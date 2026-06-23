GUESS USA SPRING/SUMMER 2026 COLLECTION　“A BAROQUE REVERIE”

GUESS JAPAN 合同会社

本コレクションは、GUESS USAが持つクラシックなアメリカーナのDNAを、より柔らかく、ゆったりとしたムードで再解釈したシーズンです。90年代後半のアーカイブをベースに、バロック様式から着想を得たロマンティックな感性を融合。ノスタルジーに軽やかさと静かな官能性を宿した、幻想的な世界観を描き出します。

クリエイティブディレクターのNicolai Marcianoによるデザインディレクションのもと、フォトグラファーのEli Russell Linnetzが撮影を担当。コレクションは、ヴィンテージのムードを色濃く反映しながら、ロックテイストのストリートウェアと繊細なロマンティシズムを現代的な視点で融合しています。メンズウェアとウィメンズウェアの境界を曖昧にしながら、親密でセンシュアルなムードを表現しています。

キャンペーンビジュアルは、バロック時代からインスピレーションを受けた壮麗な世界観を展開。ペイントされた背景やクリスタルシャンデリア、磁器のオブジェを配し、まるでオペラの舞台が途中で静止したかのような空間を演出しています。Makenna、Sasha、Annaを起用したビジュアルでは、レースとレザー、装飾性とミニマルさ、柔らかさとエッジィさが共存。ベルベットのシェーズロングに身を預ける女性像などを通して、ロマンティックでありながら大胆な女性像を描き出します。

今シーズンは、ウィメンズウェアがコレクションの中心となり、シフォンやスエードがキー素材として登場。シアー素材のレイヤードやサテンスリップドレス、テリー素材のツインセットなど、軽やかでエフォートレスなスタイルを提案します。シルクドレスやシフォンブラウス、レイヤードスカートにはバロック調のロマンティックなエッセンスを取り入れ、レースサイドタイ付きのデニムやショーツと組み合わせることで、“自分らしく着崩す”GUESSらしいスタイリングを表現しています。

GUESS USAの核であるレザーとデニムも進化を遂げています。ブランドシグネチャーであるクラックレザーは、柔らかなクリンクル加工へとアップデートされ、ジャケットやワイドレッグカーゴパンツ、テーラードセットアップに採用。デニムにはコーティング加工やホワイトクリンクル仕上げを施し、さらにレースやシフォン、ラインストーンを組み合わせたミックスメディア表現を展開しています。リネンにデニムプリントを施した特別なトロンプルイユ技法により、ブランドを象徴する重厚感のあるデニムを、夏仕様の軽やかな表情へと昇華。イブニングウェアとしてのデニムスタイルを提案します。

ウィメンズのキーアイテムには、ハードウェアディテールを効かせた新作スエードジャケットや、フローラルアップリケを施したクロップドレザージャケット、ギャザーディテール入りのスエードシアリングジャケットなどがラインナップ。ラインストーンをあしらったデニムジャンプスーツやストレッチボディスーツは、GUESS USAらしいコルセットシルエットを取り入れながら、遊び心とフェミニンさを表現しています。

人気の「Claudia Bag」は、ピンクメタリックやブラウンスエードなどの新たなバリエーションで再登場。さらに、オーバーサイズのゼブラプリントモデルも加わります。ローズモチーフのハードウェアベルトやシフォンストール、スタッズチョーカー、ドロップピアス、ヒールサンダルなどのアクセサリーが、ロマンティックでありながらエッジの効いた世界観を完成させます。デニムおよびレザーアクセサリーには、イタリアのクラフツマンシップとヨーロッパ由来の素材を採用しています。

メンズウェアでは、引き続き音楽カルチャーから着想を得たスタイルを展開。クラックレザージャケットやワイドレッグトラウザー、タイトなシルエットのシャツを中心に、スエードやデニム素材のクリンクル加工スーツ、Barbourを彷彿とさせるディテールを取り入れた軽量ワックスドコットントラッカージャケットなどが登場します。さらに、レザーシャツとネクタイを組み合わせた新たなスタイリングは、“着込まれたロックンロール”のような、GUESS USAならではの洗練されたムードを提案します。

Spring/Summer 2026コレクションは、GUESS USAの新たな表現を提示するシーズンです。

ロマンティックでありながらラフ。ノスタルジックでありながら前衛的。現代的なフェミニニティを“定義する”のではなく、“感じさせる”。GUESS USAの進化した世界観を描き出します。

また、GUESS USA Spring/Summer 2026コレクション「A Baroque Reverie」のローンチを記念し、2026年6月25日（木）にGUESS JEANS Tokyo B1Fにてローンチイベントを開催いたします。

イベントでは、最新コレクションをいち早くご覧いただけるほか、DJによる音楽とドリンクをお楽しみいただける特別な空間をご用意。一般のお客様もご参加いただけるイベントとなっております。

開催日時：2026年6月25日（木）17:00～20:00

会場：GUESS JEANS Tokyo B1F