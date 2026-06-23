廃棄予定いちごをジャムに豊橋 の業務用食品企業が、家庭向け市場へ本格参入

三共食品株式会社

「食べる“わくわく”を世界中に」をキャッチコピーに掲げ、調味料、乾燥食品、加工食品の製造・販売を行う業務用食品メーカー三共食品株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：中村俊之）は、2026年6月23日(火)に、一般消費者向け新ブランド「with THREE」を立ち上げるとともに、同ブランドの公式ECサイト（URL：https://withthree.jp）をオープンし、家庭向け市場へ本格参入いたします。

フードロス削減と地域農業への貢献を目的に、いちご狩りシーズン終了後のまだ美味しく食べられるにも関わらず廃棄されてしまういちごを活用した「渥美半島いちごジャム」をはじめとする新商品も発売し、業務用で培った技術を家庭の食卓に届ける体制を整えます。

また6月24日(水)から、東京ビッグサイトで開催される食の展示会「JFEX SUMMER」に出展し、新たなブランド戦略と商品ラインアップを発信します。

with THREE HP渥美半島いちごジャム

■背景：業務用で培った技術と経験を、一般消費者へ “食の多様化に対応”

三共食品は、業務用食品メーカーとして長年にわたり調味料や食品の開発・製造を行い、多くのお客様のニーズに応える商品づくりを続けてきました。近年は、消費者の価値観や食のニーズが多様化し、ECサイトを通じてメーカーと消費者が直接つながる機会も広がっています。こうした中、メーカーには自社商品の魅力やブランドの想いを直接届けることに加え、お客様の声を食品開発へ迅速に反映していくことが求められています。そのような背景のもと、2026年4月にはリテール事業部を発足。業務用で培った商品開発力や調味料技術を活かし、一般消費者向け商品の開発・販売を強化しています。今回立ち上げる「with THREE」は、こうした取り組みを象徴する新ブランドです。三共食品ならではの商品ラインアップを取り揃え、お客様へ直接価値を届ける新たな拠点として展開してまいります。

■新ブランド・公式ECサイト「with THREE」について（URL：

https://withthree.jp(https://withthree.jp)）

with THREEは、三共食品が展開する一般消費者向けブランドであり、公式ECサイトの名称でもあります。ブランド名は、三共食品の「三共」を英語で表現したもので、当社が業務用市場で培ってきた調味技術や商品開発力を活かし、「食べるワクワクを世界中に」をコンセプトに、毎日の食卓に新たな楽しさと価値をお届け。これまで運営していた三共食品ECサイトは終了し、with THREEへ移行します。サイト内では、主力ブランドである「with THREE」をはじめ「金そぼろ」の2ブランドを展開します。食べるシリーズ、フライドガーリックシリーズ、にんにくシリーズ、豊橋シリーズ、渥美半島いちごジャム、世界の調味料シリーズなど、三共食品ならではの商品ラインアップを取り揃えています。

「金そぼろ」（既存ブランド）

ご飯のお供ブランドとして、「金そぼろ 鶏」「金そぼろ 大豆」を展開します。

渥美半島いちごジャム

■新商品・リニューアル商品

【新商品】「渥美半島いちごジャム」

いちご狩りシーズン終了後、まだ美味しく食べられるにも関わらず廃棄されてしまういちごを活用した

ジャムです。生産者の想いを繋ぎながら、地域農業への貢献とフードロス削減を目指して開発しました。[明松1]

内容量：160ｇ×3本

価格：2,290円（税込）

いちごガーデンたはら 中泉さん

【新商品】豊橋産あいちのかおりシリーズ」

愛知県豊橋産の「あいちのかおり」を使用したパックご飯です。白米は大粒ならではの食べ応えと、甘さ・旨みのバランス、芳醇な香りが特徴です。玄米はしっかりとした食感が楽しめて、冷めても美味しく食べられます。カレーや丼物にもおすすめです。

