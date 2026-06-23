株式会社ワキタ『 WAKITA JUMBO FAIR 2026 in 福岡（ワキタ ジャンボフェア）』出展社100社以上が集結！

株式会社ワキタ

株式会社ワキタ（本社：大阪市西区、代表取締役社長 脇田貞二）は、2026年11月5日（木）・6日（金）に福岡県 マリンメッセ福岡にて開催する『WAKITA JUMBO FAIR 2026 in 福岡（ワキタ ジャンボフェア）』の出展社数が100社を超えることが決定いたしました。なお、来場者登録につきましては、2026年7月1日より開始する予定です。

会場内で実施予定のCPDSセミナーについては、一部の講師が決定いたしました。セミナーの詳細は現在調整中ですので、確定次第、改めてご案内いたします。



さらに、2026年６月に公表した、コーポレートリブランディングに伴い、チラシも新しいブランドイメージで刷新しております。

多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

リブランディングに伴いチラシのデザイン刷新

■出展企業一覧

100社以上の企業が出展されます。

ジャンボフェアで、最新の情報や製品をぜひご覧ください。

■来場者登録

来場者登録は７月１日より開始いたします。

■CPDS認定セミナー

展示会当日に開催するセミナー講師が続々決定。現時点で確定している講師をお知らせします。日時や予約の詳細は、特設サイトに追って連絡予定です。少々おまちください。

■イベント概要

【名称】WAKITA JUMBO FAIR 202６ in 福岡（ワキタ ジャンボフェア）

Imagine and Create our Future

【会期】202６年１１月5日（木）9:30～1６:00

１１月6日（金）９:３0～15:00

【会場】マリンメッセ福岡B館

（福岡市博多区沖浜町２－１）

【公式サイト】https://kenki.wakita.co.jp/jumbofair2026

【本件に関するお問い合わせ】

「WAKITA JUMBO FAIR 2026 in 福岡」運営事務局

株式会社ワキタ 福岡中央支店：092-503-3377

E-mail：fukuoka-chuo@wakita.onmicrosoft.com

株式会社ワキタとは

株式会社ワキタは、1949年設立以来、建設機械事業を中心に商事、不動産など多角的な事業を展開。長年培った実績と技術力を基に、顧客や社会の課題解決に最適なソリューションを提供し、物心両面で豊かな社会の実現に貢献しています。

【会社概要】

社名：株式会社ワキタ

本社所在地：大阪市西区江戸堀一丁目3番20号

代表取締役：代表取締役社長 脇田貞二

設立：1949年5月4日

資本金：13,821,874,820円

■コーポレートサイト：https://www.wakita.co.jp/

■ワキタ 建機・建設ソリューションポータル：https://kenki.wakita.co.jp/

■X：https://x.com/Wakita_kenki

■Instagram：https://www.instagram.com/wakita_kenki/

■You Tube：https://www.youtube.com/@wakita-pr