【高倉町珈琲】旬の味覚を楽しむ「メロンフェア」！今年も6月25日から期間限定でスタート！

株式会社高倉町珈琲

株式会社高倉町珈琲(本部所在地:東京都国立市東1-16-17 代表取締役会長 横川 竟)が運営する『高倉町珈琲』41店舗では、今年も6月25日（木）より期間限定で「メロンフェア」を開催いたします。『高倉町珈琲』では、「旬のフルーツを最も美味しい時季に味わっていただく」ことをテーマに、季節ごとの限定スイーツを展開。今回のメロンフェアでは、毎年ご好評をいただいている千葉県九十九里地域産のブランドメロン「長生（ちょうせい）メロン」を使用した特別メニューをご用意いたしました。

芳醇な香りと上品な甘みが特徴の長生メロンを贅沢に使用し、人気のリコッタパンケーキや爽やかなグラスデザートとして提供いたします。初夏にぴったりの瑞々しい味わいをぜひお楽しみください。

糖度13度以上のものだけが出荷され、芳醇な香りと上品な甘みが特徴の長生メロンを贅沢に使用。 (C)中村 介架

■長生メロンの特徴

長生メロンは、千葉県九十九里地域で栽培されるマスクメロンで、ミツバチによる自然交配を行い、一つの樹に一つだけ実を残して大切に育てることで、甘みと香りが凝縮された高品質なメロンになります。また、収穫後は糖度センサーによる厳格な選別を実施し、糖度13度以上のものだけが出荷されます。「長生（ながいき）メロン」とも呼ばれる縁起の良い名前とともに、多くの方に親しまれているブランドメロンのひとつです。

■フェアメニュー概要

【マスクメロンのリコッタパンケーキ】

一枚一枚丁寧に焼き上げる、ふわふわ食感のリコッタパンケーキに、

メロン果汁入りクリームと長生メロンを合わせた期間限定メニューです。

ジャストサイズ 1,091円（税込1,200円）通常サイズ 1,691円（税込1,860円）619円（税込680円）

【マスクメロンのグラスデザート】

ミルクプリンに果汁入りのメロンジュレを重ね、

長生メロンを添えた見た目にも涼やかなグラスデザートです。

800円（税込880円）

【ながいきマスクメロン】

長生メロンそのものの美味しさを楽しめるカットメロンです。

■販売期間

2026年6月25日（木）～2026年7月初旬または中旬

※販売時間は11:00からとなります。

※メロンの入荷状況や品質状態等により、実施時期を変更する場合があります。

※一部店舗では取り扱い内容が異なる場合があります。

※価格は店舗により異なる場合があります。

■人気の「ジャストサイズ リコッタパンケーキ」も好評販売中！

「高倉町珈琲」では、食後のデザートやカフェタイムにぴったりな「ジャストサイズ リコッタパンケーキ」もご好評をいただいております。

通常サイズよりも気軽にお楽しみいただけるサイズ感で、さまざまな味わいをご用意しています。ぜひ、お楽しみください。

■唯一無二！「高倉町珈琲」自慢のリコッタクリームパンケーキ

・「高倉町珈琲」の看板商品「特製クリームリコッタパンケーキ」はオープン以来、不動の人気NO.1メニューです。

・ふんわりとした生地は焼き手の技術が問われる職人技のパンケーキです。低脂肪でフレッシュなリコッタチーズと卵黄を練りこみ、卵白で泡立てたメレンゲを加え、注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

人気NO.1「特製クリームのリコッタパンケーキ」注文を受けてから一枚ずつ丁寧に焼き上げています。

■「高倉町珈琲」は安全安心な美味しいメニューとくつろぎの空間をお届けします。

・「高倉町珈琲」はホテルのロビーラウンジのような、ゆったりとした大人の空間で、さりげない心遣いとともに、ご家庭では味わえない安全で安心なメニューをお届けしたいと考えています。 ・こだわりの珈琲やパンケーキとともに、ひと工夫ある上質な食事メニューも数多くラインナップしています。友人や家族との楽しい食事の時間、ひとりでの癒しの時間などにもご利用いただけます。