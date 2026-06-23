パナソニックグループ

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社（以下、パナソニック オートモーティブシステムズ）は、自動車用鉛蓄電池（補修用）の価格を2026年8月1日から改定します。

自動車用鉛蓄電池の部材価格が高止まりしていることに加え、原油価格の高騰を背景とした物流費や光熱費などのコストも上昇しております。

さらに、昨今の中東情勢の不安定化に伴い、樹脂および錫（すず）の価格が高騰しており、今後の見通しも不透明な状況となっております。

パナソニック オートモーティブシステムズでは、コスト削減に向けてさまざまな取り組みを進めてきましたが、企業努力のみではコストの吸収が困難な状況になっており、この度、価格改定を決定しました。

今後も引き続きコスト削減を推進し、お客様にご満足いただける製品を提供すべく、一層の努力を続けていきますので、価格改定につきまして何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願いします。

■価格改定対象製品と現行価格に対する改定幅

【対象製品】自動車用鉛蓄電池（補修用）全製品

【現行価格に対する改定幅】現行価格の約+10％

※店舗での金額はあくまで小売店が決定されます。

■実施時期

2026年8月1日お届け分より

【お問い合わせ先】

パナソニック カーエレクトロニクス株式会社

営業本部 セールス推進部

電話：050-3734-6002

受付時間：9:30～17:30（土・日・祝日・パナソニック カーエレクトロニクス所定の休日を除く）