【七五三・早期撮影キャンペーン】7月1日より平日限定で開催！お得で可愛いアクスタプレゼント！

豊彩株式会社

豊彩株式会社（京都市下京区、代表取締役：久保村一文）が運営する「京都ロケーションフォト・スタジオ撮影 夢館」は、2026年07月01日（水）～2026年08月31日（月）の期間内の平日に七五三ロケーション撮影プランをご利用いただいたお客様に、通常3,800円相当の「アクリルスタンド」を1点、プレゼントキャンペーンの開催を発表しました。

キャンペーン詳細

撮影期間：2026年07月01日（水）～2026年08月31日（月）の平日のご来店

対象撮影プラン：

・七五三3歳被布ロケーション撮影プラン

・七五三3歳/5歳袴ロケーション撮影プラン

・七五三7歳四つ身ロケーション撮影プラン

キャンペーン利用方法

予約時、クーポンコード欄にクーポンコードご入力ください。

※クーポンコードを入力いただかないと、キャンペーンは適用されませんので、ご注意ください。

※お会計後のご提示には対応いたしかねます。ご了承ください。



▼クーポンコード▼

753locaarylic2026

特典内容

アクリルスタンド（通常3,800円）を1つプレゼントします！

お気に入りの写真を切り抜いたアクリルスタンドです。写真の発色も良いのでお顔がぼやけたりしません。おじいちゃん、おばあちゃんへのプレゼントにも最適です。

撮影後にお好きな1枚をお選びいただき、その写真をアクリルスタンドに入れ、

ご指定のご住所へお届けいたします。

※写真の制作には約2ヶ月ほどお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

早期撮影がおすすめな理由

七五三ロケーション撮影の魅力

注意事項- スタジオ撮影プラン・京町家撮影プランは対象外となります。- 他のキャンペーン割引・クーポンとの併用はできません。- 当キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。- クーポンコードはキャンペーン期間中、何度でもご利用いただけます。- 秋の混雑前にゆったり撮影できる- 紅葉前の柔らかい光で、ナチュラルな雰囲気の写真が撮れる- 衣装や日程が選びやすい- お子さまの自然な笑顔を引き出せる屋外の開放的な雰囲気の中では、スタジオよりもリラックスできるお子さまが多いです。遊びながら、歩きながら撮影することで、笑顔や仕草など自然体の表情を写真に残せます。- ご家族全員の自然な写真が撮れるロケーション撮影では、歩く・手をつなぐ・見つめ合うといった自然な動きの中でご家族も撮影できます。かしこまった家族写真だけでなく、日常の延長にあるような和やかなシーンが残せるのも魅力です。- 写真のバリエーションが豊富屋外なら背景や構図を変えやすく、同じ場所でも多彩なカットを撮影できます。アルバムにまとめたときにストーリー性のある仕上がりになるのもロケーション撮影ならでは。- 特別な体験そのものが思い出に七五三のロケーション撮影は「撮影」だけでなく、家族でお出かけした時間そのものが思い出になります。撮影後に参拝や食事を楽しめば、一日を通して七五三のお祝いを満喫できます。ロケ地について

ロケーション撮影のロケ地は「祇園」または「東山」からお選びいただけます。

・祇園エリア：辰橋付近 - 風情ある町並みと橋の景観が魅力

・東山エリア：八坂の塔・石塀小路付近 - 京都らしい古都の風情と歴史ある背景で撮影可能

七五三ロケーション撮影 各プラン紹介

3歳被布(男女) 25,000円+着物レンタル代またはお着物持込

プラン内容

- 着付け- ヘアセット（女の子のみ、髪飾りは別途販売770円～）- リップ（女の子のみ）- 1時間ロケーション撮影 データ約100枚- 移動交通費（夢館→ロケ地往路タクシー1台）

+被布レンタル代9,800円～(お着物持込の場合は不要)

