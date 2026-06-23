ドン・キホーテ運営PPIHグループ、そして大阪IR推進の株式会社グローバルミックス 勝見氏の登壇が決定！「THE INBOUND DAY 2026」第7弾登壇者発表

株式会社mov

インバウンド領域で複数事業を展開する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）が運営する業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」は、2026年8月7日（金）に主催するカンファレンス「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」の登壇者の追加決定をお知らせいたします。

ドン・キホーテの膨大な顧客データから消費者のインサイトを解き明かす小林 真美氏、購買データを起点とした新たなリテールメディアを牽引する藤田 顕士氏、そして関西圏をはじめ日本のIR（統合型リゾート）やMICE推進など、都市経営の視点から地域活性化をリードしてきた第一人者である勝見 博光氏の登壇が決定いたしました。

店舗の購買データから見える訪日外国人客のリアルな消費行動、そして、国家戦略として動き出しているIRがもたらす未来のインバウンド市場。現場のミクロなデータ分析から、観光産業のマクロな構造転換まで、これからのインバウンドビジネスにおける勝機をリテールと都市経営のプロフェッショナルが徹底的に語り尽くします。

THE INBOUND DAY 2026では協賛パートナー様を募集しております。枠数には限りがございますので、プランの詳細や資料をご希望の方はお早めにお問い合わせください。

申込締切： 2026年7月10日（金）

協賛の問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp07)



参加登録は「THE INBOUND DAY 2026 -インバウンドの現在地-」特設ページから

■ 登壇者プロフィール

参加登録はこちら :https://event.honichi.com/inbound-day2026/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp07

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

小林 真美氏：マーケティング戦略本部 カスタマーインサイト分析部 部長

<略歴>

2002年パナソニック入社。情報システム部門で、中国、欧州、北米などへの海外赴任を含め数多くのグローバルプロジェクトに携わる。2015年ファーストリテイリングに入社し、CRM・データ分析部の立ち上げに携わった後、TASAKIで経営戦略部部長、資生堂の経営戦略部でDXプロジェクトをリードする。2022年1月カイバラボ(PPIHグループ)に入社、同年9月より、データ事業推進部 部長 兼 データコラボレーション部 部長に就任。2025年10月より現任。スティーブンス工科大学大学院ビジネスインテリジェンス＆アナリティクス修了。

株式会社ｐHmedia

藤田 顕士氏：営業部 部長補佐 兼 株式会社博報堂 コマースコンサルティング局 リテールマーケティング部



<略歴>

2010年～、外資のマーケティング会社、新興リテールメディア企業にてGMS/SM/DgsのPOS/ID-POS分析業務に従事し、CPGメーカーの広告/販促業務のサポート。

博報堂には2022年入社、ｐHmediaの立上げから参画。

ショッパーマーケティングキャリアから、POS分析から見えるショッパーインサイトの抽出が得意。ドン・キホーテの売場/POSから見えるインバウンドのお買物情報を日々発信。

株式会社グローバルミックス

勝見 博光氏：代表取締役CEO



<略歴>

株式会社グローバルミックス代表取締役。大阪IR実現に立法段階から関わり、関西経済同友会MICE・IR推進委員会副委員長、同ビジネスモデル検討分科会座長として提言書を作成。大阪市「夢洲まちづくり構想」に参画、2017年大阪府市IR推進会議委員として基本構想策定に関与。さらに都市魅力戦略推進会議専門委員、大阪観光局観光アドバイザーとして観光戦略を推進。

■登壇者情報 (敬称略・順不同)

中田 英寿 ：株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY 代表取締役

蔭山 秀一 ：株式会社ロイヤルホテル 取締役会長

松井 孝治 ：京都市 京都市長

宮崎 哲弥 ：評論家

勝見 博光 ：株式会社グローバルミックス代表取締役CEO

貞末 奈名子 ：メーカーズシャツ鎌倉株式会社 代表取締役社長

Apisilp Trunganont（アピシルプ・トルンガノン）：Internet Marketing Co., Ltd. (Pantip.com) Chief Product Officer

