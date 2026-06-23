【1万DL突破】ふくふく本舗のアイケアアプリが大幅リニューアル！ゲーム感覚で「視覚処理能力」を鍛え、「無意識のアイケア習慣」へ

三和ホールディングス株式会社アイケアアプリがリニューアルしました

三和ホールディングス株式会社のグループ会社であるアイリンクス株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：石井 清悟）が運営する「ふくふく本舗」は、サプリメント『アサイベリープラチナアイ』の発売11周年を機に「健康習慣の応援」を再定義し、2026年6月8日より、累計1万ダウンロードを突破したスマートフォン向けアイケアアプリを大幅にリニューアルいたしました。本アプリは、科学的根拠に基づき脳の視覚処理能力を鍛える「ガボール・パッチ」トレーニングを、手軽な「二角取りゲーム」に落とし込んだものです。スマホ社会を生きるシニア層が楽しみながら毎日続けられる、新しいアイケア習慣の定着を目指します。

アプリダウンロードURL： App Storeからダウンロードは https://x.gd/rraP6(https://x.gd/rraP6)

Google playからダウンロードは https://x.gd/Z7quS(https://x.gd/Z7quS)

開発背景：スマホ社会におけるシニアの課題と、サプリ「ふくふく本舗」11年の歩み

11年間、私たちはサプリメントを通じて「内側からのケア」に向き合い、累計販売数190万袋を突破するなど、多くのお客様に支えられてまいりました。

現在、総務省の調査によれば60代のスマートフォン普及率は90%を超え、70代でも約80%に達するなど、シニア層にとっても日常的にデジタルデバイスが手放せない時代となっています。こうした急速なデジタル化とライフスタイルの変化を背景に、私たちはこれからの時代において「日々の生活の中で、より前向きに、楽しみながら取り組めるケア」が今まさに求められていると考え、アイケアのテーマを再定義いたしました

そこで、2025年1月に「ゲームのようにアイケアができる」アプリをリリース。

ありがたいことに累計1万DLを突破し、この度「誰もが無意識に、快適な視界を得られる毎日を創る」という新たなミッションを掲げ、大幅なリニューアルを実施いたしました

アプリの概要：1万DL突破のアイケアアプリが大幅リニューアル

アプリイメージ画像

今回のリニューアルでは、アプリをご利用の皆様からの「面白さ」「やりがい」といったポジティブなお声を大切にしながら、より本質的なケアをお届けすることを目指しました。

■ リニューアルの3大ポイント

エビデンスに基づくトレーニング機能の強化

従来より採用している「ガボール・パッチ（※）」を、より科学的根拠に基づいたトレーニング方法へとアップデートしました。直感的に遊べる「二角取りゲーム」の楽しさはそのままに、より実感を追求した体験を提供します。

プレイ画面イメージ画像

アプリを通して「目で見て考える」新習慣。

ふくふく本舗が培ってきた知見をデジタルの領域へ。アプリを使って視覚情報を処理するトレーニングを習慣化し、日々のイキイキとした生活をサポートします。

「継続」を前向きに支える仕組みと新機能「リーグ戦」

日々のトレーニングをコツコツと楽しんでいただくことが、お客様の健康維持、ひいては日々のサプリメントライフにもポジティブに還元されるような新しい仕組みを取り入れました。

さらに、他のユーザーと楽しみながら切磋琢磨できる新機能「リーグ戦」も追加いたしました。短期的な成果だけを追うのではなく、長期的な視点で、誰もが無理なく楽しみながら使い続けられるパートナーを目指しています。

私たちが目指す、未来のアイケアのスタンダード

追加機能「リーグ戦」のイメージ画像

私たちが目指すのは、「『楽しさ』を通じて、健やかな毎日を世界中の人に届ける」ことです。

今回のアップデートは、単なる機能の更新ではありません。「アイケアを歯磨きのように当たり前の習慣にしたい」という私たちの願いに向けた 、新たな挑戦です。

11年の歴史で培ったお客様との信頼を糧に 、デジタル体験においても「ふくふく本舗なら安心」と感じていただけるような、アイケアの新しいスタンダードを皆様と共に創り上げていきたいと考えています。今後も、お客様が「いつの間にか健康が守られていた」と感じられるような体験を目指してまいります。

（※）ガボールパッチトレーニングとは

脳の「視覚処理能力」を鍛えるトレーニングです。 私たちの視界は、目の筋肉だけでなく、取り込んだ情報を脳で処理することで成り立っています。

特殊な縞模様（ガボールパッチ）を見分ける訓練を繰り返すことで、視覚情報を処理する力をトレーニングします。年齢を問わず手軽にできる、科学的にも研究されているトレーニング方法です。 ※本アプリは医療機器ではなく、視覚的なトレーニングをサポートする知育・ヘルスケア用アプリです。

【本件に関するお問い合わせ先】

メールアドレス：fukufuku-honpo@i-linksnet.com（アイリンクス株式会社内）

電話番号：092-481-8940

【概要】

会社名：アイリンクス株式会社

所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル7F

代表者：石井 清悟

事業内容：健康食品の企画開発および通信販売事業

公式アプリ： App Storeからダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/3%E5%88%86%E3%81%A7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%81%A7%E7%BF%92%E6%85%A3-%E3%82%AC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81/id6738352362) Google playからダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilinksnet.gabor)

ふくふく本舗公式HP：https://fukufuku-honpo.jp/(https://fukufuku-honpo.jp/)