2026年7月15日（水）「The Capital Summit Tokyo」開催決定！機関投資家向け完全招待制サミットを東京で開催

株式会社DeFimans

株式会社DeFimans（所在地：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「DeFimans」）は、グローバル機関投資家向けフォーラム、The Capital Summitと共同で、2026年7月15日（水）に「The Capital Summit Tokyo」をCIC Tokyo（虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15F）にて開催いたします。

グローバル金融市場では現在、トークン化資産、ステーブルコイン、デジタル決済、機関投資家向けカストディ基盤などを中心に、金融インフラのオンチェーン化が急速に進展しています。市場参加者の関心は「導入すべきか」から、「どのように実装し、どの法域で展開し、どのようなガバナンス体制の下で運用するか」へと移行しています。

本イベントでは、機関投資家、資産運用会社、銀行、発行体、カストディアン、インフラプロバイダー、政策関係者が一堂に会し、新たなデジタルアセット市場の形成について議論します。

テーマは、トークン化資産と担保市場、ステーブルコインおよび次世代決済レイヤー、機関投資家向けカストディ・コンプライアンス基盤、そしてトレジャリー運用や利回り戦略にまで及びます。議論は実務的かつ制度的な観点を重視し、日本、アジア、欧州、北米で事業を展開する意思決定者向けに設計されています。

The Capital Summitは、東京・ソウル・シンガポール・ロンドンを中心に開催されるグローバル機関投資家ネットワークであり、これまでに1,200名以上の参加者、113名以上の登壇者、50社を超える機関投資家パートナーが参加しています。

本イベントでは、その国際的なネットワークと日本市場の主要プレイヤーを結び付ける場を提供します。

パネルディスカッションでは、CoinbaseのJohn D'Agostino氏、Progmatの斎藤 達哉氏、Startaleの渡辺 創太氏などの登壇が決定しています。

■イベント概要

イベント名：The Capital Summit Tokyo

日時：2026年7月15日（水）14:00 - 21:00（受付開始 13:00）

会場：CIC Tokyo 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 15F

定員：最大200名

参加費：無料（完全招待制・事前登録制）

形式：パネルディスカッション / ネットワーキング

言語：日本語 / 英語（バイリンガル）

共催：The Capital Summit × 株式会社DeFimans

スポンサー：Kudasai, Pharos network, その他後日発表

メディアパートナー：The Rollup, Bitcoin.com, chainwire、 CryptoTimes、 Iolite、 Cointelegraph Japan、 あたらしい経済、Boarding bridge、Crypto流星街

■主なテーマ- トークン化資産と担保市場マネーレイヤー：ステーブルコインと決済機関投資家向けインフラ- トレジャリー運用と規制■参加対象- 年金基金、保険会社、銀行、資産運用会社などの機関投資家- ファンドマネージャー、GP、アロケーター- 金融機関・上場企業の財務責任者（CFO・Treasury担当）- カストディアン、決済事業者、インフラプロバイダー- 法務・リスク管理・コンプライアンス担当者- 政策立案者、規制当局関係者- デジタルアセット市場の形成に関わる事業責任者・経営層

■参加方法

参加をご希望の方は下記URLよりお申込みの際、招待コード【CSMEDIA】を記入してください。

チケット数には上限があるため、ご参加の方はお早めのお申込をおすすめします。

お申し込みはこちら :https://luma.com/7jz6dtpm

The Capital Summit

The Capital Summitは、投資・市場構造・資本形成に特化した完全招待制のグローバル機関投資家向けフォーラムです。東京、香港、ソウル、シンガポール、ロンドンを中心に開催されるクロスボーダーカンファレンスシリーズとして、世界のアロケーター、資産運用会社、金融機関、インフラ事業者を結び付けています。

公式サイト：https://thecapitalsummit.ai/

X：https://x.com/CapSummitGlobal

株式会社DeFimans

株式会社DeFimansはグローバルなフィールドでプロジェクトを手掛けるプロフェッショナルファームです。金融・IT・エンタメ領域を中心とした国内外の多様な産業における新規事業・web3事業の支援にフォーカスしており、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛けています。また、ステーブルコインの企画や活用戦略の策定、発行に係る実務支援をしております。

代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思

所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9Ｆ

設立：2022年7月

事業内容：

トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援

資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援、Messari JAPAN運営

公式サイト：https://defimans.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/DeFimans

Medium：https://medium.com/@DeFimans

総合お問合せ：info@defimans.com