三歳・五歳男児袴 35,000円+着物レンタル代またはお着物持込

プラン内容

- 着付け- ヘアセット- 1時間ロケーション撮影 データ100約枚- 移動交通費（夢館→ロケ地往路タクシー1台）

+男児袴レンタル代9,800円～(お着物持込の場合は不要)

七歳四つ身 35,000円+着物レンタル代またはお着物持込

プラン内容

- 着付け- ヘアセット- ジュニアメイク（アイシャドウ・アイライン・アイブロウ・チーク・リップ）- 1時間ロケーション撮影- データ100枚移動交通費（夢館→ロケ地往路タクシー1台）

+七歳用四つ身レンタル 9,800円～(お着物持込の場合は不要)

オプション

ご予約はこちら :https://form.yumeyakata.com/photo-kidsご両親・祖父母の着物レンタル

一緒に着物姿で撮影ご希望の方におすすめ！

・ママパック（訪問着レンタル＆着付け＆ヘアセット） 税込17,000円

・パパママパック（訪問着レンタル＆着付け＆女性ヘアセット＆男性着物レンタル ） 税込20,000円

※カタログがございませんので、着物は当日選びとなります。

デザインアルバム

税込26,400円～

当日カメラマンとご相談いただけます。

よくあるご質問

Q: 事前にお店へ行って着物を選ぶ必要はありますか？

A: いいえ。ご予約が確定しましたら、当店からウェブカタログをメールにてお送りいたします。カタログから5着をお選びいただき、そのうち1着をお取り置きいたします。残りの4着は、当日までに他のお客様からのご予約がなければ当日ご覧いただけます。

※パパママパックの着物は当日選びとなります。

Q: 撮影後の散策について

A: 撮影後はご自由に散策・お参り・ご祈祷などしていただけます。着物は当日17：00までに五条店までご返却くださいませ。お戻りの際の交通費はお客様負担となります。

Q: ご家族の同伴について

A:プラン内容の約100枚の中 数枚ご家族でのショットをお撮りいたします。

ロケ地への移動は4名乗りのタクシーでございます為、カメラマン含め4名様以上となる場合は追加でタクシー運賃をお支払い頂きます。自家用車での追行やロケ地集合をなさる場合は事前にお知らせください。

Q: 祇園・東山以外の場所で撮影できますか？

A: 京都市内の寺社でしたら、お客様ご自身で寺社へご連絡いただき、撮影許可をお取りいただければ撮影は可能です。

ただし、いくつかの寺社ではご祈祷中の撮影や商業撮影を禁止している寺社もございます。

Q: 悪天候によるキャンセルについて

A: キャンセルや日程の変更は可能です。お申込金の返金については、キャンセル規約に基づき別途相談させていただきます。悪天候の場合、やむを得ず撮影日を変更させていただく場合がございます。

Q: キャンセルポリシーについて

A: キャンセルの場合のお申込金の返金は、下記の通りとなります。

・ご来店日当日キャンセル・変更(体調不良や悪天候の理由も含みます)…お申込金返金不可

・ご来店日前日(18：00まで)キャンセル…お申込金全額返金 (営業時間後のメールでのご連絡は当日キャンセル扱いとなります)

店舗概要

「京都ロケーションフォト・スタジオ撮影 夢館」は、日本の伝統的行事や人生の節目に寄り添い、お客様の晴れやかな着物姿の思い出を残すことを目的に「京都着物レンタル夢館」の創立と同時に併設されました。呉服屋ならではの延べ総数3万3千点以上もの充実した着物カタログの中からお気に入りの着物をお選びいただいた後、京都市内のスポットや京町家での撮影などバラエティ豊かなロケーションでプロカメラマンによる本格的な着物の撮影が行えます。

所在地： 京都市下京区塩竈町353 豊彩ビル

営業時間： 10:00～18:00

TEL：075-354-8515

公式サイト： https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/

本件ブログURL： https://www.kyoto-photo.yumeyakata.com/kidsacrylic2026-campaign