児限定 「ぼくとわたしの冒険デビュー2026 夏」概要

開始： 2026年7月10日（金）～9月30日（水） 場所： 「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町 対象： いずれかのアトラクションチケットにてご入場された、未就学児（6歳以下）のお子様 ※４歳以下は入場料無料 ※４歳以下のお子様の場合、同伴の方がチケットを購入されたお客様 内容： イベント期間中、対象のお子様がアトラクションエリア内「オノコガルドの町」にいる占い師に「はじめての冒険です！」と伝えると、夏デザインの「勇者のたまごステッカー」をプレゼント。 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr 備考： 記載は現時点のもので、変更の可能性があります 問合わせ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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