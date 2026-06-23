コンエアージャパン合同会社(Conair Japan G.K.／所在地：東京都港区、職務執行者：リチャード・チン・ミャオ)は同社が展開するキッチン家電ブランドCuisinart(クイジナート)より、自宅でソフトクリームやフローズンドリンクが楽しめる「フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー(ICE-200J)」をクイジナート公式オンラインストアにて2026年7月上旬より発売いたします。





フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー





本製品は、保冷ボウルを事前に冷凍しておく必要のないコンプレッサー式なので、材料を入れてボダンを押すだけで、お好みのソフトクリームやフローズンドリンクが約30分で完成。

デザートだけでなく、フローズンワインやカクテル等も作れるので大人から子供まで楽しめます。ホームパーティーや家族の集まり等のイベントでも主役級に活躍できる1台です。





クイジナート「フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー(ICE-200J)」

紹介動画URL： https://youtube.com/shorts/eEHNTkuZSi0









■製品特長

◇“おうちでソフトクリーム”が実現





“おうちでソフトクリーム”が実現





冷蔵庫で冷やしておいた材料を入れて、スタートボタンを押すだけで、約30分でソフトクリームが完成。コーンやカップに好きなだけ巻いて楽しめます。ソフトクリームは一度に約8人分が作れます。

※モード、食材の種類や量、材料の温度や室内温度によって変わります。





◇6種類のモード搭載。大人も子供も楽しめる

オリジナルレシピ付きで、ソフトクリームだけでなく、フラッペやアルコールを使ったフローズンカクテル等、シーンによって色々なメニューが作れて楽しみの幅が広がります。





6種類のモードを搭載





◇コンプレッサー内蔵で事前の冷却不要

自動冷却コンプレッサーを内蔵しているため、事前にボウルを冷やす必要なしで食べたい時に、混ぜた材料を入れるだけ。





事前に材料の冷却が不要

混ぜた材料を入れるだけで好みのアイスやドリンクが完成





◇ワンタッチ操作でかんたん。自動運転のオートプログラム機能を搭載





ワンタッチ操作





操作はモードを選択し、スタートボタンを押すだけ約30分※で完成。

※モード、食材の種類や量、材料の温度や室内温度によって変わります。





◇適量を抽出するスマートディスペンス機能を搭載





スマートディスペンス機能で適量を抽出





コーンやグラスで上手に盛り付けができるように、適量を抽出するスマートディスペンス機能を搭載。約7～8人分を連続してサーブができるのでパーティーシーンでも活躍。





＜各モードの容量＞

各モードの容量





◇クリーニングモードでかんたんお手入れ。部品は食洗器対応





クリーニングモードで簡単お手入れ





庫内の水洗浄ができるクリーニングモードを搭載。

パドルやディスペンサーセットは食洗器対応でお手入れもかんたん。









■製品概要及び製品仕様





フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー(ICE-200J)





【製品概要】

製品名 ： フローズンドリンク & ソフトクリームメーカー

品番 ： ICE-200J

カラー ： ホワイト

発売日 ： 2026年7月上旬

価格 ： 49,500円(税込み)

セット内容： 本体、パドル、ディスペンサーセット、

注ぎ口セット、トレー、オリジナルレシピ

製品URL ： https://www.cuisinart.jp/products/ICE-200J.html





【製品仕様】

電源 ： AC100V 50/60Hz

消費電力 ： 180W

定格時間(約) ： 40分

外寸寸法(約) ： 幅180×奥行470×高455mm

質量(約) ： 13.5kg

コードの長さ(約)： 1.5m









■クイジナートについて

Cuisine(料理)とArt(芸術)

辞書※で、「Cuisinart」と検索すると「Food Processor」と出てくるように、フードプロセッサーの代名詞として広く世界にその名を知られる「Cuisinart」。料理を芸術の域まで高めたいという願いが込められ、1973年にアメリカで誕生。以来、世界中のプロの厨房、家庭のキッチンで絶大な支持を受けてきました。日本でも30年以上愛用されているクイジナートは、フードプロセッサーはもちろん、ハンドブレンダーやキッチン家電を多く発表し、現在では料理を愛するすべての方々の有能なアシスタントとして活躍しています。

※「ランダムハウス英和大辞典(小学館)」「リーダーズ・プラス(研究社)」





＜ブランドサイトURL＞

https://www.cuisinart.jp/









■会社概要

会社名 ： コンエアージャパン合同会社

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山1-15-41

職務執行者： リチャード・チン・ミャオ

設立 ： 2013年6月21日

事業内容 ： 1. クイジナート、コンエアー、ベビリス、

ベビリスプロの各ブランド家電製品の輸入・販売

2. ヴィダルサスーンブランド理美容家電製品の

マーケティング・販売サポート

URL ： https://www.conair.co.jp/company/









◇製品・サービスに関するお問い合わせ

コンエアージャパン合同会社

TEL： 0120-191-270(9:00～17:30 土日、祝日を除く)

URL： https://www.cuisinart.jp/contact/index.php