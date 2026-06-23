【全国20代～30代男女550人に聞いた！】4人に3人が肩こり・首こりを経験… 毎日悩む人は約3割にも。スマホ・PC時代の“新たな職業病”実態調査 ～ときわ台ときわ通りクリニック調べ

医療法人社団武蔵"肩こり・首こり"に関する実態調査より

近年、スマートフォンやパソコンの長時間利用が日常化するなか、若年世代における肩こりや首こりの増加が社会的な課題として注目されています。かつては中高年に多い症状と考えられていた肩こりや首こりですが、テレワークの普及やデジタル機器への依存度の高まりにより、20～30代でも慢性的な不調を抱えるケースが増えているといわれています。

一方で、不調を感じながらも対策や受診を後回しにしている人は少なくありません。しかし、肩こりや首こりの背景には、猫背やストレートネックなど姿勢の乱れが潜んでいることもあり、放置によって症状の慢性化や日常生活への影響につながる可能性があります。

こうした 20～30代の”肩こり・首こりの実態”を明らかにするため、ときわ台ときわ通りクリニックは、全国の20～30代男女550名を対象に「"肩こり・首こり"に関する実態調査」（インターネット調査）を実施しました。

＜調査概要＞

調査概要："肩こり・首こり"に関する実態調査

調査期間：2026年6月11日

調査機関：WEBアンケート（設問選択・記述式）

調査対象：日本全国在住の20～30代の男女

調査人数：550人





【20～30代男女への”肩こり・首こり"に関する実態調査】概要まとめ

- 20～30代の4人に3人が肩こり・首こりを経験しており、約3割がほぼ毎日悩んでいる- 肩こり・首こりを感じる場面の最多は「デスクワーク・パソコン作業中」と「スマートフォンの長時間利用後」（ともに31.3％）- 肩こり・首こりを感じ始めた時期は「就職してから」が最多の28.4％- 20～30代の過半数が1日5時間以上スマートフォン・パソコンを利用している- 肩こり・首こりを感じても約3割が「特に何もしない」と回答し、医療機関の受診はわずか2.0％にとどまる

20～30代の4人に3人が肩こり・首こりを経験――若年層にも広がる慢性的な身体不調

20～30代の約4人に3人が肩こり・首こりを経験しており、そのうち4人に1人以上は「ほぼ毎日感じる」と回答しました。肩こりや首こりは中高年に多い不調というイメージがありますが、今回の結果からは若年世代においても極めて身近な悩みとなっている実態が明らかになりました。背景には、スマートフォンやパソコンを使用する時間の増加に加え、長時間同じ姿勢で過ごす生活習慣の定着があると考えられます。特に近年はリモートワークの普及やオンラインサービスの利用拡大によって、身体を動かす機会が減少していることも影響している可能性があります。また、肩こりや首こりは単なる疲労だけでなく、猫背やストレートネックなど姿勢の問題が関係しているケースも少なくありません。若いうちから慢性的な不調を抱える人が増えている現状は、現代の生活様式そのものが身体へ負担を与えていることを示唆しているといえるでしょう。

肩こり・首こりの引き金は“デジタル生活”――スマホとPCが二大要因に

肩こり・首こりを感じるタイミングとして最も多かったのは、「デスクワーク・パソコン作業中」と「スマートフォンを長時間使用した後」でした。さらに、「ストレスや疲労が溜まっている時」や「仕事・学校の終わり頃」といった回答も多く、身体的な負担だけでなく精神的な疲労も症状に影響していることがうかがえます。現代人は仕事・学習・娯楽の多くをデジタル機器に依存しており、無意識のうちに前かがみ姿勢を続ける時間が長くなっています。こうした姿勢は首や肩周辺の筋肉に継続的な負荷を与え、血流の低下や筋肉の緊張を招く要因となります。また、ストレスによって筋肉が緊張状態になりやすいことも知られており、身体的要因と精神的要因が複合的に関与している可能性も考えられます。肩こり・首こりは単なる筋肉疲労ではなく、現代社会の働き方や生活習慣を映し出す健康課題のひとつといえるでしょう。

最多は「就職してから」――社会人生活が不調の分岐点になっている

肩こり・首こりを感じ始めた時期として最も多かったのは「就職してから」でした。学生時代よりも社会人になってから症状を自覚する人が多いことから、働き方や生活環境の変化が身体へ大きな影響を与えていることがうかがえます。社会人になると、長時間のデスクワークや通勤、業務上のストレスなど、身体への負担が増える傾向があります。特にパソコン作業が中心となる職種では、首や肩に負担のかかる姿勢が長時間続きやすく、慢性的な不調を招きやすい環境にあります。また、高校生や大学生の頃から症状を感じている人も一定数存在しており、若年化が進んでいることも見逃せません。スマートフォンの普及によって、成長期から首や肩へ負担がかかる生活習慣が当たり前になっていることも一因として考えられます。今回の結果は、肩こりや首こりが働き始めてから突然起こる問題ではなく、若い頃から徐々に蓄積していく可能性があることを示しています。

