【TAC／会計士】受講料が大幅割引、最大50%OFF！「奨学生選抜試験」６月24日(水)19時開催！

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TAC株式会社

詳細情報はTACホームページで

　公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区）は、2027年公認会計士試験合格を目指す学習経験のある方を対象に「奨学生選抜試験」を実施いたします。成績上位者の方は、TAC上級コースを大幅割引で受講いただけるチャンスです。当試験の結果を利用した申込でTACが初めての方は入会金10,000円（税込）も免除いたします。


2027年の公認会計士試験に再チャレンジをお考えの方にとって、今の知識を最大限に活かせる絶好のタイミングです。奮ってご参加ください！



「第2回 奨学生選抜試験」


実施日時：2026年6月24日(水)19:00-20:00


実施形式：短答式（今回で短答式形式の実施はラストとなります。）


実施校舎：以下よりご確認ください。



◎詳細・申込はコチラ【※事前申込が必要となります】


https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/syougakusei_senbatu.html



■早めのリスタートがお得◎早割キャンペーン実施中！


奨学生選抜試験割引との併用できます

短答受験生の王道コース！短答2回対応で、効率的に上級論点を学習できる！


「2027年合格目標 上級Wチャンス本科生」


TACでは2027年公認会計士試験合格を目指す受験経験者向けのコース「上級Wチャンス本科生」が現在早割キャンペーンを実施中です。


■キャンペーン期間：2026年6月9日(火)~9月30日(水)


※奨学生選抜試験割引との併用も可能です◎





◎上級Wチャンス本科生の詳細はコチラ


https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_advanced_w.html



■公認会計士を目指すならTAC！


TACの高い合格率にはワケがある。その理由は・・・

TACには公認会計士試験に精通した「合格者・実務家講師」や「合格ノウハウ」があります。高い合格実績の理由として



１．迷わず学習できる「カリキュラム」


２．適正量でわかりやすい「教材と講義」


３．徹底した「個別学習指導」と「質問体制」



があります。


安心の合格実績！公認会計士を目指すなら、やっぱりTACです！





◎詳しい内容はコチラ


https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_jisseki.html



■会社概要

会社名：TAC株式会社


設立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/