大島育宙さん初著書『なぜあなたの感想はふつうなのか』お渡し会にランジャタイ国崎さん、ウエストランド河本さんが登場！【イベントレポート】

株式会社 大和書房撮影：TOWA

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）から発売された大島育宙さんの初著書『なぜあなたの感想はふつうなのか』発売記念イベントが、2026年6月21日に芳林堂書店高田馬場店で開催された。

書籍の刊行記念イベントだが、「読んでいない可能性が高い」ゲストが30分だけ応援トークに来るという“前代未聞”のお渡し会。

満員となった会場には、ランジャタイ国崎和也さん、ウエストランド河本太さんが応援ゲストとして駆けつけた。

ランジャタイ国崎さん「あとがきだけ読んだ」

大島育宙さん（左）、ランジャタイ国崎さん（右） 撮影：TOWA

第１部には、ランジャタイ国崎さんが登場。

大島さんとは10年以上の親交がある国崎さん。発売前に所属事務所に届けられた大島育宙さんの著書は、本番直前に「あとがき」だけ読んだという。しかし、そのあとがきの内容から話は膨らみ、大島さんがなぜ芸人を志したのかという話題へと発展。イベントの最後に国崎さんは「あなただけの視点で人生を楽しもう」というあとがきを引用し、満員の観客を盛り上げた。

ウエストランド河本さん「60頁読んだ」

大島さん（左）、ウエストランド河本さん（右） 撮影：TOWA

第２部ではウエストランド河本さんが登場。大島さんとは同じ事務所・タイタンに所属する先輩後輩の関係だが、意外にも1対1での公開トークは初めて。「なんで俺？」と戸惑っていた河本さんだが、大島さんの書籍を60頁ほど読んで臨んだ。

読書や映画が好きで、『男はつらいよ』も全話観たが、「さくらが可愛かった」ことしか覚えていないと話す河本さん。インプットしても覚えられないのをどうしたら良いか相談すると、大島さんは「後輩芸人と映画を１作品ずつ観る」「子どもと同じ映画を観て、どうだった？と親子で会話する」など、人と感想を強制的に話す機会を作るだけで記憶が定着する、とアドバイス。

その後も若手時代の話題など多岐にわたる内容で盛り上がり、イベントは大盛況のうちに幕を閉じた。

発売前・発売即重版で大反響！大島育宙さん『なぜあなたの感想はふつうなのか』

国崎さんと大島さん 撮影：TOWA河本さんと大島さん 撮影：TOWA

エンタメ時評で大注目の大島育宙さん初著書『なぜあなたの感想はふつうなのか 独自の視点で語る技術』は、2026年6月17日に大和書房より発売。

告知開始と同時に大反響となり、発売前に重版が決定。さらには発売2日目で追加重版が決まるなど、すでに累計1万5000部の発行部数となっている。

本書は「感想検索病の時代」「独自の感想の作り方」「独自の視点を生み出すインプット術」の3部構成となっており、時評からエンタメ鑑賞法、具体的な感想のアウトプット・インプット術まで、YouTubeやPodcastなどさまざまな媒体で独自の批評を発信している大島さんの“頭の中”を明かす内容だ。「冒頭から掴まれて一気読み」「読者に寄り添いながらも切れ味が鋭い」「今すぐ感想を発信したくなる」などすでに多くの反響が寄せられている。

書誌情報

書名 ：『なぜあなたの感想はふつうなのか 独自の視点で語る技術』

著者 ：大島 育宙

発売日：2026年6月17日

判型 ：B6変型版

頁数 ：256ページ

定価 ：1,650円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp

著者略歴

大島育宙（おおしま・やすおき）

1992 年東京生まれ。東京大学法学部卒業。2017 年、お笑いコンビ「XXCLUB」としてデビュー。YouTubeやテレビ、ラジオ、Podcast、雑誌連載で映画やドラマ、社会問題への時評を発信している。主な出演番組に、フジテレビ「週刊フジテレビ批評」、NHK・Eテレ「＃バズ英語～ SNSで世界をみよう～」、TBSラジオ「こねくと」（毎週火曜）、Podcast「みなみかわと大島育宙の炎上喫煙所」「ペーパードライブ」「無限まやかし」など。