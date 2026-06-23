いなばペットフード　冷凍ペットフード取扱店舗検索マップ　新商品追加！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、HP上に公開されております、冷凍ペットフード取扱店舗検索マップの更新を完了いたしました。お探しの商品の取扱店舗を、検索ですぐに見つけられます。新商品情報も追加しておりますので、ぜひご確認ください。

商品検索地図 | いなばペットフード株式会社(https://map.inaba-petfood.co.jp/)

■取扱店舗検索マップの概要- 地域や住所を入れて検索することによって、その近くの「いなばの冷凍ペットフード」の取り扱い店舗が分かる。- 店舗名を入力して検索すると、その店舗で取り扱っている「いなばの冷凍ペットフード」の商品が分かる。- 商品ごと、ブランドごとに絞り込んで検索も可能。

今後も取扱店舗の拡大を目指し、商品情報を更新してまいります。

いなばペットフードHP→いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)