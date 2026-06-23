輝く今を、ゆっくり愛する。韓国発スローエイジングスキンケアブランド「slowment」が日本上陸。関根りささんをブランドアンバサダーに迎え本格展開開始。

株式会社シェード

韓国発のスローエイジングスキンケアブランド「slowment（スローメント）」が、日本市場に正式上陸します。

今回の日本上陸にあわせて、slowmentは日本の人気ビューティーインフルエンサー・関根りささんをブランドアンバサダーに起用しました。美容に高い関心を持つ日本の消費者に向けて、関根りささんとともに、slowmentが提案する“ゆっくり美しさを育てる”スローエイジングケアの魅力を鮮やかに発信してまいります。

「Slow + Moment」― 忙しい毎日に、自分をいたわる“余白”を

slowmentは、年齢に抗うのではなく、今の肌と向き合いながら、ゆっくりと美しさを育てていく韓国スキンケアブランド。

ブランド名「slowment」は、「Slow」と「Moment」を組み合わせた言葉。

忙しい毎日の中でも、肌に触れるひとときを少しだけゆるめて、輝く今この瞬間を大切にしてほしい―そんな想いが込められています。

感度の高い韓国らしい洗練されたデザインと、肌に心地よくなじむテクスチャー。

毎日のスキンケア時間が、自分をいたわる小さなご褒ベになるような、やさしく上質なスキンケアルーティンを提案します。

フラッディング ファースト エッセンス

代表商品は、スキンケアの最初のステップで使用する「フラッディング ファースト エッセンス（Flooding First Essence）」。

肌にたっぷりとうるおいを届けるような使用感で、次に使うスキンケアアイテムのなじみや密着感をサポートするブースティングエッセンスです。

また、slowmentの全製品は低刺激性テストを実施済です。肌へのやさしさに配慮した処方設計で、デリケートに傾きがちな肌にも寄り添います。

＊すべての方に刺激が起こらないということではありません。

Qoo10にて「メガデビュー（Mega Debut）」プロモーションを実施

日本上陸を記念し、6月23日（火）～6月30日（火）の期間限定で、Qoo10にて「メガデビュー（Mega Debut）」プロモーションを実施。

さらに、6月23日 20:00からは、インフルエンサーによるリアルタイムのライブ配信を予定しています。商品のリアルな使用感や魅力を生の声でお届けするだけでなく、配信期間中だけの特別価格や限定セットも登場。この記念すべき瞬間を、ぜひ一緒にお楽しみください。

現在はQoo10をはじめ、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングといった日本の主要オンラインチャネルにて好評販売中。韓国コスメの感性と、肌をいつくしむスローエイジングケアを、日本の皆さまの元へお届けします。

「日本の皆さまへ、スローエイジングの魅力を」ブランド担当者が語る、日本上陸への決意

日本はスキンケアへの関心や審美眼が非常に高く、自分らしく美しさを育てる『スローエイジング』への注目も高まっている最注目の市場です。今回の正式上陸を通じて、まずは日本でslowmentの世界観と製品の魅力を丁寧にお届けし、日本を起点として、アジア市場への展開を本格化させてまいります。

商品紹介

フラッディング ファーストエッセンス

210ml / \3,200 (税込)

■ ベルギー産温泉水ベース

ベルギー産温泉水をベースに配合し、肌にみずみずしいうるおいを与え、キメの整ったなめらかな肌印象へ導きます。

■ 8種のヒアルロン酸配合

分子サイズの異なる8種のヒアルロン酸（保湿成分）を配合。肌にたっぷりのうるおいを与え、しっとりとなめらかな肌へ整えます。

■ うるおいバリアコンプレックス

セラミドNPとトコフェロールを配合。乾燥しがちな肌にうるおいを与え、すこやかな肌環境へ導きます。

リフティングテンションクリーム コーティングマスク

19g × 5枚 / \3,600 (税込)

■ 肌にぴたっと密着する特別なシート

肌にやさしくフィットするシートがうるおいを与え、なめらかでしっとりとした肌印象へ整えます。

■ ハリ感のある輝くような肌印象へ

ツボクサ若葉由来カルス培養エクソソーム

うるおいを与え、肌をすこやかに整えながら、なめらかな肌印象へ導きます。

キャノーラオイル

乾燥しがちな肌にうるおいを与え、ツヤ感のあるしっとりとした肌へ整えます。

ピンクベルベット ポアタイドアンプル

30ml / \2,800 (税込)

■ 毛穴まわりまでなめらかな肌印象へ

PHA（整肌成分）配合。毛穴まわりのざらつきが気になる肌をなめらかに整えます。

■ うるおい感とさっぱり感の絶妙なバランス

ナイアシンアミド5％（整肌成分）とコバラミン（ビタミンB12・整肌成分）をバランスよく配合し、キメの整ったなめらかな肌印象へ導きます。

■ スーパーベリーコンプレックス × ビタミンB12

7種のベリーエキスを配合したスーパーベリーコンプレックスとビタミンB12を配合。

ほんのりピンク色のテクスチャーが肌にうるおいを与え、すこやかでいきいきとした肌印象へ整えます。

【slowment公式サイト情報】

◆日本公式Instagram(https://www.instagram.com/slowment_jp/)

【slowment公式ショップ情報】

◆Qoo10(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=353624)

◆楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/amazfit/c/0000000275/)

◆Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/slowment/page/2A669CDA-CC4D-4DE8-BF2F-9B9B8FC2165D?lp_asin=B0H385XBFH&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandlogo_sto&bl_grd_status=override)

◆Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/karafull/slowment.html?sc_i=shopping-pc-web-detail-item-bclst-_)

会社概要

会社名：Youthstay Co., Ltd.

連絡先：youthstay@slowment.co.kr

正規販売代理店：株式会社シェード