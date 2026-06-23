栗林商船、ON＆BOARD1号ファンドへ出資

栗林商船株式会社

栗林商船株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：栗林宏吉）は、2026年5月8日、ON＆BOARD株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役：下平将人・中山航介）との間で、同社により設立されたON＆BOARD1号ファンド（ファンド名称：ON＆BOARD 投資事業有限責任組合。以下「本ファンド」）への出資に関する契約を締結いたしました。

本ファンドは、創業前後のスタートアップ企業を主な対象とした出資活動を行っており、

創業期からのリスクマネーの提供を通じたユニコーン企業の創出と世界・日本の社会課題の解決を目指して2024年に組成されました。

栗林商船は本出資を通じて、将来的な事業連携、新規事業、業務提携、M&A候補の探索を進めていくとともに、自動運転技術をはじめとする物流変革領域への継続的なアクセスを強化してまいります。

ON＆BOARDが有するネットワーク・ディールソーシング機能への期待

栗林商船が今回ON＆BOARD1号ファンドへの出資を決定した背景には、個別投資案件へのアクセスに加え、ON＆BOARDが保有する広範なスタートアップネットワークおよびディールソーシング機能への期待があります。

自動運転を含む物流変革への取り組み

ON＆BOARDは自動運転・物流DXを含むDeeptech領域への出資・支援を行っております。日本の物流はドライバー不足や高齢化、労働時間規制の強化などを背景に、大きな構造変化の局面を迎えていることを踏まえ、今後、物流業界およびその周辺領域の先端技術への理解を深めながら、当社グループが果たす役割の強化と再設計を進めてまいります。

栗林商船株式会社：専務取締役 栗林広行

「物流を取り巻く環境が大きく変化する中で、自動運転や物流DXは、当社にとって将来の重要テーマの一つです。今回の出資を通じて、先端領域へのアクセスを確保し、自社事業にとって有効的なスタートアップや技術の探索を進め、将来的な協業や新たなソリューションの創出を検討してまいります。」

ON＆BOARD株式会社：代表取締役 下平将人

「 日本と世界の課題を解決するスタートアップを生み出すというON＆BOARDの挑戦に、栗林商船様よりご賛同いただいたことを大変心強く感じております。130年以上にわたり日本の物流を支えてこられた栗林商船様との連携は、私たちが投資するスタートアップにとっても大きな力となります。ファンドを通じた長期的な関係構築を、楽しみにしております。」

ON＆BOARD株式会社について

社名 ：ON＆BOARD株式会社

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表取締役 ：下平将人、中山航介

事業内容 ：

シード・アーリー期を中心に出資するベンチャーキャピタル。Unlock Talent Across the world（世界の声を聴く）をミッションに、AIエージェント、医療機器、ロボティクス、デュアルユースから核融合に至るまで幅広い領域においてリード出資、社会実装を目指す。

戦略コンサルタント、商社、AIエンジニア、研究者、弁護士、大型M＆A経験者等の幅広い専門家・アドバイザーが在籍し、スタートアップの創業期に寄り添う。

起業の今を知り今動くためのメディア「ON＆BOARD TIMES」、創業支援プログラム「Out Of BOUNDS」を通じてゼロイチのカンパニークリエーションの実施、長野発スタートアップカンファレンス「SWISH! Startup Camp」等を提供し、スタートアップエコシステムの拡大に取り組む。

URL： https://onboardvc.com/

栗林商船株式会社について

社名 ：栗林商船株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区大手町二丁目2番１号

代表取締役 ：栗林宏吉

事業内容 ：北海道から東京、名古屋、大阪に至る内航定期船事業を中心に、港湾荷役から内陸輸送までの海陸一貫輸送サービスを提供しています。1894年の創業以来、培ってきた輸送ネットワークと物流ノウハウを強みに、地域経済や産業活動を支える物流インフラとして、多様な輸送ニーズに応えてきました。変化する社会環境や物流課題に対応しながら、既存事業の競争力強化と新たな価値創造に取り組み、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。

URL： https://www.kuribayashishosen.com/