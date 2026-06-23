「安全は当たり前ではない」若手技術者が誓う無事故・無災害

株式会社橋本組

橋本組サイト(https://www.hashimotogumi.co.jp/)

株式会社橋本組（本社：静岡県焼津市、代表取締役社長／CEO：橋本真典）は、2026年度安全大会を開催し、社員および協力会社関係者が参加しました。

建設業界では担い手不足や高齢化が進む中、安全に関する知識や意識を次世代へ継承していくことが重要な課題となっています。

今回の安全大会では、労働災害や交通事故の防止に向けた意識向上を図るとともに、若手社員が中心となって安全文化を受け継いでいく決意を共有しました。

「安全の誓い」を担った若手技術者

大会の中で行われた「安全の誓い」では、工務部の小澤幸帆（おざわ ゆきほ）さんが代表として登壇しました。

小澤さんは、

「安全の誓いを通じて、安全は当たり前にあるものではなく、一人ひとりの意識と行動によって守られていることを改めて実感しました。日々の業務の中で基本を大切にし、無事故・無災害の職場づくりにつなげていきたいと思います」

と決意を表明しました。

会場では参加者全員が誓いの言葉を共有し、安全への意識を改めて確認しました。

安全の誓いを行った社員。左から小澤幸帆、飯塚青空(いいづか そら)。大会後 飯塚は「安全を当たり前と思わず、危険箇所の洗い出しを積極的に行い、自ら発信していくことを意識したい」と話した。事故の多くは「日常の油断」から始まる

当日は焼津労働基準監督署および焼津警察署による講話も行われました。

講話では、労働災害や交通事故の多くが、

・慣れによる油断

・思い込みによる判断

・確認不足

といった日常の小さな見落としの積み重ねによって発生していることが紹介されました。

参加者は、事故は突発的な出来事ではなく、日々の行動の中に潜むリスクが表面化したものであることを学び、基本動作の徹底や声掛けの重要性について理解を深めました。

安全を「技術」ではなく「文化」として受け継ぐ

橋本組では、安全大会を単なる年中行事ではなく、安全文化を次世代へ継承する機会として位置付けています。

建設現場では設備やルールだけで安全を守ることはできません。危険を察知する感覚や仲間への声掛け、基本動作を徹底する姿勢など、人から人へ受け継がれる安全意識が重要な役割を果たしています。若手社員が主体的に安全活動へ参加し、その思いを発信することで、安全を組織全体で共有する文化の醸成につなげています。

社長挨拶の様子。協力会社への感謝を述べるとともに、安全は日々の積み重ねであるとの認識が示された。

未来の現場を支えるために

橋本組社員と協力会社関係者が一堂に会し、安全意識の共有が図られた。

安全は一度の取り組みで実現するものではなく、日々の積み重ねによって守られるものです。

橋本組は今後も、安全を特別な活動ではなく日常の行動として根付かせる取り組みを継続し、地域社会のインフラを支える企業として無事故・無災害の現場づくりに取り組んでまいります。

【会社概要】

株式会社橋本組

代表取締役社長／CEO 橋本 真典

所在地：静岡県焼津市本町2丁目2番1号

創業：1922年（大正11年）

企業サイト：https://www.hashimotogumi.co.jp/

TEL.054-627-3276（代表） FAX. 054-628-8007