南まぐろ中とろがお得に楽しめる「まぐろ・サーモンフェア」ノルウェー産サーモン食べくらべなど人気ネタが登場

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表 取締役社長執行役員 藤尾益造）は、『まぐろ・サーモンフェア』を全国の魚べい・元気寿司で2026年6月23日（火）より開催いたします。

本フェアでは、程よい脂のりの「南まぐろ中とろ」（150円／税込165円）をはじめ、南まぐろ中とろ・上びんちょう・大切りまぐろを一皿で味わえる「まぐろ三昧」（280円／税込308円）をご用意しました。

さらに、ノルウェー産サーモンの異なる部位を食べくらべできる「ノルウェー産サーモン食べくらべ」（550円／税込605円）も登場。背とろ、身、ハラス、皮目炙り、炙りの5種類を一皿で味わえる、サーモンの魅力を存分に楽しめる商品です。

そのほか、サーモンの上質な脂の旨みが味わえる「満天サーモンたたき盛り」（120円／税込132円）や、サーモン・おくら・いか・たくあんを組み合わせた「彩りサーモンぐんかん」（120円／税込132円）、パリパリ国産海苔と相性の良い「北海道産いくら海苔包み」（290円／税込319円）、食感が魅力の「あかにし貝」（100円／税込110円）、プリプリ食感が特徴の生えびと生車えびの「天然生えび食べくらべ」（200円／税込220円）など、多彩なメニューを取りそろえました。

まぐろとサーモンを中心に、さまざまな海の味覚を楽しめる期間限定フェアです。

ぜひこの機会に、魚べい・元気寿司ならではの味わいをご賞味ください。



【『まぐろ・サーモンフェア』概要】

■開催期間

2026年6月23日(火)～なくなり次第終了

■対象店舗

全国の魚べい、元気寿司

店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳しくはホームページをご確認ください。

■販売商品

あかにし貝／2貫100円（税込110円）満天サーモンたたき盛り／2貫120円（税込132円）彩りサーモンぐんかん／2貫120円（税込132円）南まぐろ中とろ／1貫150円（税込165円）天然生えび食べくらべ／2貫200円（税込220円）まぐろ三昧／3貫280円（税込308円）北海道産いくら海苔包み／1貫290円（税込319円）ノルウェー産サーモン食べくらべ／5貫550円（税込605円）

【Genki Global Dining Conceptsについて】

現在、国内では地域密着型で値頃感の「元気寿司」、時代の変化とともに進化を続ける「魚べい」、本物志向の「千両」、そして世界と日本をつなぐ新ブランド「GENKI SUSHI×魚べい」に加え、焼肉をもっと身近な存在として地域に届ける「大阪焼肉 うま勝」などのブランドを展開。寿司をはじめとする食の提供を通じて、お客さまに居心地の良い空間を提供し、豊かで楽しい時間を過ごしていただくことで、世界の人々の心と身体の健康への貢献を目指しています。



■会社概要

会社名 ：株式会社 Genki Global Dining Concepts

所在地 ：東京都台東区上野３丁目２４番６号 上野フロンティアタワー19階

代表取締役社長執行役員：藤尾 益造

創業 ：1968 年 12 月 12 日

会社設立 ：1979 年 7 月 26 日

事業内容 ：レストランチェーンの経営

会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp/