辻・本郷 ITコンサルティング、「withDXアクセラレーションプログラム」を本格始動

辻・本郷ITコンサルティング株式会社

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田 健、以下「ITC」）は、会計事務所との人的交流および協業を通じて、中堅・中小企業のDX推進を支援する「withDX（ウィズディーエックス）アクセラレーションプログラム」を開始したことをお知らせいたします。

本プログラムは、ITCが展開する士業向けDX支援プラットフォーム「withDX」を基盤に、会計事務所の税務・会計の専門性と、当社のデジタル領域における実務知見を融合させる取り組みです。これにより、会計事務所の顧問先企業に対する提供価値の向上と、DX支援体制のさらなる強化を推進します。

■ 背景

近年、会計事務所を取り巻く環境は大きく変化しており、従来の税務・会計支援にとどまらず、顧問先企業からDXや業務改善に関する相談を受けるケースが増加しています。しかし、多くの会計事務所では以下のような課題が顕在化しています。

- DX支援ノウハウの不足顧問先からのDXニーズに対する支援体制の構築が困難- DX人材の育成機会不足会計・税務の専門職人材によるDX領域の知見習得の機会が限定的- 顧問先との関係性拡大の機会損失DX領域という新たな顧問先との接点並びに関係性を構築する機会の損失。

■ 基礎プラットフォーム「withDX」とは？

これらの課題を解決するための基礎となるのが、ITCが提供する士業向けDX支援プラットフォーム「withDX」です。

- サービス概要顧問先企業から寄せられるDX・IT・バックオフィス関連の相談（SaaS導入、決算早期化、セキュリティ、Webマーケなど）に対し、ITCが課題の整理から解決策の提案まで全面的に支援するサービス。- 実績2026年1月の正式サービス開始以降、約100社の加盟⼠業法人（個人事務所含む）が参画。- メリット加盟士業法人は、自社に高度なITリソースがなくても、顧問先との関係性を強化し、DX支援を通じて顧問先の経営をサポートすることが可能です。- サイトURLhttps://with-dx-lp.ht-itc.jp/

■ 「withDXアクセラレーションプログラム」概要

今回本格始動する「withDXアクセラレーションプログラム」は、上記の「withDX」による提案代行（仕組みの提供）からさらに一歩踏み込み、「人的交流」を掛け合わせることで、本プラグラムに参画する会計事務所のDX対応力を飛躍的に高める試みです。

出向や共同プロジェクトを通じた現場レベルでの知見の共有により、会計事務所の持つ高い専門性と、ITCが持つデジタルの実務知見を融合（アクセラレート）させます。



■ 本プログラムによる期待効果

- 多様なキャリアパスの構築と人材の定着DX領域での実務経験を通じた多様なキャリアパスを提供することで、職員の専門性向上や事務所における人材の定着（離職防止）に貢献。- DX支援ノウハウの実践的習得ITCのコンサルティング現場への参画を通じた、DX推進・業務改善・IT導入支援に関する実践的な知見の獲得。- 顧問先企業への提供価値向上人と人との連携強化により、顧問先企業の経営課題を早期に発見し、迅速な提案・支援を実行できる体制の構築。

■ 今後の展望

ITCは本プログラムを通じ、自社組織のDX支援力を強化したいと考えるパートナー会計事務所との提携を加速してまいります。「withDX」を中心とした協業ネットワークを全国へ拡大し、会計・税務領域に留まらない「次世代の経営支援プラットフォーム」として、日本の中堅・中小企業全体の成長に貢献することを目指します。

■ 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 黒仁田 健

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5階

事業内容：経営管理部門全般に係るコンサルティング、

ソフトウェア・ハードウェア販売、導入支援、

経理/人事アウトソーシング、

個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営

URL ：https://ht-itc.jp

■このリリースに関するお問い合わせ先

辻・本郷 ITコンサルティング株式会社

Email：itc-pr@ht-itc.jp