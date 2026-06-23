複数バッテリーを安全・効率的に一括管理できる！ 「BOLTS　バッテリー用収納ケース」を販売

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年6月23日（火）より、プロ向け手工具・電動工具のオリジナルブランド「BOLTS（ボルトス）」から、プロの現場やDIYに最適な『BOLTS バッテリー用収納ケース ブラック』の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました（一部店舗を除く）。

近年、多種多様な電動工具の普及が進む中、その動力源となるバッテリーやその充電器を安全・効率的に管理し、運搬することの重要性が一段と高まっています。また、バッテリーや充電器など、現場で煩雑になりがちな複数の作業道具を一括で効率的に管理することは、作業の段取りや効率を左右する重要な要素となりつつあります。本製品はそのような現場のリアルな声と実用における利便性を追求して開発された、ユーザーのアイディア次第で使い道が広がる収納ケースです。

【商品特徴】

■自由自在に整理できる抜群の収納力とカスタマイズ性

電動工具の使用に欠かせないバッテリーは、工具の種類によってサイズや形状が異なり、現場で乱雑になりがちです。本製品は、ケースの内部の仕切り板は移動可能なため、お使いのバッテリーのサイズや個数に合わせて自由にレイアウトでき、整理整頓しやすくなっています。これにより、車での移動中や現場への持ち込み時におけるケース内でのバッテリーの散らばりを確実に防ぎます。さらに、現場で煩雑になりがちなハンドツール（ペンチやドライバー等）やビットセットといった作業小物まで 、用途に合わせてすっきりと一括管理ができます 。仕切り板により整頓され、迷うことなくサッと取り出せるため、作業の中断を減らし、限られた労働時間の中でのタイムロス削減に貢献します。

■高価なバッテリーを外部の衝撃から守る堅牢・タフな設計

電動工具の心臓部とも言えるバッテリーは非常に高価でありながら、落下や衝撃に弱い、デリケートな精密機器でもあります。本製品は、本体に衝撃に強いハード素材を全面的に採用した堅牢な設計となっています。資材や重量のある工具が飛び交うようなハードな建設現場での持ち運びや、作業車内での長期保管時においても、大切な電動工具用バッテリーを外部の予期せぬ衝撃からしっかりと保護します。過酷なプロユースの環境でも安心して使い倒せるタフさが魅力です。

■現場での機動力を極限まで高めるこだわりのサイズとポータビリティ

日々、膨大な資材や工具を持ち運ぶ過酷な現場において、手荷物の取り回しやすさは一日の作業効率を大きく左右する重要な要素です。本製品は、必要な予備バッテリー群を一つのケースに安全に集約できるだけでなく、限られた車載スペースを無駄に圧迫しないスマートなフォルムを採用しています。また取っ手つきなので足場が不安定な場所や、入り組んだ建設現場の奥深くへの持ち込みも容易になり、移動のたびに複数のバッテリーを抱え直すといった煩わしい手間を大幅に省くことができます。

【商品概要】

BOLTS バッテリー用収納ケース ブラック

【特徴】

・仕切り板が動かせて、18Vバッテリーや充電器が収納可能

（充電器とバッテリー18V6.0Ah×3個、

またはバッテリー18V6.0Ah×6個、

またはバッテリー18V2.5Ah×8個などに対応）

・サイズ：約 幅31cm × 高さ13cm × 奥行28cm

・重量：約1,345g

価格：2,980円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2474105/?aaprid=260623

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【その他プラスチック工具箱はこちら】

https://www.komeri.com/shop/c/c21100101/?aaprid=260623

【商品の紹介動画はこちら】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

コメリオリジナルブランド「BOLTS（ボルトス）」について

人手不足に高齢化、資材高騰、労働時間の上限規制といった、

厳しい環境で日々健闘しているプロの方の

「成功への後押し」をしたいという思いを込めた、

プロ向け手工具・電動工具ブランドです。

成功への後押しの英訳「Bolster to success」を短縮して

BOLTS(ボルトス)としました。

https://www.komeri.com/contents/event/bolts/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、

広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26