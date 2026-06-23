プレミアムバーボン「ワイルドターキー」より新限定シリーズ始動第一弾『ワイルドターキー アーカイブズ ゴールドフォイル エディション』

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：ホルツァー 健二）は、プレミアムバーボンウイスキー「ワイルドターキー」より、ブランドの輝かしい歴史と伝統に光を当てる新たな限定シリーズ「アーカイブズ」コレクション（英語表記：Austin Nichols Archives Collection）」の始動を発表いたします。

その第一弾として、ウイスキーコレクターの間で伝説的な人気を誇るヴィンテージボトルへのオマージュとして誕生した「ワイルドターキー アーカイブズ ゴールドフォイル エディション」を、2026年7月1日より数量限定で発売いたします。

祖父・父に続いて蒸溜所に入り、三代にわたりワイルドターキーの味わいを支えるアソシエイト・マスターブレンダー、ブルース・ラッセルが、自身初となる単独リリースとして細部までこだわり抜き、仕込みから全工程を手掛けた記念碑的なボトルです。

誕生の背景

モチーフとなったのは、1985年から1992年にかけて製造され、熱狂的なファンやコレクターの間で“Gold Foil（ゴールドフォイル）”の愛称で親しまれている伝説のヴィンテージボトルであるワイルドターキー 12年です。ブルース・ラッセルは、この伝説的な味わいからインスピレーションを得て、単なる過去の完全再現ではなく、現代の技術をもって見事に再構築しました。厳選された16年熟成の原酒をノン・チルフィルタードでボトリングし、力強い120プルーフ（アルコール度数60%）でありながら、長い年月がもたらす極めて豊かで深みのある味わいを実現。ワイルドターキーの歴史と未来を象徴する、1本に仕上がっています。

ブルース・ラッセルのコメント

「この『アーカイブズ』コレクションは、単に希少なボトルということだけでなく、ワイルドターキーの歴史そのものをコレクションすることなのです。私たちがこれまでに手がけた中で、おそらく最も美味しいウイスキーの一つです。オリジナルのワイルドターキーが持っていた独特の『個性』、すなわちダークフルーツと熟成したオークのノートがしっかりと息づいています。現代のウイスキーには滅多に見られない、往年のヴィンテージ ワイルドターキーが持つ、凝縮された味わいと極めて贅沢なクオリティをぜひ堪能してください」

1950～60年代を再現した、芸術的なパッケージデザイン

アーティストのブレンダン・ラムがデザインを手がけた特製ボックスには、1950年代から60年代のクラシックな広告スタイルからインスピレーションを得た、美しい手書きのイラストレーションが施されています。ブランド名の由来となった伝説の「七面鳥ハンティング」のストーリーが描かれたこのボックスには、蒸溜所の敷地に建つ、2本の煙突が特徴的な「ステーションマスターハウス」と呼ばれる小屋や、切り株の上に隠されたワイルドターキー 12年“ゴールドフォイル”のボトルなど、ファン心をくすぐる細かな遊び心が散りばめられています。オリジナル版への敬意を表しつつ、より洗練された彫刻的なシルエットへとアップデートされており、歴史の一片をコレクションするにふさわしいアートピースに仕上げられています。

製品概要

【品名】：ワイルドターキー アーカイブズ ゴールドフォイル エディション

【容量】：750ml

【アルコール度数】：60％

【希望小売価格】：60,000円（税抜）/ 66,000円（税込）

【原産国】：アメリカ合衆国

【発売日】：2026年7月1（水）

テイスティングノート

- 香り：熟成したオーク由来の“ファンク”（独特の重厚な香り）、ドライフルーツ、シナモン、ナツメグ、クルミ- 味わい：チェリーコーラ、クローブ、ダークキャラメル、タバコ、ココア- 余韻：非常に長く、ペッパーのようなスパイス、ブラウンシュガー、オークのタンニン、レザーのニュアンス

「ワイルドターキー」のヒストリー

アメリカ、ケンタッキー州を代表するプレミアム バーボンウイスキーブランド「ワイルドターキー」の名は、1942年に往時のオースティン・ニコルズ社の社長トーマス・マッカーシーが自社の101プルーフのバーボンを、七面鳥ハンティング仲間にふるまったところ好評を博し、その集まりにちなんで名付けたことに由来します。

その特徴は、スパイシーでバニラのような香りと甘み、上質なまろやかさを持つことです。味わいの秘密は、原材料におけるコーンの比率を低く抑えてライ麦をふんだんに使い、ライムストーン（石灰岩）の層でろ過された天然水と自家製酵母で醸し蒸溜した原酒を、アリゲーターチャーと呼ばれる新樽の内側を最も強く焦がしたものを使用して熟成していることにあります。

つくり手は2000年にバーボンの殿堂入りをした70年以上の経験を持つ現役最年長マスターディスティラーのジミー・ラッセル、初の父子で殿堂入りを果たしたジミーの息子であり共同マスターディスティラーのエディー・ラッセル、祖父・父に続いて蒸溜所に入りアソシエート・マスターブレンダーとして活躍するブルース・ラッセルと、三代にわたりワイルドターキーの味わいを支えています。

【製品に関するお問い合わせ】

CAMPARI JAPAN株式会社 カスタマーサービスTEL：03-6455-5810 FAX：03-6631-0760

MAIL：customerservice_jp@campari.com (※営業時間：月曜～金曜（9:00～18:00）※休日：土日祝日)