VUILD、リジェネラティブ空間デザインの取り組みを拡大

VUILD株式会社

VUILD株式会社（本社：神奈川県厚木市、代表取締役CEO：秋吉浩気）は、企画からデザイン、設計施工までを一貫しておこなうリジェネラティブ空間デザインの取り組みを拡大、特設ウェブサイトを公開しました。

VUILDはこれまで、デジタルデザイン・デジタルファブリケーション技術を活用し、設計から製作・施工までを一気通貫で行うことで、オフィス、店舗、ショールーム、共創施設など、多様な空間づくりに取り組んできました。

一方で、これまでの発信は個別プロジェクト単位となることが多く、VUILDが空間デザイン領域で培ってきた思想やアプローチを包括的に伝える機会は限られていました。

そこで今回、特設ウェブサイトを公開し、これまでの実践を通じて培ってきた空間デザインの考え方やプロセス、実績を体系的に整理。企業やブランドの思想を空間として具現化するための、VUILD独自のアプローチを紹介しています。

背景：資材高騰・職人不足時代

近年、建築・内装業界では、原材料価格の高騰や物流コストの上昇、職人不足の深刻化など、従来のものづくりの前提を揺るがす変化が続いています。こうした変化は一時的なものではなく、大量生産・大量流通を前提としてきた従来の供給構造そのものが転換期を迎えています。

VUILDは創業以来、デジタルファブリケーションを活用しながら、地域資源の活用、参加型の施工プロセス、分解・移設を前提とした空間設計など、これからの時代に求められる新しいものづくりのあり方を実践してきました。

具体的には、

・届かない建材を待つのではなく、身近な資源の可能性を引き出すこと。

・深刻化する職人不足を前提に、利用者やコミュニティが空間づくりに参加できる仕組みを設計すること。

・数年で解体・廃棄される内装ではなく、移設や再利用を前提とした空間資産として設計すること。

こうした制約を単なる課題として捉えるのではなく、新しい創造性を生み出す条件として向き合ってきました。本サイトは、実践の中で培われた知見や方法論を整理し、これからの時代に求められる空間づくりのあり方を広く共有するために開設したものです。

VUILDの空間デザインにおける9つのリジェネラティブデザインアプローチ

本サイトでは、地域資源を活用した循環型の空間づくり、コミュニティ参加型のプロセスデザイン、移設・再利用を前提とした空間設計をはじめ、デジタルファブリケーションや分散製造ネットワークを活用した独自の手法まで、VUILDが実践してきた空間づくりの考え方やアプローチを紹介しています。また、9つのアプローチをより詳しくまとめた資料をサイト内からダウンロードいただけます。

特設ウェブサイトについて

本サイトでは、

・VUILDが考えるリジェネラティブデザインのアプローチ

・オフィス、店舗、ショールーム、共創施設などの空間づくりの事例

・プロジェクトの進め方

・設計・製作・施工を横断する独自の体制

について紹介しています。

資材高騰や職人不足など、ものづくりを取り巻く環境が大きく変化する中、VUILDは設計・製作・施工を横断する独自のアプローチを通じて、これからの時代に求められる新しい空間づくりの可能性を提案してまいります。

▶︎【特設サイト】：https://spacedesign.vuild.co.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hAH7V4JTBgM ]

掲載に関するお願い

素材は presskit(https://drive.google.com/drive/folders/1VwRRqhuUilZU_eWpNWUViGu_9drHZ8xT?usp=sharing) よりダウンロードください。

写真を使用する場合には、撮影者のクレジット記載(※ファイル名に(C)︎～が記載されている場合)をお願いいたします。

出版物等に利用したい場合は、事前にご連絡ください（利用用途によっては使用料がかかる場合がございます）。

その他の素材に関する依頼や相談につきましては、press@vuild.co.jp までご相談ください。

SNS等で掲載いただける場合は、以下をタグ付けしていただけますと幸いです。

X：@VUILDinc

Instagram：@vuild_official

Facebook：facebook.com/VUILD.co.jp

VUILD株式会社について

VUILDは「いきるとつくるがめぐる社会へ」をVISIONに掲げる建築系スタートアップです。デジタルテクノロジーを活用した建築設計・内装設計から、特殊形状の什器や内装の制作・施工までを行い、建築という付加価値の高い一品生産物を誰もがつくることができる「建築の民主化」を実践しています。

会社概要

社名：VUILD株式会社

代表者：秋吉浩気（代表取締役CEO）

創業：2017年11月21日

資本金：1億円

本社：神奈川県厚木市下依知１丁目７－２４

事業内容：建築設計、木製品開発及び製造、CNCルーターの販売、デジタル人材育成、事業開発支援、ITサービス開発

Corporate URL：https://vuild.co.jp/