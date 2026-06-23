KARD　2026 WORLD TOUR “DRIFT” IN TOKYO目前！オフィシャルインタビュー到着！

株式会社E-MOTION

BM、J.seph、SOMIN、JIWOOの4人で構成される、K-POPを代表する男女混合グループKARD。

2026年7月4日（土）に東京・飛行船シアターで『2026 WORLD TOUR “DRIFT” IN TOKYO』を開催するにあたり、オフィシャルインタビューが到着した！

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ーー2026 WORLD TOUR “DRIFT”を通じて世界中のファンと会っている中で、このツアーで最も大切にしていることは何ですか？

BM：今回のツアーは本当に長いブランクの後に行うものなので、より良いパフォーマンスをお見せしなければという気持ちが大きいです。これまでファンの皆さんからいただいた熱い思いに、ステージ上で最善を尽くす姿でお返しすることを最も大切に考えています。

ーー日本で久しぶりにファンの皆さんにお会いします。今回の東京公演で注目してほしいポイントはありますか？

SOMIN：久しぶりに日本のHIDDEN KARDの皆さんに会えることがとても楽しみです。かなり長い時間が経っているので、多くの方が来てくださるか正直心配もありますが、その分今回の公演で一緒に素敵な思い出が作れたらと思います。数年前より私たちも大きく成長し、KARDならではの色とエネルギーもさらに濃く深くなったと思います。以前よりもさらに強くなったステージとパフォーマンスをぜひ楽しみにしていてください！

ーー今回の日本訪問で食べたい料理やぜひやってみたいこと、コンサート以外に楽しみにしていることがあれば教えてください。

J.seph：普段から日本料理が大好きなので、現地で食べるつけ麺と寿司をとても楽しみにしています。牛焼肉丼もぜひ食べてみたいです。それから時間があればショッピングもしたいのでいろいろ見て回るのも楽しみですし、日本の街ならではの美しく情緒ある風景をまた感じられると思うとワクワクします。

ーーKARDならではの魅力は何だと思いますか？

JIWOO：男女混成グループであることが最も大きな魅力だと思います。その分、曲の中でもさまざまな声や色を表現でき、私たちならではの声でよりバリエーション豊かな音楽をお届けできる点が特別だと思います。そして、常にライブで熱いパフォーマンスを披露しているところも、KARDならではの大きな魅力だと思います。

ーーデビュー9周年を迎えた今、KARDにとって「DRIFT」はどんな意味を持つツアーですか？

BM：私たちは20代半ばからいつの間にか30代半ばになるまでHIDDEN KARDと共に歩んできました。その間、変わらず応援してくださったファンの皆さんに感謝の気持ちを伝え、一緒に歩んできた時間を振り返ってお返しする意味が最も大きいツアーだと思っています。

ーー公演を楽しみにしている日本のHIDDEN KARDに一言お願いします。

J.seph：こんにちは。いつも待っていてくださるのに、なかなかお会いできず本当に申し訳なく思っています。それでも久しぶりの良いチャンスにこうしてまた、会えることは本当に嬉しいです。皆さんと一緒に素敵な思い出を作ることを考えると今からワクワクします。いつも温かいメッセージで応援して頂き心から感謝しています。僕たちもいつも皆さんをとても大切に思っています！

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『2026 WORLD TOUR “DRIFT” IN TOKYO』チケットは、現在各プレイガイド先行受付中！

一般発売は、6月27日（土）12:00スタート！

ぜひKARDの圧倒的なライブパフォーマンスを会場で体感してください！！

【KARD 2026 WORLD TOUR ‘DRIFT’ IN TOKYO】

KARDより、みなさんへメッセージ

https://youtu.be/517OeOpGFYA

■ 開催概要

KARD 2026 WORLD TOUR ‘DRIFT’ IN TOKYO

開催日：2026年7月4日（土）

開場 16:30 / 開演 17:00

会場 : 飛行船シアター（東京都台東区東上野4-24-11）

公演時間：約100分予定

チケット価格：全席指定

・プレミアムシート：16,500円（税込・特典付き）

※お見送りハイタッチ会参加付き、オリジナルリストバンド付き

・一般指定席：12,100円（税込）

※お1人様1公演につき4枚までご購入可能

※3歳以上、要チケット（3歳未満のお子様はご入場できません）

○ローソンチケット

https://l-tike.com/kard

○イープラス

https://eplus.jp/kard/

○チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/kard-2026/

○mahocast

https://www.mahocast.com/at/live/1825/12556

【イベント公式SNS】

https://x.com/2motionstudio (@2motionstudio)

https://x.com/EMOTIONJapan (@EMOTIONJapan)

○推奨タグ

#KARD #카드 #カード

#DRIFT

主催：DSPmedia, RBW, e-motion studio, E-MOTION, K Tomo

制作・運営：サラウンド

公演に関するお問い合わせ先：info@surr-music.com