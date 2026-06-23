大阪・天神橋筋商店街に″かけて完成する″和スイーツが登場。抹茶の香りを最大限に楽しめる体験型『宇治抹茶アフォガード わらびもち添え』発売

とろり天使のわらびもち株式会社

大阪・天神橋筋商店街の「とろり天使のわらびもち天神橋本店」では、新商品 「宇治抹茶アフォガードわらびもち添え」 を発売いたします。

本商品は、お客様ご自身で宇治抹茶をかけて仕上げる、体験型の和スイーツです。

宇治抹茶アイスに人気の生わらびもち抹茶を添え、老舗抹茶問屋が厳選した宇治抹茶と沖縄産黒糖シロップをご用意。「そのまま」「宇治抹茶をかけて」「黒糖シロップをかけて」の3通りの味わいをお楽しみいただけます。

開発背景

近年、抹茶スイーツへの関心が高まる中、抹茶本来の豊かな香りや味わいを、より印象的に楽しんでいただける商品を目指して開発いたしました。

本商品では、仕上げにお客様ご自身で宇治抹茶をかけていただくスタイルを採用。

抹茶をかけた瞬間に広がる香りと、見た目の変化も楽しめる「完成させる体験」を取り入れました。

「3通りの食べ方」で変化する味わい

この商品の魅力は、一皿で3つの楽しみ方ができることです。

お楽しみいただけるポイントは、次の通りです。

（1）そのまま味わう

最初は何もかけずに。

宇治抹茶アイスの濃厚な旨みと、生わらびもちのとろける食感をそのままご堪能いただけます。

（2）宇治抹茶をかけて香りを感じる

付属の宇治抹茶をご自身でゆっくりとかけることで、香りが一気に広がります。

抹茶本来のほろ苦さと豊かな香りが加わり、大人の味わいへ変化します。

"かける瞬間"まで楽しめる体験型スイーツです。

（3）黒糖シロップでの味変

最後は沖縄産黒糖シロップを。

黒糖のコクのある甘みが宇治抹茶の苦味をやさしく包み込み、まったく違った味わいを楽しめます。

わらびもち専門店だからできる抹茶スイーツ

添えている生わらびもち抹茶にも、宇治抹茶を贅沢に使用。

和三盆の上品な甘さと、宇治抹茶の程よい苦味が調和し、口の中でとろけるような食感を楽しめます。

わらびもち専門店だからこそ実現できた、抹茶との組み合わせです。

抹茶へのこだわり

使用している抹茶は、老舗抹茶問屋が厳選した京都・宇治産のものでございます。

お客様ご自身で仕上げることで、抹茶本来の香りを存分にお楽しみいただける仕上がりとなっております。

商品概要

商品名 宇治抹茶アフォガードわらびもち添え

価格 1,000円（税込）

内容 宇治抹茶アイス / 生わらびもち抹茶 / 宇治抹茶 / 沖縄産黒糖シロップ

店舗情報

とろり天使のわらびもち天神橋本店

所在地： 〒530-0041

大阪府大阪市北区天神橋５丁目７-２８

電話：080-4246-1004

営業時間：12時00分～20時30分

この新商品を通じて、お客様に新たな和スイーツの楽しみをお届けできることを心より願っております。