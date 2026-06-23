【TAC／会計士】受講料が大幅割引、最大50%OFF！「奨学生選抜試験」６月24日(水)19時開催！

TAC株式会社詳細情報はTACホームページで

公認会計士試験対策講座を展開するTAC株式会社（東京都千代田区）は、2027年公認会計士試験合格を目指す学習経験のある方を対象に「奨学生選抜試験」を実施いたします。成績上位者の方は、TAC上級コースを大幅割引で受講いただけるチャンスです。当試験の結果を利用した申込でTACが初めての方は入会金10,000円（税込）も免除いたします。

2027年の公認会計士試験に再チャレンジをお考えの方にとって、今の知識を最大限に活かせる絶好のタイミングです。奮ってご参加ください！

「第2回 奨学生選抜試験」

実施日時：2026年6月24日(水)19:00-20:00

実施形式：短答式（今回で短答式形式の実施はラストとなります。）

実施校舎：以下よりご確認ください。

◎詳細・申込はコチラ【※事前申込が必要となります】

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/syougakusei_senbatu.html

■早めのリスタートがお得◎早割キャンペーン実施中！

奨学生選抜試験割引との併用できます

短答受験生の王道コース！短答2回対応で、効率的に上級論点を学習できる！

「2027年合格目標 上級Wチャンス本科生」

TACでは2027年公認会計士試験合格を目指す受験経験者向けのコース「上級Wチャンス本科生」が現在早割キャンペーンを実施中です。

■キャンペーン期間：2026年6月9日(火)~9月30日(水)

※奨学生選抜試験割引との併用も可能です◎

◎上級Wチャンス本科生の詳細はコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_advanced_w.html

■公認会計士を目指すならTAC！

TACの高い合格率にはワケがある。その理由は・・・

TACには公認会計士試験に精通した「合格者・実務家講師」や「合格ノウハウ」があります。高い合格実績の理由として

１．迷わず学習できる「カリキュラム」

２．適正量でわかりやすい「教材と講義」

３．徹底した「個別学習指導」と「質問体制」

があります。

安心の合格実績！公認会計士を目指すなら、やっぱりTACです！

◎詳しい内容はコチラ

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_jisseki.html

■会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/