日本米を使用したライスウイスキー「OKINAWA ISLAND BLUE EMERALD」を6月24日発売

久米仙酒造株式会社

久米仙酒造株式会社（本社：沖縄県那覇市、代表取締役：比嘉洋一）は、日本米を原料に使用したライスウイスキー「OKINAWA ISLAND BLUE EMERALD」を2026年6月24日（水）より発売いたします。

商品名の「EMERALD」は、沖縄の海が見せる鮮やかなエメラルドグリーンに由来しています。

沖縄の海が持つ透明感や奥深さ、そして朝夕の光や季節の移ろいによって変化する豊かな表情から着想を得て誕生しました。

これまで「OKINAWA ISLAND BLUEシリーズ」ではタイ米を使用したライスウイスキーづくりに取り組んできましたが、本商品ではさらなる味わいの可能性を追求するため、新たに日本米を採用しました。

日本米由来のやわらかな甘み、スパニッシュオーク樽由来の芳醇な香り、そして沖縄の亜熱帯気候が育む熟成。それぞれの個性が調和することで、沖縄の自然がもたらす豊かさと奥行きを表現したライスウイスキーに仕上げました。

タイ米から日本米へ。新たな原料が生み出すライスウイスキーの可能性

久米仙酒造では、沖縄ならではのウイスキーづくりを追求する中で、原料による味わいの違いにも着目してきました。

「OKINAWA ISLAND BLUE EMERALD」では新たに日本米を採用することで、ライスウイスキー特有のやわらかな甘みとなめらかな口当たりをより際立たせています。さらに、スパニッシュオーク樽による熟成と沖縄特有の亜熱帯気候が重なることで、これまでのOKINAWA ISLAND BLUEシリーズとは異なる個性を引き出しました。

高温多湿な環境の中で熟成を重ねることで、樽由来の芳醇な香りや豊かなコクがより一層深まり、原酒は深い琥珀色へと変化していきます。

日本米、スパニッシュオーク樽、そして沖縄の亜熱帯熟成。

3つの個性が重なり合い、EMERALDならではの複雑で奥行きのある味わいが生まれました。

久米仙酒造が提案する新たなライスウイスキーの魅力をぜひご体感ください。

テイスティングノート

香り：バナナやミルクチョコレートを思わせる甘く華やかなアロマが広がります。時間の経過とともにチョコレートの甘さにほのかなブドウを思わせる果実香が重なり、表情豊かな香りへと変化していきます。

味わい：バナナを思わせるやわらかな甘みを中心に、燻した緑茶や煮出した紅茶のような落ち着いた風味。さらにオレンジオイルや黒糖のニュアンスが重なり、濡れた香木やお香を思わせるエキゾチックな印象が味わいに深みをもたらします。

余韻：ビターチョコレートやバニラビーンズを思わせる甘さに、お茶由来の心地よい渋みと柑橘のほろ苦さが調和。フィニッシュにはココアパウダーを思わせる余韻をお楽しみいただけます。

商品概要

商品名：沖縄ISLAND BLUE EMERALD 40度

容量：700ml

アルコール度数：40度

品目：ウイスキー

販売価格：5,445円（税込）

発売日：2026年6月24日(水)

販売場所

OKINAWA BLUE 那覇空港店：https://maps.app.goo.gl/z4ezrD1Y3YDx9iwQ8

OKINAWA BLUE 平和通り店：https://maps.app.goo.gl/cLtSrYDw1uD98b9v9

OKINAWA BLUE 市場本通り店：https://maps.app.goo.gl/oQkxRM4JFASHFMRD9

OKINAWA BLUE 牧志店：https://share.google/K7V2dVLcWIwipVhgB

OKINAWA BLUE 新橋店：https://maps.app.goo.gl/mTBorAi9uY6opRiP9

久米仙酒造公式オンラインショップ（販売準備が整い次第発売開始）

久米仙酒造について

久米仙酒造株式会社は、沖縄県那覇市にて1952年に創業した蒸溜所。

「豊かな今と未来をつくる一歩進んだ酒づくり」をモットーに、泡盛という沖縄の伝統的な蒸留酒を守りながらも、常に革新を追求し続けています

また、ウイスキーショップ「OKINAWA BLUE」を沖縄および東京に5店舗展開し、沖縄発ウイスキー文化の発信に取り組んでいます。

公式サイト：https://kumesen.co.jp/