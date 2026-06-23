東海圏を中心に外食事業を展開するチタカ、AIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を活用し、リファラル採用で年間200名を採用

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「TalentX」）は、統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」をご利用いただいているチタカ・インターナショナル・フーズ株式会社（以下「チタカ」）における、リファラル採用を通じて年間200名の採用決定を生み出した取り組みについて発表いたしました。

■取り組み背景

東海エリアを中心にフランチャイズ事業を含む56もの飲食店を展開するチタカは、AIやDXが進む現代においても、外食事業は「人と人とのつながり」が不可欠なビジネスモデルであると捉えています。そのような中で、従業員のネットワークを活かした「リファラル採用」は自社の事業特性と極めて親和性が高いと考え、採用インフラとしての確立を目指し注力しています。

同社には以前よりリファラル制度はありましたが、申請手続きの煩雑さから制度が形骸化していました。現場のアルバイトスタッフを中心に巻き込み、自律的に仲間が集まる仕組みが課題であった同社は、スマートフォンアプリで手軽に紹介・活動促進ができる「MyRefer（MyTalent Refer）」を導入。現場の負担を最小限に抑えながらリファラル活性化を推進されています。

■取り組み成果と展望

チタカはアルバイトスタッフが主体的に動けるよう、リファラル採用の四半期ごとの段階的な目標設定や、現場の声を起点とした紹介活動のメリット設計を実施しました。アプリ登録者を対象とした抽選会などを企画・実施した結果、導入当初150名程度だった登録者が約半年で1,000名（約7倍）へと急拡大しました。さらに、「MyRefer（MyTalent Refer）」が「情報共有のインフラ」として機能し始めたことで、社内コミュニケーションの活性化と効率化を同時に実現しました。

その結果、2025年度には約200名の採用決定を創出し、持続可能なリファラル採用の仕組み化に成功しています。今後は、アプリを通じた密なコミュニケーションによる正社員登用の促進に加え、退職後も従業員割引が適用される制度を活かした「アルムナイ採用」への展開など、同社のカルチャーに共感する仲間がつながり続ける仕組みを構築し、さらなる組織強化を目指していきます。



取材対象者：人事部 副部長 長谷川 浩一 氏

取材記事 ：https://mytalent.jp/lab/case_chitaka/

■AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」／「MyRefer（MyTalent Refer）」について

「MyTalent Platform」は、日本初のAIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームです。従来の外部サービスなどに依存した「掛け捨て」の採用から脱却するため、候補者データを経営資産へと転換する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理といった全機能を統合。AIを単なる効率化ツールではなく候補者体験（CX）を設計する中核エンジンとして機能することで、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで実現します。

また、本プラットフォーム内の「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介（リファラル）を通じて社員と採用の距離を縮める、国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスです。リファラル制度の設計や運用定着、社内ブランディングなど、リファラル採用の全プロセスを支援する機能を備えています。AIによる運用の自動化機能も搭載し、採用担当者の人事の工数を削減しながら、社員一人ひとりのエンゲージメントを高めてファン化を促進することで、自律的なリファラル採用の仕組みを構築します。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）

（サービスサイト：https://mytalent.jp）

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、AIネイティブ採用を実現する統合型タレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」を展開しています。国内初の採用CRMをはじめ、採用ブランディング、リファラル採用、アルムナイ採用、候補者管理などを通じて、企業のタレントアクイジション（持続的な優秀人材の獲得）をオールインワンで支援しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現をめざしています。

【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所在地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 ONEST 飯田橋スクエアG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「MyTalent Platform」 サービスHP： https://mytalent.jp/