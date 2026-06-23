実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）」が、キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn (ペイン)」と業務提携

Retty株式会社

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty (レッティ)」を運営するRetty株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:平野雅也)は、キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn (ペイン)」を提供するPayn株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役CEO:山下恭平、以下「Payn」と業務提携いたしましたことをお知らせします。

Paynとの提携により、飲食店のキャンセル対策をバックアップ

この度Rettyは、キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」を提供するPaynとともに、飲食業界における無断キャンセル・直前キャンセル対策の普及を目的に、業務提携を開始いたします。本提携により、Paynの営業担当者を通じて、既存および新規のRetty契約店舗に対し、Paynのキャンセル料請求・回収自動化サービスのご紹介・ご提案を行います。

Rettyは全国の飲食店との接点を持っておりますが、これまで「請求業務の煩雑さ」や「お客様への請求に対する心理的な抵抗」などの理由からキャンセル料の回収を諦めてきた飲食店に対して、Paynのサービスをご紹介させていただきます。これにより自店舗のビジネスをキャンセル被害から守るという選択肢が生まれ、外食業界の長年の課題であった「ノーショー(無断キャンセル)」問題に対して、実効性の高い具体的なソリューションを提示することが可能となります。

煩雑な手続きを自動化し、心理的ハードルを下げることで、飲食店はリスクを恐れずに前向きな店舗運営により集中できます。この取り組みは、飲食店の経済的な損失を防ぐだけでなく、消費者側のマナー向上や、業界全体のDXをより加速させるのではと考えています。今回の業務提携を機に、RettyはPaynとのパートナーシップを今後より深めていけるよう、様々な観点で連携方法を引き続き模索してまいります。

キャンセル料の請求・回収業務を自動化する「Payn」

Paynは飲食店、宿泊施設など、キャンセルポリシーを設ける事業者向けに、キャンセル料の請求および回収業務を自動化するツール「Payn」を提供されています。予約が発生する業界では、予約したお客様が来ない無断キャンセル (いわゆる「ノーショー」)や、キャンセル料請求に伴う業務負担、さらに請求しても支払われない未回収リスクなど、キャンセルに起因する多くの課題が存在しています。こうした業界課題を解決すべく、同社は2022年10月よりサービス提供を開始し、全国の飲食店、宿泊施設を中心に導入されています。

キャンセル料請求・回収実践ハンドブックを無料公開中（https://payn.io/#resources）

2026年に弁護士法人GVA法律事務所による法律面の監修および業界団体の協力を得て作成した『キャンセル料請求・回収実践ハンドブック』の無料公開を開始し、全ての事業者が法的根拠に基づいたポリシー策定から、キャンセル被害を最小にする予防策、具体的な回収実務と持続可能な発展ができる啓蒙活動を行っています。

代表者プロフィール

Payn株式会社 代表取締役CEO 山下 恭平

横浜市出身。ヤフーや自身で創業したスタートアップ「宿泊予約の売買サービス Cansell」などを経て、2022年3月にPayn株式会社を設立。Cansellでは、数億円の資金調達や東洋経済すごいベンチャー100に選ばれるも、2020年のコロナ禍をきっかけに事業状況が悪化し、2022年3月に会社が破産。これらの経験を糧にPayn株式会社を創業し、新しいチャレンジへ。スタートアップの創業は2社目。

会社概要

社 名：Payn株式会社

住 所：東京都中央区日本橋兜町5-1

代表者：代表取締役CEO 山下恭平

設 立：2022年3月

実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty（レッティ）(https://retty.me/)」

「新たな『食体験』を創り上げ、人生をもっとHappyに」

Rettyは「自分にベストなお店が見つかる」実名口コミのグルメ情報・予約サイトです。実名ユーザーによるオススメの口コミが集まるので、信頼できるポジティブな情報から自分の好みやシーンに合わせたお店探しができます。2011年6月のサービスリリース以来、幅広い年代にご利用いただいています。

iPhoneアプリ： https://itunes.apple.com/jp/app/id473919569

Androidアプリ： https://play.google.com/store/apps/details?id=me.retty

Retty株式会社 https://corp.retty.me/

会社名 Retty株式会社（Retty,Inc.）

代表者 代表取締役社長 平野 雅也

所在地 東京都港区芝公園2-10-1 住友不動産芝園ビル2階

事業内容 実名口コミのグルメ情報・予約サイト「Retty」の運営