【吉積情報株式会社】2026 年 7 月に無料オンラインセミナーを開催

吉積情報株式会社

Google Workspace のプレミア パートナー（Co-sell & Services）である吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田晴通、以下「吉積情報」）は、2026 年 7 月に、Google Workspace と Gemini を駆使した「業務効率化」と「ガバナンス構築」がテーマの無料オンラインセミナーを計 2 タイトル開催いたします。

昨今、多くの組織において Google Workspace 向け生成 AI 「Gemini」の採用が進む一方、スキルの習熟度に起因する「生成 AI 格差」の解消が大きなテーマとなっています。同時に、脱 PPAP 移行期におけるファイル共有の統制や誤送信防止といった、強固なセキュリティガバナンスの構築も重要な経営課題です。

吉積情報が開催するセミナーでは、明日からの実務を変革する具体的なアプローチや実践的な手法について、操作デモを交えながら体系的に解説いたします。AI による生産性向上や組織課題の解決に取り組まれている皆様へ、有益な知見を提供いたします。

いずれも無料でご視聴いただけますので、この機会にぜひご活用ください。

Geminiの各機能、どう活かす？日常業務を加速する活用術と全社展開へのステップ

～アプリ・サイドパネル・プロジェクト機能の特徴を解説～

- 開催日：2026 年 7 月 9 日（木）- 内容：Google Workspace 上の Gemini が各種アプリと連携する様子を、実際の操作デモを通じて実演。実務における具体的な活用例を提示するとともに、組織内の生成 AI 格差を打破し、変革を全社へ浸透させるための実践的なステップを徹底解説いたします。- セミナー詳細ページ：https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/how-to-use-gws-gemini(https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/how-to-use-gws-gemini)

脱PPAP！Google Workspace 環境下で実践する安全なファイル送受信セミナー

- 開催日：2026 年 7 月 14 日（火）- 内容：Google Workspace の導入や活用を検討される組織に向け、脱 PPAP 移行時のセキュリティ懸念やファイル共有の統制不備といった課題を解決する手法を提示。Google ドライブ によるシャドー IT 防止や誤送信対策、厳格なログ管理体制の構築について、実務的なアプローチを網羅的に解説いたします。- セミナー詳細ページ：https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/cmosypocket-secure-file-gws(https://www.yoshidumi.co.jp/seminar/cmosypocket-secure-file-gws)

■ 開催概要

- 参加費用：無料- 形式：オンライン開催- 参加制限：なし（どなたでもお気軽にご参加いただけます）- 申込方法：吉積情報株式会社 公式サイト セミナー一覧ページよりお申し込みください。

セミナー一覧ページはこちらから

https://www.yoshidumi.co.jp/seminar(https://www.yoshidumi.co.jp/seminar)

■会社概要

会社名：吉積情報株式会社

所在地：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表者：代表取締役 秋田 晴通

ホームページ：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミア パートナー（Co-sell & Services）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱 PPAP ソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。





■本件に関するお問い合わせ先

担当：マーケティング部

お問い合わせフォーム：https://www.yoshidumi.co.jp/contact





* Google Workspace、Google ドライブ および Gemini は Google LLC の商標です。