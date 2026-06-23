南まぐろ中とろがお得に楽しめる「まぐろ・サーモンフェア」ノルウェー産サーモン食べくらべなど人気ネタが登場
レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表 取締役社長執行役員 藤尾益造）は、『まぐろ・サーモンフェア』を全国の魚べい・元気寿司で2026年6月23日（火）より開催いたします。
本フェアでは、程よい脂のりの「南まぐろ中とろ」（150円／税込165円）をはじめ、南まぐろ中とろ・上びんちょう・大切りまぐろを一皿で味わえる「まぐろ三昧」（280円／税込308円）をご用意しました。
さらに、ノルウェー産サーモンの異なる部位を食べくらべできる「ノルウェー産サーモン食べくらべ」（550円／税込605円）も登場。背とろ、身、ハラス、皮目炙り、炙りの5種類を一皿で味わえる、サーモンの魅力を存分に楽しめる商品です。
そのほか、サーモンの上質な脂の旨みが味わえる「満天サーモンたたき盛り」（120円／税込132円）や、サーモン・おくら・いか・たくあんを組み合わせた「彩りサーモンぐんかん」（120円／税込132円）、パリパリ国産海苔と相性の良い「北海道産いくら海苔包み」（290円／税込319円）、食感が魅力の「あかにし貝」（100円／税込110円）、プリプリ食感が特徴の生えびと生車えびの「天然生えび食べくらべ」（200円／税込220円）など、多彩なメニューを取りそろえました。
まぐろとサーモンを中心に、さまざまな海の味覚を楽しめる期間限定フェアです。
ぜひこの機会に、魚べい・元気寿司ならではの味わいをご賞味ください。
【『まぐろ・サーモンフェア』概要】
■開催期間
2026年6月23日(火)～なくなり次第終了
■対象店舗
全国の魚べい、元気寿司
店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳しくはホームページをご確認ください。
■販売商品
あかにし貝／2貫100円（税込110円）
満天サーモンたたき盛り／2貫120円（税込132円）
彩りサーモンぐんかん／2貫120円（税込132円）
南まぐろ中とろ／1貫150円（税込165円）
天然生えび食べくらべ／2貫200円（税込220円）
まぐろ三昧／3貫280円（税込308円）
北海道産いくら海苔包み／1貫290円（税込319円）
ノルウェー産サーモン食べくらべ／5貫550円（税込605円）
【Genki Global Dining Conceptsについて】
現在、国内では地域密着型で値頃感の「元気寿司」、時代の変化とともに進化を続ける「魚べい」、本物志向の「千両」、そして世界と日本をつなぐ新ブランド「GENKI SUSHI×魚べい」に加え、焼肉をもっと身近な存在として地域に届ける「大阪焼肉 うま勝」などのブランドを展開。寿司をはじめとする食の提供を通じて、お客さまに居心地の良い空間を提供し、豊かで楽しい時間を過ごしていただくことで、世界の人々の心と身体の健康への貢献を目指しています。
■会社概要
会社名 ：株式会社 Genki Global Dining Concepts
所在地 ：東京都台東区上野３丁目２４番６号 上野フロンティアタワー19階
代表取締役社長執行役員：藤尾 益造
創業 ：1968 年 12 月 12 日
会社設立 ：1979 年 7 月 26 日
事業内容 ：レストランチェーンの経営
会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp/