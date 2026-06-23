株式会社HeroEgg代表取締役・近藤にこる、「JCI JAPAN TOYP 2026」SEED部門で準グランプリを受賞

株式会社Meta Heroes

子ども向けAI・XR・DX教育施設「HeroEgg」を運営する株式会社HeroEgg（所在地：大阪府大阪市／代表取締役：近藤にこる）の代表取締役・近藤にこるは、公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将）が主催する「JCI JAPAN TOYP 2026」のTOYP SEED部門において、準グランプリを受賞いたしました。2026年6月21日（日）に開催された授賞式典にて発表されました。

■ 受賞概要

- 賞：JCI JAPAN TOYP 2026 ／ TOYP SEED部門- 準グランプリ受賞者：近藤にこる（株式会社HeroEgg 代表取締役）- 主催：公益社団法人日本青年会議所- 発表日：2026年6月21日（日）授賞式典 ［渋谷キューズ スクランブルホール〒150-6115 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア15階］- 大会公式サイト：https://www.jaycee.or.jp/toyp/

「TOYP」は The Outstanding Young Persons の略で、「傑出した若者たち」を意味します。日本青年会議所では1987年から事業を開始し、2001年からは「人間力大賞（青年版国民栄誉賞）」、2019年に再び「JCI JAPAN TOYP」へ名称を改め継続している事業です。SEED部門は20歳未満（2007年生まれ以降）を対象とし、将来の可能性を秘めた若者を発掘する目的で設けられています。

今年は第40回の節目にあたり、「40th JCI JAPAN TOYP 2026 -青年版国民栄誉賞-」として、社会に持続的なインパクトを与える可能性を秘めた"傑出した若者"を全国から募集。SEED部門には受賞後のフォローアップ制度「SEED BRIDGE」も設けられ、表彰で終わらず受賞後の支援を充実させる取り組みが進められています。

■ 受賞者コメント（近藤にこる／株式会社HeroEgg 代表取締役）

この度は、歴史ある「JCI JAPAN TOYP」のSEED部門で準グランプリという栄誉をいただき、心より感謝申し上げます。HeroEggが掲げる「すべての子どもに、AIとともに未来をつくる力を」という想いに、これだけ多くの方が共感し、後押ししてくださったことを大変嬉しく思います。受賞をゴールではなくスタートとし、子どもたちが挑戦できる場づくりをさらに加速してまいります。

■ 未来を担う子どもたちのために ―― 協賛企業・自治体パートナー・教育関係者様との共創を募集

「Hero Egg」では、子ども向けプログラミング教育やAI活用ワークショップの全国展開を加速するため、次世代育成に共感いただける協賛企業や、地域課題を解決したい自治体・行政機関、そして教育関係者様からの問い合わせを広く募集しています。出前授業の実施、地方創生を目的としたイベント共催、CSR活動の一環としての教育支援など、多様な連携が可能です。未来のDX人材を共に育むパートナーとして、皆様からのご連絡をお待ちしております。

共創パートナーについて相談する :https://www.heroegg.com/contact

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]