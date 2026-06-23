事業拡大と組織体制の強化を背景に

当社は、オフィス移転・レイアウトからデザイン・内装工事・原状回復、OA機器、オフィス家具、物理セキュリティ、通信回線、サーバ開発までを、ワンストップでご提供しています。ハイブリッドワークの定着を背景に、オフィス環境を見直す動きが広がるなか、こうしたご相談にお応えする体制をさらに強化するため、当社では事業拡大と組織づくりを進めてまいりました。 今回のページ新設は、その担い手となる人材の採用を強化する取り組みの一つです。

社員の声を、よりリアルに

新設したページでは、当社のビジョンや実際の業務内容、働く環境に加え、第一線で活躍する社員のインタビューを掲載しました。求職者の皆さまに、当社が目指す未来や日々の仕事のやりがいを、より具体的に感じていただける内容としています。

■採用特設ページURL

https://alphatechno.jp/recruit/index.html

「働くをここちよく。」を、まず自分たちから

「働くをここちよく。」をブランドテーマに掲げ、お客さまのオフィス環境づくりをご支援してまいりました。その想いを、まずは自分たち自身の働く環境と、採用情報の発信から体現していきたいと考えています。

新しい仲間を募集しています

当社は、共に挑戦し、これからの未来を創り上げていく新しい仲間を募集しています。ご興味をお持ちの方は、ぜひ採用ページをご覧のうえ、お気軽にご応募・お問い合わせください。なお、募集職種や採用区分などの詳細は、採用ページにてご案内しています。

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お電話：0120-159-575（9:00～21:00 年中無休）

株式会社アルファーテクノ 会社概要

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・商号：株式会社アルファーテクノ ・代表者：代表取締役 髙野 賢史（たかの けんじ） ・本社所在地：東京都新宿区新宿6丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア8階 ・設立年月：2018年2月 （創業2005年5月） ・資本金：50,000,000円 ・ホームページ：https://alphatechno.jp/?utm_source=newscast ・事業内容： オフィス移転全般に関するプランニング・コンサルティング オフィスデザイン・内装工事・原状回復業務 複合機・ビジネスフォン等の各種OA機器販売・レンタル業務 OA機器に関する消耗品の販売・保守サービス業務 オフィス家具の販売・レンタル業務 セキュリティシステムの販売、保守、工事 通信回線の新規申込み、割引サービスの提供 サーバの自社開発・販売 当社は、株式会社ビジョン（証券コード9416 東証プライム市場）のグループ会社です。 株式会社ビジョン（証券コード：9416 東証プライム市場） 本社 ：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー5階