過半数が1日5時間以上利用――デジタル機器との長時間接触が常態化

スマートフォンやパソコンの利用時間については、過半数が1日5時間以上利用していることが分かりました。仕事だけでなく、SNSや動画視聴、オンラインショッピングなど、日常生活のあらゆる場面でデジタル機器が使われている現代ならではの結果といえます。デジタル機器の利用時間そのものが問題というわけではありませんが、長時間同じ姿勢を続けることは首や肩への負担増加につながります。特にスマートフォンを見る際のうつむいた姿勢は、首に大きな負荷をかけることが知られており、「スマホ首」や「ストレートネック」の原因としても指摘されています。また、長時間座り続けることで運動不足や血流低下が生じ、筋肉の柔軟性が失われることも肩こり・首こりを悪化させる要因となります。デジタル機器の利用が避けられない時代だからこそ、適度な休憩や姿勢の見直しがこれまで以上に重要になっていると考えられます。

不調を感じても約3割が放置――受診につながらない若年世代の実態

肩こり・首こりを感じた際の対処法として最も多かったのは「特に何もしない」でした。また、ストレッチなど自分で対処する人は一定数いる一方で、医療機関を受診する人はごく少数にとどまりました。この結果からは、肩こりや首こりが「病気ではない」「我慢するもの」と認識されている実態がうかがえます。特に若年世代では、「まだ若いから問題ない」「そのうち治るだろう」と考え、不調を軽視する傾向もあると考えられます。しかし、肩こりや首こりを放置すると、頭痛や集中力低下、睡眠の質の悪化など、日常生活へさまざまな影響を及ぼす可能性があります。また、背景に姿勢の問題や筋力低下、関節機能の異常などが隠れているケースもあります。症状が慢性化する前に適切なケアや専門的な評価を受けることは、将来的な健康維持の観点からも重要といえるでしょう。

まとめ

今回の調査から明らかになったのは、20～30代の若年世代においても肩こりや首こりが決して珍しい悩みではなく、多くの人が日常的な不調として抱えているという実態です。4人に3人が肩こり・首こりを経験しており、さらに4人に1人以上はほぼ毎日のように症状を感じていることから、肩こりや首こりはもはや中高年特有の問題ではなく、若年層にも広く浸透した健康課題であることがうかがえます。

その背景には、デスクワークやスマートフォン利用の長時間化があります。実際に、不調を感じる場面として「パソコン作業中」や「スマートフォンの長時間利用後」が最も多く挙げられ、過半数が1日5時間以上デジタル機器を利用していることも分かりました。また、症状を感じ始めた時期として「就職してから」が最多となったことから、働き方や生活習慣の変化が首や肩への負担増加につながっている可能性が考えられます。

一方で、不調を感じていても約3割は特に何も対処しておらず、医療機関を受診する人はわずか2.0％にとどまりました。「若いから大丈夫」「肩こりはよくあること」といった認識から、不調を軽視してしまう傾向も見受けられます。しかし、肩こりや首こりの背景には猫背やストレートネックなどの姿勢不良が潜んでいる場合もあり、放置によって慢性化や頭痛、集中力低下などにつながる可能性もあります。

ときわ台ときわ通りクリニックでは、こうした若年世代の肩こり・首こりこそ早期のケアが重要であると考えています。症状の原因を適切に評価し、一人ひとりの身体の状態に合わせた治療やリハビリテーション、生活習慣の改善指導を行うことで、不調の改善だけでなく再発予防まで見据えたサポートを提供しています。将来の慢性的な痛みや身体機能の低下を防ぐためにも、「まだ若いから」と放置せず、自身の身体と向き合うことが大切ではないでしょうか。

「肩が重い」「首が張る」「仕事終わりになると頭まで痛くなる」──そんな肩こりや首こりを、“仕方ないもの”として放置していませんか？

肩こりや首こりは単なる疲労の蓄積だけでなく、猫背やストレートネックといった姿勢の乱れ、長時間のデスクワークやスマートフォン利用、運動不足、ストレスなど、さまざまな要因が重なって起こることがあります。特に現代の20～30代は、仕事でもプライベートでもデジタル機器に触れる時間が長く、知らず知らずのうちに首や肩へ大きな負担をかけているケースが少なくありません。

こうした不調は、初期の段階では一時的な疲れとして見過ごされがちですが、放置することで慢性化し、頭痛や集中力の低下、睡眠の質の悪化などにつながる場合もあります。また、症状の背景に姿勢不良や筋力低下、関節機能の問題が隠れていることもあり、早めに原因を把握し適切なケアを行うことが重要です。

