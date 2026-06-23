【5/23開催報告】過去最高43組成立！官製婚活の成功モデルとして全国の自治体も注目「鳥取砂丘×マッチングイベント 2026 ～砂丘に残す恋の足跡～」

株式会社オミカレ

会員数100万人超の婚活情報サイトを運営する株式会社オミカレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：久留宮 雅仁、以下「オミカレ」）は、2026年5月23日（土）、鳥取県と連携し、『鳥取砂丘×マッチングイベント 2026 ～砂丘に残す恋の足跡～』を鳥取砂丘にて開催いたしました。

当日は男性50名・女性52名の計102名が参加。カップル成立数は43組と、鳥取砂丘での開催イベントにおいて過去最高を記録しました。また参加者アンケートでは満足度91.1%と、大自然のロケーションを活かしたコンテンツを楽しんでいただきながら、出会いの場として大きな成功を収めました。

さらに当日は、同イベントの集客力や成功のノウハウに注目した全国の自治体・団体から、計38名の関係者が視察に訪れ、官民連携の婚活施策の先進事例として高い関心を集めました。

【TOPICS】過去最高43組のカップル誕生

開催の背景

- カップル成立数：43組（鳥取砂丘イベント3回中、過去最高）- 参加者満足度：91.1%- 再参加意向：71.8%が「また参加したい」- 意欲向上：60.2%が「出会い・結婚への意欲が高まった」と回答

少子化・未婚化が進む鳥取県において、「出会いの機会の減少」は未婚化の大きな要因のひとつです。鳥取県とオミカレは、行政の持つ「信頼性と地域ネットワーク」と、100万人の会員を有するオミカレの「集客力・婚活ノウハウ」を掛け合わせることで、若者が一歩を踏み出せる「質の高い出会いの機会」を2024年の連携協定締結以来、継続的に創出してきました。

鳥取県を代表するロケーションを舞台にした本イベントは、砂丘という雄大な土地を活かしたアクティビティや地元スイーツを組み合わせた「楽しみながら出会える」コンセプトが参加者に好評で、昨年の開催に続き今年も多くの応募が集まりました。

イベント概要

イベント名 ：鳥取砂丘×マッチングイベント 2026 ～砂丘に残す恋の足跡～

開催日時 ：2026年5月23日（土）14:00～17:00

会場 ：鳥取砂丘

参加費 ：男女ともに1,000円

参加者数 ：102名（男性50名・女性52名）

対象 ：20歳～39歳の独身男女

MC・恋愛応援サポーター：荒木 直美氏（婚活コーディネーター歴25年以上）

主催 ：鳥取県／株式会社オミカレ

参加者の顔ぶれ

当日は20～30代の男女102名にご参加いただきました。年齢の中央値では、男性は29.5歳、女性29.0歳と、20代の若者にも多くお集まりいただきました。開催地である鳥取県からの参加者が多数を占め、地域に根差した出会いのニーズがメインとではあるものの、鳥取県外（岡山県・島根県・香川県）からも参加があり、地域を越えた出会いの創出の場にもなりました。

当日のプログラムレポート

恋活作戦会議

男女別に分かれ、婚活コーディネーターの荒木直美氏から当日の心構えや動き方をレクチャー。初参加の方も「背中を押された」と好評で、緊張をほぐすウォームアップとなりました。

自己紹介＆レクリエーション

グループに分かれての自己紹介からスタート。「借り人競争」「グループ対抗○×クイズ」などのレクリエーションでシャッフルを重ねながら、多くの参加者と自然に交流できる時間となりました。アンケートでも最も楽しかったプログラムの上位に複数のレクリエーションがランクインしました。

オミカレLiveマッチングチャンス

専用アプリ「オミカレLive」を活用し、気になる相手にリアルタイムで「いいね！」を送るマッチングタイム。対面での会話と組み合わせることで、参加者の47.4%が「マッチング促進につながった」と回答しました。