内容量：150ｇ

価格：432円（税込）

豊橋産あいちのかおりシリーズ

「フライドガーリックシリーズ」（リニューアル：業務用商品を一般消費者向けの瓶タイプへ）

フライドしたにんにくをパスタの具材・炒め物・肉料理のトッピングに幅広くご利用いただけるよう仕上げました。 粒感の異なる2種類展開です。

商品名 フライドガーリックフレーク

内容量 45g×3本

価格 1,290円（税込）

商品名 フライドガーリック粗挽き

内容量 65g×3本

価格 1,400円（税込）

フライドガーリックフレーク

「にんにくシリーズ」（リニューアル：業務用商品を一般消費者向けの瓶タイプへ）

にんにく風味を活かしたフレーバーシリーズとして5種類展開します。

商品名 にんにくファイアー

内容量 70ｇ×3本

価格 1,890円（税込）

商品名 にんにくベーコン味

内容量 70ｇ×3本

価格 2,290円（税込）

商品名 にんにくナマステ

内容量 70ｇ×3本

価格 2,700円（税込）

商品名 にんにくゴマ

内容量 70ｇ×3本

価格 1,860円（税込）

商品名 にんにくボーノ

内容量 70ｇ×3本

価格 2,160円（税込）

フライドガーリック・にんにくシリーズ

「金そぼろ」（リニューアル：よりしっとりとした食感へ）

東三河産鶏肉と大豆ミートを使用した「鶏」と、国産大豆100％の大豆ミートを使用した「大豆」の2種類を展開。独自製法によるしっとりとした食感と濃厚な味わいが特徴で、ご飯のお供はもちろん、料理のトッピングや具材としてもお楽しみいただけます。今回のリニューアルでは、よりお求めやすい価格へ見直し、3本セットで販売します。

金そぼろシリーズ

商品名 金そぼろ 鶏

内容量 100ｇ×3本

価格 2,268円（税込）

商品名 金そぼろ 大豆

内容量 100ｇ×3本

価格 2,214円（税込）

商品名 金そぼろ アソート

内容量 100ｇ×3本

価格 2,106円（税込）

■食の展示会「JFEX SUMMER」（東京ビッグサイト）に出展

三共食品は2026年6月24日（水）から26日（金）まで東京ビッグサイトで開催されるJFEX SUMMER（第8回国際 食品・飲料商談Week）に出展いたします。

会場では、新ブランド兼公式ECサイト「with THREE」を紹介するとともに、新商品や主力商品を展示し、一般消費者向け事業の取り組みを発信します。

【出展概要】

展示会名：JFEX SUMMER(第8回 国際 食品・飲料商談Week)

日程：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

出展ブース：南展示棟4階20-22

■代表コメント： 「”食の多様化”が進む今、業務用で培った品質や開発力を一般消費者へ」

これまで業務用食品メーカーとして50年に渡って多くのお客様のニーズに応える商品づくりを行ってきた当社にとって、家庭の消費者の方々に直接商品をお届けすることは、新たな挑戦です。しかし、”食の多様化”が進む今が、そのタイミングだと感じています。

今回立ち上げる「with THREE」では、業務用で磨いた技術や経験を活かし、調味料・食べるシリーズ・トッピング商品・東三河の地域資源を活用した商品など三共食品ならではのラインアップを取り揃えています。また、地元の廃棄いちごを活用したジャムや豊橋産のお米のパックご飯など、地域の資源や農家の方々と一緒につくる商品にも挑戦し、食を通じた地域・社会への貢献も続けてまいります。そして、「with THREE」を通じて、『食べるワクワクを世界中に』という想いを発信してまいります。 代表取締役 中村 俊之

【三共食品について】

「食べる“わくわく”を世界中に」をコンセプトに、食品に欠かせないうまみ成分の素である「エキス」や、本格的な味を再現した「スープ」、インスタント食品などに使う「乾燥野菜」、そして食材としての「乾燥食品」などを製造、販売する「調味料事業」と、外食、中食、給食産業向けの「業務用食品」などを製造、販売する「外食事業」を包括的に展開しています。日本の食を支える食品メーカーとして、食品製造の安全性を確保するため、食品安全マネジメントシステムの国際規格「ISO22000:2018」並びに「FSSC22000」を取得。日本中へ安心安全な食をお届けしています。

年間売上、約60億円。現在、海外での展開に一歩踏み出し、売上1,000億円を目指しています。

【三共食品株式会社 概要】

法人名： 三共食品株式会社

代表： 代表取締役 中村 俊之

所在地： 愛知県豊橋市老津町字後田25番地の1

電話： 0532-23-2361

設立： 1975年12月３日

事業内容：乾燥野菜、天然調味料エキス、オイルフレーバー、乾燥食品、業務用食品の製造・販売

ホームページ： https://sankyofoods.co.jp/

ECサイト「with THREE」：http://withthree.jp

※2026年6月23日10時50分更新

本リリース内のホームページ名称およびリンク先に一部誤りがございましたため修正いたしました。