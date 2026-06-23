手術予定管理SaaS「オペプロ」、ロボット手術専用機能を強化

株式会社ソラメド

手術予定管理SaaS「オペプロ」を開発・提供する株式会社ソラメド（本社：東京都渋谷区、代表取締役：古石 至章、以下「ソラメド」）は、2026年6月の診療報酬改定に伴い新設された「内視鏡手術用支援機器加算」への対応として、内視鏡手術用支援機器（以下ロボット手術と表記）専用の予定管理機能を強化したことをお知らせいたします。なお、本機能は2026年5月より順次提供を開始しており、すでに導入施設において臨床使用が開始されています。

オペプロは「全診療科の手術予定管理DXを通じ、手術室の有効活用」をご支援するサービスです。

オペプロは「手術オーダー入力前」のアナログな手術スケジュール管理（紙・Excel）をデジタルへ統合し、全診療科での手術スケジュールの共有と、手術室の空き時間の有効活用を実現してきました。

今、急性期病院が挑む各種施設基準は、「全身麻酔手術件数 2,000件／1,200件／800件」「悪性腫瘍手術 400件」といった、1診療科の垣根を超えた“病院全体、手術室全体としての視点”に基づき設計、設定、要求されています。

2026年6月の診療報酬改定においては、さらにロボット手術「年間200件」という高いハードルが設定されました。私たちソラメドは、オペプロが有する「全診療科の空き枠・空き時間を早期に共有し、手術室全体の稼働率向上に資するロジック」に加え、新たにロボット手術専用の機能を強化し、医療機関の皆様を強力にご支援してまいります。

機能強化概要

目的：ロボット手術件数の最大化

◎診療科の垣根を超えた「ロボット手術・待機患者様一覧ボード」の構築

各科に点在していたロボット手術の待機患者データを集約。病院全体の資産として可視化し、機会損失を防止します。

◎ロボット手術専用室の稼働最適化（非ロボット手術のインテリジェント識別）

ロボット手術部屋の将来運用予定を可視化。同部屋で予定の非ロボット手術を的確にホールドアップし、ロボット手術への転換・最適化を促します。

◎ダイナミックな予定変更を支える「部屋変え・差し替えサポート」

ロボット手術の優先割当に伴う将来のスケジュール調整を、システムがトータルサポート。オペレーター医師のシフト、代替部屋の予定などといった情報は、１つ１つ確認する必要がなくなります。

■ 背景：2026年6月診療報酬改定と「内視鏡手術用支援機器加算」の新設

2026年6月の診療報酬改定では、急性期病院・高度急性期病院における各種施設基準の件数要件が見直されました。なかでも、医療機器の効率的な活用と集約化を背景に新設された、ロボット手術に対する「内視鏡手術用支援機器加算（15,000点／15万円）」は病院経営に大きな影響を与えます。

本加算の算定要件には「ロボット手術症例が年間200例以上」という高いハードルが設定されており、病院側には手術室のさらなる有効活用と効率的な運用が突きつけられています。

しかし多くの現場では、診療科ごとに独立したアナログな予定管理が根強く残っており、施設基準のクリアに不可欠な「病院全体を俯瞰したリソース調整」や「施設基準が要求する手術室全体としての手術実績」への挑戦において、大きな障壁となっています。

■ 加算取得に向けた3つの実務課題（ソラメド調査）

ソラメドが医療機関を対象に実施した調査では、ロボット手術の運用において以下の課題が浮き彫りになりました。

１. 単科管理の限界：複数診療科を俯瞰した予定管理の難しさ

ロボット手術の対象は消化器外科、泌尿器科、呼吸器外科など多岐にわたり、今回の改定で25区分が対象となりました。将来の予定件数を把握するには複数科横断での俯瞰が必要ですが、従来の一つの診療科ごとの管理では集計工数が肥大化していました。（一部病院では、各診療科にヒアリングの上、ロボット手術待機患者様をExcelで手動集計している実態も判明）

２. 柔軟な「差し替え、部屋変え」の難しさ（手術室の可視化不足）

ロボット手術の件数を上げるためには、ロボット手術部屋に予定されている非ロボット手術をロボット手術へ優先的に割り当てる「差し替え、部屋変え」が発生します。その際、玉突きで発生する非ロボット手術の移動先も含め、手術室全体の空き状況が可視化されていないことがボトルネックとなっていました。

３. 執刀医（オペレーター）の複雑なシフト管理

ロボット手術が可能な医師は限られています。手術室の割り当てを変更する際、将来の変更予定日時に対応可能な有資格医師のシフトを同時に把握・調整する作業に大きな工数がかかっていました。

■ 提供価格について

本機能強化に伴う「追加費用およびオプション料金は一切発生いたしません。」すでに「オペプロ」をご契約いただいている医療機関様は、「従来価格の範囲内（追加料金なし）」でそのまま新機能をご利用いただけます。

当社は今後も、診療報酬改定などの医療環境の変化に迅速に対応し、医療従事者の皆様が追加のコスト負担なく常に最適なシステムを利用できるよう、迅速な機能アップデートを継続してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社ソラメド

所在地：東京都渋谷区神南1-11-4 FPGリンクス神南5階

代表取締役：古石 至章

設立：2025年1月

事業内容：急性期病院向け手術予定管理SaaS「オペプロ」の開発・提供

URL：https://www.soramed.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ソラメド 広報

E-mail：inquiry@soramed.jp