株式会社ティーガイア全社向け情報配信基盤として ニューコミュニケーターを導入 ―Teams上から、約4,300名規模の従業員への情報到達率向上へ―

株式会社コミュニティオ

株式会社コミュニティオ（本社：東京都中央区、代表取締役：嶋田健作、以下「コミュニティオ」）は、携帯電話販売代理店として国内最大手の株式会社ティーガイア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：知識 賢治、以下「ティーガイア」）が、社内情報配信基盤としてNewCommunicator（以下「ニューコミュニケーター」）を導入したことをお知らせいたします。

ティーガイアは、全国の携帯電話ショップ等約1,500店舗の運営を行うコンシューマ事業、法人向けにICTソリューションを提供する法人事業などを展開。従業員数およそ4,300名を擁する業界最大手企業です。

今回、人事・総務部が中心となり、Microsoft Teams上でのプッシュ型全社通知の実現を目的にニューコミュニケーターの導入を決定しました。

導入の背景

ティーガイアでは、これまで全社向け情報発信は社内ポータルや社内報アプリを中心に運用してきました。

しかし、

- 従業員が各自「見に行く」前提の運用である- 現場業務で忙しい店舗勤務スタッフがポータルサイトを確認する頻度が低い- 情報閲覧が事務所勤務層に偏る

といった状況から、重要情報の周知が十分にできていないという課題認識を持っていました。

特に、全国の携帯ショップ等に勤務するスタッフ約2,600名に向けた、重要情報の確実な周知状況の把握が急務となっていました。一方で、Teamsチャットは日常業務で広く活用されており、「業務で必ず見るツール」として組織内に根差していたことから、周知の手段としてもTeamsから直接通知できる仕組みを求めていました。

この課題に対し、Teams内で一斉配信およびターゲット配信が可能なニューコミュニケーターに関心を持ち、製品紹介を経て導入検討を開始しました。

ご担当者様のコメント

「これまでの全社向けの情報発信は、従業員が各自「見に行く」ことを前提とした運用であったため、現場業務で忙しい店舗勤務スタッフがサイトを確認する頻度は低く、情報の閲覧が事務所勤務層に偏るという傾向がありました。閲覧を強制することをせずに、いかにして主体的に閲覧しに来てもらえる導線を実現できるか、という解決策を模索していました。協議を重ねた結果、店舗勤務スタッフにも事務所勤務層にも「確実に見てもらえる仕組み」が必要であるという認識に至りました。

ニューコミュニケーターは、業務で日常的に使っているTeamsのチャットに個人宛てで直接届き、プッシュ通知が届く点が大きな魅力です。Teams上の受信チャット名を「TG INFO」として、トップメッセージなど会社として伝えるべき重要事項と社内報の更新通知を中心に配信しています。Teamsに乗せたことで、スタッフが隙間時間にスマートフォンで情報を確認できるようになり、閲覧率が大幅に向上したことを実感しています。

また、配信後の開封率やリンククリック率を把握できる分析機能は、情報発信の質を継続的に改善するうえで欠かせない指標となっています。社内で閲覧数のデータを見て「トップメッセージをこんなに見てくれているのか」と実感でき、インターナルコミュニケーションへの意識変化にもつながっていると受け止めています。

社内報更新通知の制作では、従業員が思わず読みたくなるような親しみやすさも重視しています。当社の公式キャラクター「ティーにゃん」「ガイにゃ」をデザインに取り入れるなど、制作担当がデザインの統一感を保ちながら従業員を惹きつけるビジュアルを毎回仕上げてくれていることも、「従業員が読みたくなる発信」を実現できている要素であると感じています。ニューコミュニケーターには作り手の思いを込められる記事デザインの自由度があることも当社文化にフィットしている特徴のひとつだと思います。さらに2週間ごとに更新される社内報の周知を少ない工数で実現できることも大切な魅力です。おかげで、社内報の閲覧数も以前より増えています。

このような観点から、「会社として伝えるべき重要事項を従業員に確実に届ける」ことと「社内報記事の更新を、従業員の関心を高めて届ける」という2つの狙いに合致する強力なツールであることを評価しています。」（人事・総務部 副部長 笠原 奈生香様）

ニューコミュニケーター待望の変数差し込み機能

Teamsからの「全社宛ての一斉配信」や宛先を絞り込んだ「ターゲット配信」を実現したニューコミュニケーターに、ついに「変数差し込み機能」が実装されました。メッセージ内に“宛名”をはじめ、属性に応じた“個別情報”を差し込むことができるから、一斉配信されるメッセージが“あなた宛て”となります。パーソナライズ配信機能実現への第一歩。もちろん、全てのプランでご利用頂けます。

プロダクトのご紹介

チームズにありそうでなかった全社一斉配信機能「NewCommunicator(ニューコミュニケーター)」

Teams から一斉配信とセグメントを絞り込んだターゲット配信が可能となる機能です。配信メッセージに対する受信者の開封率や、リンククリック履歴の捕捉も可能。複数チャットへの出し分けも実現しました。Teamsを中心としたDXにも最適です。

【サービスURL】 https://newcommunicator.jp/(https://newcommunicator.jp/)

【マイクロソフトマーケットプレース】 Azure benefit eligible(https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/communitio.new_communicator_base_offer?tab=Overview)

■導入をご検討の方

導入のご相談やデモの依頼は以下よりお気軽にお問合せください。

お問合せ - 各種お問合せ(https://newcommunicator.jp/contact)

コミュニティオについて

コミュニティオは、「ワークとライフをワクワクに」をミッションに掲げ、働き方改革を支援するSaaSプロバイダーとして、インナーコミュニケーションに関わる新しいソリューションを提供しています。ゲーム会社のR&D部門からスピンアウトした高い技術力と、導入支援から運用浸透と目標達成までを伴走するカスタマーサクセス体制で、世界企業の組織強化を担うコミュニケーションを支えています。

社名 ：株式会社コミュニティオ

本社所在地 ：東京都中央区日本橋二丁目1番17号 丹生ビル2階

代表者 ：代表取締役 嶋田健作

資本金 ：1億円

設立 ：2019年3月19日

HP ：https://communitio.jp/



※Microsoft、Microsoft Teamsは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※掲載されている社名又は製品名は、各社の商標又は登録商標です。