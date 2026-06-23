再春館製薬所との共同開発プログラム、一般向け販売を開始。別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り」で「漢方の知恵」×「現代の湯治」を体験する2泊3日の滞在プログラム

湯治ぐらし株式会社

湯治ぐらし株式会社（本社：大分県別府市、代表取締役：菅野静）は、株式会社再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡、代表取締役社長：西川正明）との共同開発プログラムとして、別府温泉・湯治リトリート「七日一巡り（なのかひとめぐり）」での2泊3日のウェルネスリトリートプランを、2026年6月より一般向けに販売開始いたします。

パートナーシップ締結から、一般提供へ

2026年3月、湯治ぐらし株式会社は再春館製薬所とのパートナーシップを締結し、同社が推進する新規事業「感動体験事業」のプログラム開発に共同で取り組んでまいりました。

複数回にわたる実証実験（PoC）を「七日一巡り」を実証フィールドとして重ね、両社の知見を往復させながら体験の質を磨き上げてきた本プログラムが、このたび一般の方向けに提供を開始する運びとなりました。

プログラムの概要

入浴・食・睡眠を整える、専門家伴走の湯治リトリート

再春館製薬所が長年培ってきた「漢方・養生」の知恵と、湯治ぐらしの「現代湯治」の知見を融合させた、2泊3日のパーソナライズされたウェルネスリトリートです。

入浴・睡眠・食・香り・内省という心身に作用する5つの要素を、東洋医学の「五行」の視点で一つに編んだ複合的なウェルネス体験をご提供します。

１. 専門スタッフによるカウンセリング

まず東洋医学の「五行タイプ」を把握し、あなたに合わせた薬膳茶とともにスタート。看護師・温泉利用指導者による入浴・睡眠カウンセリングで、心地よい入浴と眠りのヒントをお伝えします。滞在前後のコンディションチェックで、3日間の変化を丁寧に振り返ります。

２. 温泉と睡眠の深いつながり 温泉医科学の研究に基づき、体の深部温度をコントロールすることで、心地よい眠りへと誘います。「いつもより長くぐっすり眠れた」「朝の眠気がなく、疲労感がすっきり取れた」という声も寄せられています。

３. 体に優しい薬膳と養生クッキング

2日目のお昼は、フードアドバイザーとともに体をいたわるお料理をレッスン。あなたの五行タイプに合わせた食材選びや調理のコツをお伝えします。

４. 特典

●「五行タイプ別アロマクラフト」づくり（お持ち帰りいただけます）

● 薬膳スープ粥（朝食としてご自由にお召し上がりいただけます）

● ジャーナリングブック（旅の気づきを書き留めるオリジナルノート）

開催日程・料金

開催日： 2026年7月18日（土）／7月31日（金）／8月23日（日）／9月11日（金）／10月28日（水）

料金（おとな1名・2泊3日・税込）： 73,000円～107,800円 ※お部屋タイプ・利用人数により異なります。

お申込み・詳細： https://wellness.saishunkan.co.jp/plans/jp-2606-oi-nanoka/

※お申込みはWEB限定です。お電話でのお申込みは受け付けておりません。

※お支払いはクレジットカード決済のみとなります。

※12歳未満のお子様のご参加はご遠慮いただいております。

「七日一巡り」について

廃業旅館をリノベーションした別府市内の湯治リトリート施設。「温泉・食・運動・睡眠・交流」という湯治の5つのエレメントを統合した滞在プログラムを提供しています。湯治チェックアップ（温泉入浴前後のバイタルデータ計測・カウンセリング）により、科学的根拠に基づいた温泉の効能を可視化する取り組みも行っています。

https://www.toji-gurashi.jp/nanokahitomeguri

湯治ぐらし株式会社について

大分県別府市を拠点に、温泉資源とヘルスケアを融合させた事業を展開する「温泉特化型ウェルネス企業」。湯治リトリート宿泊施設「七日一巡り」、湯治シェアハウス「湯治ぐらし」、温泉効果測定サービス「湯治チェックアップ」などを運営しています。「日本古来の養生法である『湯治』を世界の新しいライフスタイルへ」というミッションのもと、湯治文化の継承と温泉の高付加価値化に取り組んでいます。

https://www.toji-gurashi.jp

株式会社再春館製薬所について

1932年熊本で創業。「痛散湯」や「ドモホルンリンクル」をはじめ、漢方理念に基づく医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売を行う「漢方の製薬会社」。「人間も自然の一部」という思想のもと、自然界の強靭な生命力を人の力に活かすものづくりが特徴です。2032年の創業100周年に向け、「ポジティブエイジカンパニー宣言」を発表し、「明日が楽しみと思える毎日をつくりたい」という意志のもと事業を推進中です。

https://www.saishunkan.co.jp/

お問い合わせ

湯治ぐらし株式会社

contact@toji-gurashi.jp

https://www.toji-gurashi.jp







