Siiibo証券、IVS2026公認サイドイベント「ファイナンスミックスサミット」を7月2日に共催。CEO小村が登壇＆相談会を実施

Siiibo証券株式会社

社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」を運営するSiiibo証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：小村和輝、以下「当社」）は、スタートアップのエコシステム発展を目指す企業と共に、2026年7月1日より京都で開催される国内最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」の公認サイドイベント『ファイナンスミックスサミット2026 summer』を、7月2日（木）に共同開催いたします。セッションには代表取締役CEOの小村が登壇するほか、スタートアップ企業や起業家に向けて20社超のVCや金融機関等による相談会を実施いたします。

当社は、社債発行・購入プラットフォーム「Siiibo」の提供を通じて、資金調達ニーズがあるスタートアップを中心とした未上場企業の資金調達をサポートしています。

今回、出資・融資・ベンチャーデットなど複数の資金調達方法を組み合わせて成長資金を確保する 「ファイナンスミックス」 をテーマに、スタートアップや起業家と、VCや金融機関など多様な支援者が一堂に会するイベントを共同開催することで、スタートアップエコシステム全体の発展に貢献してまいります。

■ファイナンスミックスサミットとは

参加登録はこちら :https://4s.link/ja/fmx_ivs

スタートアップが、出資・融資・ベンチャーデット・補助金など、複数の資金調達方法を組み合わせ、成長資金を確保する 「ファイナンスミックス」 をテーマに、スタートアップ・起業家・VC・金融機関・ベンチャーデット・支援者が一堂に会し、つながり、交流し、最新情報に触れるきっかけをご提供いたします。

イベントページ：https://4s.link/ja/fmx_ivs

＜開催概要＞

イベント名：ファイナンスミックスサミット2026 summer

日時：7月2日（木）10:30～15:30（受付開始10:15～）

会場：QUESTION（クエスチョン） 4F ※IVS STATION 内

住所：京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町390ｰ2

<共催社>

株式会社INQ / 株式会社Fivot / 株式会社SEVENRICH Accounting / 株式会社カンム / 株式会社マイナビブリッジ / 株式会社日本政策金融公庫 / 株式会社Yoii / Funds Startups株式会社 / 株式会社IPPO / Siiibo証券株式会社（順不同）

<主なコンテンツ>

1. トークセッション：スペシャリストがファイナンスミックスのベストプラクティスをディスカッション

2. 相談会：スタートアップ・起業家が、各ファイナンスのプレイヤーに一挙に相談できる

3. 交流会：スタートアップ・起業家・VC・金融機関・ベンチャーデット・支援者によるネットワーキング

■小村登壇セッションの概要

昨年の様子

トークセッション#02_スタートアップのExitとファイナンスミックス

<時間> 11:45～12:45

<登壇者>

株式会社Secai Advisory 代表取締役 石川亮太朗 氏

Coalis Financial Advisory Service COO 坂本隆宣 氏

Siiibo証券株式会社 代表取締役CEO 小村和輝

その他のセッション詳細はこちら

https://4s.link/ja/fmx_ivs

<セッションへの参加方法>

IVS参加者用プラットフォーム「4S」のチケット（無料）が必要となります。

こちら(https://4s.link/ja/fmx_ivs)からご登録ください。

■相談会の概要

本サミットではセッションに加え、ディープテック・シリーズA調達・ベンチャーデットなどのテーマに応じた、20社を超える資金提供者への個別相談会を実施いたします。

相談会参加企業の一覧（対応フェーズ・相談可能領域など）：

https://woolen-eocursor-3f3.notion.site/c0562dbca8e84da986f2dd36800f2c6f?v=3826dc8829a0801591a0000c41e7b352&source=copy_link(https://woolen-eocursor-3f3.notion.site/c0562dbca8e84da986f2dd36800f2c6f?v=3826dc8829a0801591a0000c41e7b352&source=copy_link)

<相談会への参加方法>

以下、1・2いずれもご登録ください。

1.IVS参加者用プラットフォーム「4S」のチケット（無料）が必要となります。（小村登壇セッションへの参加と共通）

こちら(https://4s.link/ja/fmx_ivs)からご登録ください。

2.以下の相談ブース予約フォームより、ご希望の相談枠をご選択ください。

相談ブース予約フォーム：https://script.google.com/macros/s/AKfycbypTgsTFHeh3z3wR0GqeFqaY_BSJjwuMRlmYysjUGqWNwa753VwZLhBvMPBEyAL97BJbA/exec

※ご予約は先着順です。

※一人最大4枠（15分/枠）までご予約可能です。

※定員に達し次第、締め切りとなります。

■Siiibo証券 代表取締役CEO 小村和輝 について

ドイツ証券株式会社グローバルマーケッツ部門にて、トレーダーとして国内外の社債、CDS、転換社債、仕組債等のクレジット商品の取り扱いを経験。その後、ブラックロック・ジャパン株式会社ソリューションズ部門にて、RMとして国内の運用会社・公的金融機関に向けたリスク分析及び投資プロセスのアドバイザリー業務に従事した後、株式会社Siiibo（現Siiibo証券株式会社）を設立、代表取締役CEO就任。デットファイナンス・社債投資を通じて、成長企業の支援とその投資機会の提供に取り組む一方、Fintech協会理事として、キャピタルマーケッツ、スタートアップ支援の分野を中心に情報発信・提言活動を行う。2026年6月にSiiibo証券のメタプラネットグループへの参画を発表。引き続き同社代表としてスタートアップ支援の加速を目指す。

■Siiiboを活用した社債発行のメリット

当社を通じた社債発行は、新株予約権を必要としない純粋な負債性（ピュアデット）の資金調達手段のため、株式を希薄化させません。償還期間が平均2～4年と長く、資金使途に柔軟性があるため、新規事業やM&Aなどのインオーガニック成長のための投資資金としても活用可能であり、エクイティ調達よりも資本コストを抑えることができます。また経営者保証や財務コベナンツは求められません。

黒字化前の企業でも利用でき、業種の制限はありません。償還期間の長さを活かして、次のエクイティ調達時期を後ろ倒しにしたり、その間に事業の黒字化を目指すなど、柔軟な活用が可能です。

■Siiibo（シーボ）証券株式会社について

「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に広めることを目指しています。社債に特化した本邦唯一のネット証券（※）として、オンラインでの社債の発行・購入が可能なプラットフォーム「Siiibo」を運営しております。「Siiibo」では投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理サービスを、企業向けにIR掲載・社債発行サポートを提供しています。

- 社 名：Siiibo証券株式会社（英文表記: Siiibo Securities Co., Ltd.）- 代表者：代表取締役 小村和輝- 所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 8F- 設 立：2019年1月11日- 資本金：16億2,759万円（資本準備金含む、2025年2月末時点）- URL ：https://siiibo.com

(※) Siiibo証券調べ 2026年6月23日時点

■金融商品取引法に係る表示

商号等: Siiibo証券株式会社 第一種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3230号

加入協会: 日本証券業協会

【本件に関するお問い合わせ先】

Siiibo証券株式会社 広報担当

E-mail: pr@siiibo.com