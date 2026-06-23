【TAC／会計士】受講料が大幅割引、最大50%OFF！「奨学生選抜試験」６月24日(水)19時開催！
詳細情報はTACホームページで
公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区）は、2027年公認会計士試験合格を目指す学習経験のある方を対象に「奨学生選抜試験」を実施いたします。成績上位者の方は、TAC上級コースを大幅割引で受講いただけるチャンスです。当試験の結果を利用した申込でTACが初めての方は入会金10,000円（税込）も免除いたします。
2027年の公認会計士試験に再チャレンジをお考えの方にとって、今の知識を最大限に活かせる絶好のタイミングです。奮ってご参加ください！
「第2回 奨学生選抜試験」
実施日時：2026年6月24日(水)19:00-20:00
実施形式：短答式（今回で短答式形式の実施はラストとなります。）
実施校舎：以下よりご確認ください。
◎詳細・申込はコチラ【※事前申込が必要となります】
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/syougakusei_senbatu.html
■早めのリスタートがお得◎早割キャンペーン実施中！
奨学生選抜試験割引との併用できます
短答受験生の王道コース！短答2回対応で、効率的に上級論点を学習できる！
「2027年合格目標 上級Wチャンス本科生」
TACでは2027年公認会計士試験合格を目指す受験経験者向けのコース「上級Wチャンス本科生」が現在早割キャンペーンを実施中です。
■キャンペーン期間：2026年6月9日(火)~9月30日(水)
※奨学生選抜試験割引との併用も可能です◎
◎上級Wチャンス本科生の詳細はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_advanced_w.html
■公認会計士を目指すならTAC！
TACの高い合格率にはワケがある。その理由は・・・
TACには公認会計士試験に精通した「合格者・実務家講師」や「合格ノウハウ」があります。高い合格実績の理由として
１．迷わず学習できる「カリキュラム」
２．適正量でわかりやすい「教材と講義」
３．徹底した「個別学習指導」と「質問体制」
があります。
安心の合格実績！公認会計士を目指すなら、やっぱりTACです！
◎詳しい内容はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_jisseki.html
■会社概要
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/