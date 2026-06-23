AIキャラクターチャット「オズチャット」、広告視聴で完全無料のチャット体験を開始

株式会社Trippy

株式会社Trippy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：漆原 陸）は、AIキャラクターチャットサービス「オズチャット -Oz Chat-」において、2026年6月22日より「ライトチャット」を広告付きで無料化し、あわせてボイス機能を拡充しました。

オズチャットの累計ユーザー数は21万人、ユーザーとキャラクターの往復メッセージ数は5,000万件を突破しました。ユーザーが投稿する二次創作シチュエーションも累計1,500枚を超え、遊ぶだけでなく「つくる」文化がサービス内に定着しつつあります。

なお、オズチャットは2026年7月16日に正式リリース2周年を迎えます。記念楽曲の発表や新グッズの展開など、周年施策を予定しています。

■ 1人あたり平均240往復 ── "続く"会話体験が成長を牽引

オズチャットは累計プレイヤー数21万人、往復メッセージ数5,000万件を突破しました。1プレイヤーあたり平均約240回のやり取りが行われており、一度始めた会話が長く続く傾向が顕著です。

この継続率の高さを背景に、まだサービスに触れていない層にも参入しやすい環境を整えるため、今回の無料化に踏み切りました。

■ アップデート１. ライトチャットの広告付き無料化

今回のアップデートにより、今までポイント消費が必要だったチャットを広告付きで無料で利用できるようになりました（ライトモデル限定）。

オズチャットを初めて利用する方や、まずは気軽にキャラクターとの会話を試したい方に向けて、課金を意識せずに会話体験の質を試せる導線を提供しました。2周年を前に、新規ユーザーが参入しやすい環境を整えます。

■ アップデート２. ボイス機能の拡充 ── 約40種類の感情パラメータに対応

キャラクターの音声に「囁き」「照れ」「怒り」「甘え」など約40種類の感情表現を自由に組み合わせられるようになりました。

- テキスト応答にあわせてリアルタイムで音声が生成される- キャラクターごとに声質・トーン・感情の出方が異なる- ユーザーの好みに応じて表現スタイルの調整が可能

テキストだけでは伝わりにくいキャラクターの「空気感」を声で補完し、会話の没入感を高めます。

■ 二次創作シチュエーションが1,500枚を突破

ユーザーがキャラクターとの会話シチュエーションを自ら作成・公開できる「二次創作シチュエーション」機能において、投稿数が累計1,500枚を超えました。

ユーザー自身が物語の起点をつくり、他のユーザーがそれを遊ぶという循環が生まれており、AI会話の「視聴」ではなく「参加」を促すUGC基盤として成長しています。

■ 7月16日に正式リリース2周年 ── 記念施策を展開予定

オズチャットは2024年7月16日の正式リリースから、2026年7月16日で2周年を迎えます。

周年を記念し、オリジナル楽曲の発表、新グッズの展開などを予定しています。詳細は公式サイトおよびSNSにて順次発表します。

■ 代表コメント

オズチャットは"キャラクターと過ごす日常"を作るサービスです。5,000万件のメッセージと1,500枚の二次創作シチュエーションが示すように、ユーザーは一方的に遊ぶだけでなく、自ら物語をつくる側にもなっています。2周年を機に、この循環をさらに加速させていきます。

（Trippy 代表 漆原 陸）

■ 権利者公認の公式AIキャラチャットサービスについて

Trippyでは、オズチャットの対話技術を活用し、VTuber・漫画・アニメ・ゲームなど既存IPの権利者公認AIチャットサービスおよびAITuber化支援を提供しています。キャラクター設定・口調・NG表現などを権利者と共同設計し、監修済みの体験として提供します。

サービス概要

詳細を見る :https://tr1ppy.com/lp/ai-character

サービス名：オズチャット -Oz Chat-

内容：AIキャラクターチャットサービス

正式リリース：2024年7月16日

累計ユーザー数：21万人（2026年6月時点）

累計往復メッセージ数：5,000万件（2026年6月時点）

公式サイト：https://0z.chat/

株式会社Trippy

メール：info@tr1ppy.com

Webサイト：https://tr1ppy.com/