星野 遼 ：株式会社Ocean 代表取締役

白水 高広 ：株式会社うなぎの寝床 創業者・顧問 / 株式会社白水 代表取締役

松尾 拓哉 ：ZIPAIR Tokyo Executive Officer / CMO, Strategic Lead

大沼 利広 ：グーグル合同会社 Geo パートナーシップ 日本・中華圏統括 / Head of Japan and Greater China, Geo Partnerships

中庭 雅文 ：トリップアドバイザー株式会社 エンタープライズ・セールスAPAC シニアアカウントエグゼクティブ

櫻井 美季 ：グーグル合同会社 Strategic Partnerships Development Manager, Search & Gemini

小林 真美 ：株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス マーケティング戦略本部 カスタマーインサイト分析部 部長

Tong Zhao (ジャオ・トン)：グーグル合同会社 Strategic Partnerships Development Manager, Geo

信濃 伸明 ：Booking.com 営業本部長

藤田 顕士 ：株式会社pHmedia 営業部 部長補佐 兼 株式会社博報堂 コマースコンサルティング局 リテールマーケティング部

藤井 真梨奈 ：ネスレ日本株式会社 コンフェクショナリー＆フード事業本部

永谷 亜矢子 ：株式会社an 代表取締役 / 立教大学 経営学部 客員教授 / ナイトタイムエコノミー推進協議会理事

木下 斉 ：一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事

ブラッド・トウル：（一社）田辺市熊野ツーリズムビューロー ダイレクター International Tourism Promotion and Development Director

※登壇者情報を順次公開しております

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24246/table/1311_1_08d50b6cb00e0c7a7491d0357b54edfa.jpg?v=202606231152 ]

■ THE INBOUND DAYとは

THE INBOUND DAYは、インバウンドに携わるすべての企業・団体・自治体・個人が一堂に会し、市場の新たな視点や戦略的アプローチを探求・議論する場です。

movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、最前線でインバウンド市場に向き合っています。市場が急拡大を遂げる一方、現場には多くの構造的な課題が残されており、日本が真の「観光先進国」として世界から選ばれ続けるためには、大きな壁がいくつも存在しています。

「日本をあきらめたくない」。そんな想いと共に開催されるTHE INBOUND DAYは、単なる情報共有に留まらず、インバウンド業界全体の歩みを力強く加速させる、課題解決の議論の起点となることを目指しています。

業界最大級のインバウンドメディア「訪日ラボ」が培ってきたネットワークを活かし、各領域のキーパーソンを登壇者に迎え、業界の本質的な問いに深く切り込む議論を展開。オンライン参加も可能なハイブリッド型で実施し、全国どこからでもご参加いただけます。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」などの多岐にわたる記事を配信しています。



さらに、会員限定コンテンツも充実。より実践的に学べるセミナーの参加や動画配信・資料ダウンロード・教科書コンテンツなど、幅広い業種の方に役立つ内容をラインアップしています。

株式会社movについて

株式会社movは「日本のポテンシャルを最大化する」を使命に掲げ、インバウンド領域で複数の事業を展開しています。

インバウンド支援事業では、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営やインバウンド専業のコンサルティングサービスの提供を通じて、企業や自治体の取り組みを支援しています。

店舗支援事業では、店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」により、MEO対策の提供だけでなくインバウンドの豊富な知見を活かし、海外媒体を含む多言語での店舗情報管理や口コミ分析にも対応しております。

企業のインバウンド対策においてデータとテクノロジーを活用し、幅広い事業者の成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp07)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp07)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp07)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日ラボ ソリューションストア(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026ps07)」の運営





本カンファレンスへの協賛の問い合わせ

株式会社mov

協賛担当 カンファレンス事務局

お問い合わせはこちら(https://event.honichi.com/contact/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=TID2026sp07)