フリータイム

鳥取砂丘ならではのアクティビティが揃ったフリータイムでは、Totto PURINの「砂プリン」とドリンク提供のほか、砂丘セグウェイ、砂丘ヨガ、綱引きなどが実施されました。ペアで並んでセグウェイを楽しんだり、プリン片手に会話を深めたりと、屋外ならではの自然な距離感で関係を育む場となりました。

アプローチカード交換

気になる相手にアプローチカードで連絡先を渡し、いよいよクライマックスへ。

マッチングベル

カップル43組は、アイエム電子鳥取砂丘こどもの国へ移動。砂丘を望む丘に置かれたマッチングベルを2人で鳴らし、記念品の贈呈を受けました。

参加者アンケート結果（回答数：78名）

【イベントの満足度】

▶「とても満足」「やや満足」計：91.1%

【鳥取県の出会い・結婚サポートへの満足度】

▶「とても満足」「やや満足」計：78名／97.4%

【再参加意向】

▶また参加したい：71.8%

【出会い・結婚への意欲変化】

・とても高くなった：12.8%

・やや高くなった ：47.4%

▶ 出会い・結婚への意欲が高まった 計：60.2%

【楽しかったプログラム（上位）】

1位：プリン／ドリンク提供

2位：借り人競争

3位：グループ対抗○×クイズ

4位：砂丘セグウェイ

5位：恋活作戦会議

■ 参加者の声

「レクリエーションが楽しかったし、異性と話すのも楽しめた。 」

「楽しかったし、プリンが美味しかったです。」

「良い人と出会えました！ 」

「人との交流が苦手な私でも仲良くなれる機会を作ってくれた。」

「（オミカレLiveの感想として）こんなにたくさんの人が出会いを求めてることを知って私も意欲が湧いた。」

【初開催】自治体が注目する「官製婚活」の舞台裏：全国から自治体視察

本イベントの運営ノウハウを学ぶべく、全国から9自治体・団体（計38名）の関係者が現地に集まりました。当日は、全体説明会の実施後、実際に熱気あふれるイベントの様子を見学。参加者が自然に打ち解けていくプロセスや、デジタル（アプリ「オミカレLive」）とリアルを融合させた運営手法を体感していただきました。

■ 視察自治体の声

「初対面同士の男女が、自己紹介やさまざまなレクリエーションを経て、仲良くなっていくプロセスを間近で見学することができ、とても勉強になりました。得るものがたくさんあった有意義な視察でした。」

「イベント全てを近くで見せてもらえたのが分かりやすく良かったです。」

今後の展開

オミカレは、今後も官民連携による出会い支援を継続し、これからも、地域の若者が自身のライフデザインをじぶんらしく描ける「質の高い出会い」の場を提供し続けてまいります。

株式会社オミカレ

婚活情報サイト「オミカレ」を運営。結婚適齢期の人口減少などにより、結婚を希望する男女が「出会いたくても出会えない」社会で、「新たな出会いの創造-出会いが0をZEROにする-」をビジョンに掲げる。「オミカレ」会員数は100万人を超え、日本全国の婚活パーティー・マッチングイベント・街コンなどのイベント掲載数・参加者数・口コミ数は国内No.1※を誇る。

同社はその他に、ビデオ通話型マッチングアプリ「オミカレ Live」も運営。

自治体・事業者との連携も強化し、リアル×オンライン双方でのまじめな出会いの機会の創出に尽力している。



■会社概要

社名：株式会社オミカレ

代表取締社長：久留宮 雅仁

本社：東京都渋谷区代々木一丁目35番1号 プレンジ代々木ビル8階

事業内容：婚活メディア運営・婚活事業社支援サービス開発

URL： https://omicale.co.jp/

※当社調べ

イベント参加者数：イベント予約サイト経由での参加者数（2024年10月～12月）・他社数値（2025年2月時点）他社IR数値を活用

イベント掲載数：当月開催実施のオフライン婚活パーティー・街コン掲載数（2025年4月時点）

口コミ掲載数：サイトに掲載している口コミ数（2025年2月時点）



