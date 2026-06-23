株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「語りたくなるほど奇抜で破滅的な作曲家の人生」を、2026年6月29日に発売いたします。

音楽室の肖像画からは見えてこなかった、憂鬱なのに愉快、破滅的だけど独創的なクラシック作曲家たち。音楽の歴史を作った天才作曲家の素顔とは？ 偉大なる作曲家たちはどんな生活を送り、どんな思いで曲を作り、どんな恋愛をし、どんな試練を乗り越え、どんな晩年を迎えたのか。読めばクラシック音楽が100倍楽しく聴ける！ 【本書に登場する作曲家たち】 ■ヨハン・ゼバスティアン・バッハ 偉大な〝音楽の父〟が、その生涯を捧げたものは…… ■ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 無邪気な天才の晩年は、本当に悲惨だったのか？ ■ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン 野暮で気難しい巨匠の、孤独を愛した人生？ ■フェリックス・メンデルスゾーン 女性たちの憧れの王子様は、筋金入りのシスコンだった!? ■フランツ・リスト 流した浮き名は数知れず……超イケメンのスーパースター登場 ■フレデリック・ショパン 繊細で病弱なピアノのプリンスは、今も昔も女性のアイドル ■ロベルト・シューマン 有名な妻の影で壊れていった、生きるのが不器用な男 ■ヨハネス・ブラームス 真面目な堅物が貫いた、恩師の妻への献身 ■ピョートル・チャイコフスキー 金の切れ目が縁の切れ目？ パトロネスとの奇妙な関係 ■アントニン・ドヴォルジャーク 家庭と鉄道を愛した、唯一の〝なごみ系〟 ■ジョアキーノ・ロッシーニ 希代のエンターテイナーは、音楽界一のふざけた男 ■エクトル・ベルリオーズ 殺人も計画！ 思い込みの激しい誇大妄想男 ■リヒャルト・ワーグナー 恩を仇で返してのし上がってきた、究極のオレ様男 ■カミーユ・サン＝サーンス マザコンという〝檻〟から出られなかった、フランス音楽界のドン ■クロード・ドビュッシー ２人もピストル自殺に追い込んだ、超ジコチュー男 ■エリック・サティ 権威を嫌い、前衛の扉を開いた、音楽界一の〝変人キャラ〟 ■グスタフ・マーラー 妻の不倫に泣いた、一流指揮者の報われない人生 ■イーゴリ・ストラヴィンスキー ココ・シャネルをパトロネスにした、リズムの反逆児 【著者プロフィール】 上原章江（うえはら・あきえ） フリーライター。ミュージシャン・作曲家・俳優などのインタビュー記事、書籍執筆などで活動。2011年よりヤマハ『ピアノの本』でアーティスト取材記事などを執筆。書籍執筆には、『クラシック・ゴシップ！』（ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス）、『モーツァルトの「正しい」聴き方』（続刊にベートーヴェン、バッハ、ショパン）吉成順監修、『オペラの魔力』砂川稔監修、『樋口一葉と十三人の男たち』木谷喜美枝監修（以上、いずれも青春出版社刊）ほか、多数がある。 ※本書は『クラシック・ゴシップ！いい男。ダメな男。歴史を作った作曲家の素顔』（2011年、小社刊）に加筆をし、再編集したものです。

【商品詳細】

語りたくなるほど奇抜で破滅的な作曲家の人生

定価：1,980円(10％税込) 仕様：四六判縦/232ページ 発売日：2026年6月29日 ISBN：978-4-636-12424-8 商品コード：GTB01102807 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102807

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310822

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