奨学金問題を解決するプラットフォーム「奨学金バンク」、「第15回 日本HRチャレンジ大賞」イノベーション賞 受賞

株式会社アクティブ アンド カンパニー

株式会社アクティブアンドカンパニー（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：大野順也）は、当社の奨学金返還支援サービス「奨学金バンク」が、この度、「第15回 日本HRチャレンジ大賞」（主催：「日本HRチャレンジ大賞」実行委員会）において、イノベーション賞を受賞したことをお知らせいたします。

日本HRチャレンジ大賞とは

社会、経済の変化が激しい現代、企業の人材領域部門もその変化への対応を迅速かつ積極的に行う必要があります。「日本HRチャレンジ大賞」は、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業を表彰します。

経営層や人事部門等が人材領域で積極的にチャレンジする企業を表彰することで、日本社会の活性化を促すことを目的としています。

日本HRチャレンジ大賞

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/

授賞理由

『奨学金バンク』は、奨学金返還という社会課題に対し、企業が返還を支援する仕組みを構築することで、若手人材の経済的自立と企業の採用競争力向上を同時に実現するプラットフォーム。信託銀行を活用した独自の財産保全スキームや、人材紹介費用を返還原資とする独自の仕組みにより、導入企業は200社を突破。若者のライフステージにおける新たな挑戦を後押しし、地方企業の採用力強化や貧困の連鎖防止といった社会構造の変革にも寄与する、優れたサービスであると高く評価されました。

「奨学金バンク」サービスサイト

奨学金返還支援サービス「奨学金バンク」(https://shogakukinbank.jp/)

URL：https://shogakukinbank.jp/

「奨学金バンク」とは、日本初の奨学金返還を支援するプラットフォームです。奨学金の返還負担を減らすことで、起業・キャリアチェンジ、結婚・出産など、積極的なチャレンジやライフステージの変化に前向きな環境を構築し、持続可能な就学・就職サイクルを作るためにサービスを展開しております。

【株式会社アクティブアンドカンパニーについて】

会社名：株式会社アクティブアンドカンパニー

所在地：東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル５Ｆ

代表者：代表取締役社長 大野 順也

設立年：2006年1月5日

資本金：1億849万円（資本準備金 1億4,155万円）

主事業：組織活性化コンサルティング業（組織・人事コンサルティング業）(https://www.aand.co.jp/)、人事管理システム「sai*reco（サイレコ）」(https://www.aand.co.jp/)

ＵＲＬ：http://www.aand.co.jp/、https://saireco.jp/