【新店舗オープン】月額3,300円・全店180坪超の24時間フィットネスジム「BeeQuick」富士今泉店が静岡県富士市にグランドオープン

株式会社ビークイック

平均270坪・80台超のマシンを備えた地域最大級のジムが、2026年6月5日（金）グランドオープン（プレオープン：5月30日（土）13:00～）。

株式会社ビークイック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：竹之内俊輝）は、月額3,300円（税込）・24時間営業のフィットネスジム「BeeQuick（ビークイック）」の新店舗「富士今泉店」を、静岡県富士市の西友富士今泉店内に2026年6月5日（金）グランドオープンいたしました。

店舗公式ページはこちら→ https://www.beequick.jp/location/fujiimaizumi/

富士今泉店は、平均270坪の広大なフロアに80台以上のマシンを備えた地域最大級のフィットネスジムです。スーパーマーケット「西友富士今泉店」内という日常の生活動線上に位置し、買い物のついでに立ち寄れる“通いやすさ”が大きな魅力です。月額3,300円という手の届きやすい価格で、本格的なトレーニング環境をご提供します。

フィットネスジム「BeeQuick（ビークイック）」とは

BeeQuickは、月額3,000円台前半という通いやすい価格帯でありながら、広いフロア、充実したマシン台数、24時間営業の利便性を兼ね備えたフィットネスジムブランドです。

BeeQuickが目指しているのは、フィットネスを一部の人の特別な習慣ではなく、より多くの人にとっての「当たり前」にすること。富士今泉店も、この理念を静岡・富士エリアで体現する店舗です。

静岡県富士市に登場する、地域最大級の24時間フィットネスジム

富士今泉店は、富士市の生活拠点である「西友富士今泉店」（静岡県富士市今泉3-5-1）内にオープンしました。平均270坪のフロアに80台超のマシンを備え、コンビニジムの5～10倍以上の空間を月額3,300円（税込）で利用可能。24時間営業のため、早朝の出勤前から深夜の帰宅後まで、ライフスタイルに合わせて自由に通うことができます。

「安くて広い」を実現する、自社開発・自社製造マシンの強み

BeeQuickは、自社開発・自社製造のオリジナルマシン「OODYフィットネスマシン」を導入することで中間コストを抑え、「圧倒的な広さ」と「圧倒的な低価格」の両立を実現しています。富士今泉店でもこの強みを活かし、富士エリアの幅広い世代に“続けやすいジム”を提供します。

退会率3%未満。多彩なコンテンツが生む“続けられるジム”

BeeQuickの大きな特徴のひとつが、長期継続率97%、退会率3%未満という高い顧客定着率です。この数字を支えているのが、トレーニングマシンだけにとどまらない多彩なコンテンツ設計です。セルフ脱毛、セルフ痩身、タンニングマシン等の枠を超えた多様なコンテンツにより、10代から70代まで幅広い世代に長く支持されています。

富士今泉店は「HYROX認定ジム」。話題のフィットネスレースに対応するトレーニングエリアを完備

富士今泉店は、いま世界的に注目を集めるフィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」の認定を正式に取得した「HYROXエリア」を備えたジムです。HYROXの本番を見据えた本格的なトレーニングが行える環境を整えています。HYROXは2017年にドイツで誕生し、現在は世界80カ国以上・累計55万人以上が参加する“走る×筋力トレーニング”の競技。2025年8月にはパシフィコ横浜で日本初の大会が開催され、約3,800人が参加するなど、国内でも急速に人気が高まっています。

富士今泉店には、スキーエルゴやケトルベルといった本格的なファンクショナル機材を揃えた専用エリアを完備。トレッドミルと組み合わせることで、本番さながらの“ラン＋ワークアウト”トレーニングが可能です。初めての方から大会出場を目指す方まで、幅広いレベルのトレーニングをサポートします。

富士今泉店の店舗概要

富士今泉店では、顔認証システムによる入退館管理と入会時の事前面談により、24時間稼働でも安心して通える環境を整えています。スタッフ常駐時間には対面でのサポートも受けられ、フィットネス初心者の方も安心してご利用いただけます。

全国で加盟店積極募集中。2026年も新規出店が続々

- 店舗名：BeeQuick（ビークイック）富士今泉店- 所在地：〒417-0001 静岡県富士市今泉3-5-1 西友富士今泉店内- オープン日：2026年6月5日（金）10:00～グランドオープン（プレオープン：2026年5月30日（土）13:00～）- 営業時間：24時間営業（ノースタッフDAY：毎週水曜日、お盆、年末年始）- スタッフ常駐時間：平日・土曜 10:00～20:00／日曜・祝日 10:00～18:30- 月会費：月額3,300円（税込）- 店舗ページ：https://www.beequick.jp/location/fujiimaizumi/

BeeQuickは全国でフランチャイズ加盟店を募集しており、2026年には愛知県春日井押沢台、京都府京丹後、静岡県富士などで新規出店が続いています。富士今泉店もそのひとつです。月額3,300円・平均270坪の高い集客力と、自社製造マシンによる初期投資の抑制（業界水準の約半額）を強みに、未経験からのジム開業を支援しています。

フィットネス業界未経験の方でも、物件選定から開業後の運営まで一貫してサポート。無料相談、説明会、店舗見学など複数のステップを用意しています。まずは話を聞いてみたいという段階から、お気軽にお問い合わせください。

FC募集 公式サイトはこちら→ https://www.beequick.jp/fc/

【会社概要】- 会社名：株式会社ビークイック- 所在地：〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵2-3-15 ふぁみーゆ葵ビル8F- 代表者：代表取締役社長 竹之内俊輝- 設立：2016年4月28日- 資本金：12,500万円- 事業内容：フィットネスジム「BeeQuick」の運営、トレーニングマシンの製造・販売、フランチャイズ事業- 公式サイト：https://www.beequick.jp/【本件に関するお問い合わせ先】- 株式会社ビークイック- 店舗ページ：https://www.beequick.jp/location/fujiimaizumi/- FC募集ページ：https://www.beequick.jp/fc/- 問い合わせフォーム：https://www.beequick.jp/contact/