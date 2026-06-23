徳島県鳴門市にテレコメディアの新拠点「鳴門BPOセンター」を開所

株式会社テレコメディア

株式会社テレコメディア（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：橋本力哉）は、2026年6月18日、地域に根ざしたBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）業務の受託体制を強化するため、新たに「鳴門BPOセンター（徳島県鳴門市）」を開設いたしました。

セレモニーにてテープカットを行う当社 代表取締役社長 橋本力哉（中央）

「鳴門BPOセンター」での業務風景テレコメディアの新拠点「鳴門BPOセンター」

本センターは、行政および民間企業向けのBPO業務、事務処理業務、各種案内業務などを担う拠点として始動します。現在は13名体制でスタートしており、今後は受託業務の拡大に合わせて段階的に人員を増強し、今年度末には30名程度の体制を目指してまいります。

開所当日に行われたセレモニーには、徳島県知事（代理）や鳴門市長をはじめとする多くのご来賓の皆さまにご参列いただき、盛大に執り行われました。本センターの開設は、2025年10月に鳴門市と締結した「企業立地及び連携に関する協定」に基づく事業推進の一環でもあります。

今後、徳島県内にある5箇所の既存拠点とも緊密に連携しながら、地域雇用の創出、人材育成、そして多様な働き方の場づくりにつなげてまいります。

※BPOとは、Business Process Outsourcingの略で、行政や企業の業務の一部を外部の専門事業者が担う仕組み。

テレコメディアは、徳島県および鳴門市の発展と企業活動のさらなる充実に向け、社員一同、新たな一歩を力強く踏み出してまいります。

【会社概要】

商号 株式会社テレコメディア

本社 東京都豊島区高田3-37-10

代表 代表取締役社長 橋本 力哉

設立 1981年5月

TEL 03-5952-2000

URL telecomedia.co.jp

- 1981年の創業以来、応対品質を重視したコンタクトセンター事業を展開し、日本を代表する幅広い業種・業態の企業との取引実績を有しています。現在は全社で約1,200名（契約社員含む）の従業員を擁し、テレマーケティングに加え、官公庁・民間企業向けのBPO業務においても、給付金審査や各種事務局運営などの豊富な実績を誇ります。- 多言語コールセンターは最大24言語・24時間・365日対応を実現。高品質な顧客対応に加え、受付、審査、事務処理などのバックオフィス業務を含む総合的なアウトソーシングサービスを提供しています。- 2004年に徳島センターを開設し、現在は徳島県内に複数の「ふるさとコールセンター(R)」を展開。県内では約500名を雇用する徳島県最大級のコンタクトセンター企業として、地域経済の活性化と雇用の創出に大きく貢献しています。

【「鳴門BPOセンター」に関するお問合せ】

株式会社テレコメディア 徳島支社

所在地 〒770-8055 徳島市山城町東浜傍示1-1

TEL 088-657-2000

FAX 088-657-2022