ときわ台ときわ通りクリニックでは、患者様一人ひとりの生活習慣や症状の原因を丁寧に評価し、症状改善だけでなく再発予防まで見据えた治療・リハビリテーションをご提案しています。肩や首の痛みそのものにアプローチするだけでなく、姿勢や身体の使い方にも着目し、根本的な改善を目指します。

さらに、整形外科診療に加え、漢方内科や体質改善を目的とした自費診療もご用意しています。身体全体のバランスを整えながら、一時的な対症療法にとどまらないサポートを行うことで、快適な毎日を取り戻すお手伝いをしています。

＼肩こり・首こりは、身体からの大切なサインです。／

「まだ若いから大丈夫」と我慢を続ける前に、一度ご自身の身体の状態を見直してみませんか。

不調の原因を知り、適切なケアを始めることが、将来の健康を守る第一歩につながります。

診察予約・ご相談はこちらから :https://ssc8.doctorqube.com/tokiwadoriclinic/

ときわ台ときわ通りクリニック 天井 周 医師 プロフィール

福井医科大学（現福井大学医学部）卒業

同大学附属病院皮膚科助手を経て国立療養所北潟病院皮膚科などに勤務。

2012年 紫峰の森クリニック（つくば市）漢方外来担当。

2015～2019年 学芸大漢方クリニック院長

2020年～ 東銀座タカハシクリニック、紫峰の森クリニック（皮膚科・漢方内科）

「病気を治す」だけでなく、みなさまが少しでも「本当の健康」に近づくことができるよう、お手伝いしていきたいと思います。

天井周医師よりコメント

肩こりや首こりは中高年に多い症状というイメージがありますが、今回の調査では20～30代でも多くの方が日常的な不調を抱えていることが分かりました。一方で、症状を感じながらも医療機関を受診する人は少なく、「若いから大丈夫」「疲れのせいだろう」と考えて放置しているケースも少なくありません。しかし、肩こりや首こりの背景には、猫背やストレートネックなどの姿勢の問題、長時間のスマートフォン・パソコン利用、運動不足などが関係している場合があります。こうした状態を放置すると、不調が慢性化し、頭痛や集中力低下などにつながる可能性もあります。当院では、症状のある部位だけでなく、姿勢や生活習慣も含めて総合的に評価し、一人ひとりに合わせた治療やリハビリテーションをご提案しています。「肩が重い」「首が張る」といった小さな違和感も、身体からの大切なサインです。我慢を続ける前に一度ご相談いただき、快適な毎日を取り戻すきっかけにしていただければと思います。

ときわ台ときわ通りクリニック

所在地：東京都板橋区常盤台3-1-16 ときわ3116ビル 2階

アクセス方法：東武東上線「ときわ台駅」徒歩3分、「上板橋駅」徒歩14分

診療内容：整形外科（リハビリ）／漢方内科／内科／皮膚科／自由診療／健康診断

ときわ台ときわ通りクリニックは、患者さまの早期回復と生活の質向上を目指し、多様な機器と広いスペースを備えた充実した治療環境を提供しています。広々とした待合室や落ち着いた診察室、豊富な検査機器を完備し、精度の高い診断と治療を実現。医療、リハビリ、予防ケアの各専門スタッフが連携し、一人ひとりの状態や要望に寄り添った包括的なサービスを提供しています。

公式HP :https://tokiwadai-tc.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/tokiwadai.tc/

調査内容詳細

Q1. 肩こりや首こりを感じることはありますか？

「ほぼ毎日感じる」「週に数回感じる」「月に数回感じる」「たまに感じる」：66.6%

「ほとんど感じない」「全く感じない」：33.2%

Q2. 不調を感じるタイミングはどれですか？

TOP３ １.デスクワーク・パソコン作業中：31.3％ ２.スマートフォンを長時間使用した後：31.3％ ３.ストレスや疲労が溜まっている時：28.2％

Q3.肩こり・首こりを感じ始めたのはいつ頃からですか？

TOP３ １.就職してから：28.4％ ２.高校生頃：10.5% ３.大学生・専門学校生頃：8.0％

Q4.1日のスマホ・PC利用時間はどの程度ですか？

「3時間未満」「3～5時間程度」：46.4%

「5～8時間程度」「8～10時間程度」「10～12時間程度」「12時間以上」：53.6%

Q5.肩こり・首こりを感じた際、最もよく行う対処法は何ですか？

TOP３ １.ストレッチをする：28.4％ ２.マッサージを受ける：12.0％ ３.湿布や市販薬を使う：9.8%

ご取材に関するお問い合わせ先

広報担当：龍嶋裕二

メールアドレス：tokiwadai.tc@gmail.com

電話番号：03-6279-8610